С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Зубаиров
    Больше всего понравилось, что когда очень сильно замучит жажда в этом раю, то всегда можно выпить 95 бензина, он деше...Страна, где нет б...
  • Leon D
    Бестолковое сочинение для тех, кто ничего сам не знает. Еще одно заказанное очернение тех времен?Почему в сталинск...
  • Maxim
    Ну и чугун - намного более антивандален, такие ещё в ресторанах ставят: клиенты не всегда трезвые, случайно сломать -...Зачем в советских...

Как правильно хранить хлеб, чтобы он долго оставался мягким и не плесневел



Ситуация, когда казалось бы свежий хлеб очень быстро плесневеет и черствеет, как только немного полежит, знакома сейчас практически всем. То ли качество продукта становится с каждым разом все хуже, то ли проблема еще в чем-то, но факт остается фактом. И как избежать такой ситуации, не понятно. Но способ есть, и он работает, да и усилий в принципе не требует.
Все гениальное просто.

Хлебобулочные изделия сегодня реализуются в целлофановых упаковках / Фото: tamasha10.kz

Хлебобулочные изделия сегодня реализуются в целлофановых упаковках / Фото: tamasha10.kz

 
Из-за неправильного хранения хлебобулочные изделия быстро черствеют и обрастают плесенью / Фото: bb.lv

Из-за неправильного хранения хлебобулочные изделия быстро черствеют и обрастают плесенью / Фото: bb.lv


 

Большинство из нас покупает хлебобулочные изделия с запасом, и раньше они спокойно хранились дня три-четыре. А сейчас почему-то плесень появляется очень быстро, и по истечении нескольких суток есть такой хлеб или булку становится практически невозможно.

 
Заводскую упаковку лучше снимать с хлеба и заменять ее на обычный целлофановый пакет / Фото: sfera.fm

Заводскую упаковку лучше снимать с хлеба и заменять ее на обычный целлофановый пакет / Фото: sfera.fm

 

Оказывается, все мы делаем одну ошибку. Оставляем продукт в первоначальном виде, а именно в упаковке с завода. А ее по приходу домой нужно убирать. Сейчас ведь почти вся хлебобулочная продукция продается уже упакованной в пакеты.

 
В полиэтиленовом пакете необходимо сделать несколько отверстий и хлеб поместить в холодильник / Фото: кхраму.рф

В полиэтиленовом пакете необходимо сделать несколько отверстий и хлеб поместить в холодильник / Фото: кхраму.рф


 

Потом берем одноразовый пакетик (обычные фасовочные «маечки») и при помощи вилки или другого острого предмета делаем в нем проколы – где-то от шести до восьми. После этого хлеб кладем в подготовленный пакет и помещаем в холодильник.

 
Такой нехитрый способ хранения хлеба сохранит продукт свежим и без плесени / Фото: Яндекс.Новости

Такой нехитрый способ хранения хлеба сохранит продукт свежим и без плесени / Фото: Яндекс.
Новости

 

Таким образом, хлебобулочное изделие можно хранить до семи дней и плесени на нем не будет.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх