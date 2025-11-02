Как правильно хранить хлеб, чтобы он долго оставался мягким и не плесневел

Ситуация, когда казалось бы свежий хлеб очень быстро плесневеет и черствеет, как только немного полежит, знакома сейчас практически всем. То ли качество продукта становится с каждым разом все хуже, то ли проблема еще в чем-то, но факт остается фактом. И как избежать такой ситуации, не понятно. Но способ есть, и он работает, да и усилий в принципе не требует.
Хлебобулочные изделия сегодня реализуются в целлофановых упаковках / Фото: tamasha10.kz
Из-за неправильного хранения хлебобулочные изделия быстро черствеют и обрастают плесенью / Фото: bb.lv
Большинство из нас покупает хлебобулочные изделия с запасом, и раньше они спокойно хранились дня три-четыре. А сейчас почему-то плесень появляется очень быстро, и по истечении нескольких суток есть такой хлеб или булку становится практически невозможно.
Заводскую упаковку лучше снимать с хлеба и заменять ее на обычный целлофановый пакет / Фото: sfera.fm
Оказывается, все мы делаем одну ошибку. Оставляем продукт в первоначальном виде, а именно в упаковке с завода. А ее по приходу домой нужно убирать. Сейчас ведь почти вся хлебобулочная продукция продается уже упакованной в пакеты.
В полиэтиленовом пакете необходимо сделать несколько отверстий и хлеб поместить в холодильник / Фото: кхраму.рф
Потом берем одноразовый пакетик (обычные фасовочные «маечки») и при помощи вилки или другого острого предмета делаем в нем проколы – где-то от шести до восьми. После этого хлеб кладем в подготовленный пакет и помещаем в холодильник.
Таким образом, хлебобулочное изделие можно хранить до семи дней и плесени на нем не будет.
