5 знаменитостей, семьи которых разрушило появление внебрачных детей

Дети, как известно, для множества людей становятся радостью и смыслом жизни. При этом совершенно неважно, появились они на свет в официальном браке или нет. Но тот факт, что мужчина, у которого уже есть семья, становится отцом малыша или малышки от женщины, не являющейся его женой, редко спокойно воспринимается законной супругой. И далеко не всегда семья при этом сохраняется. Ведь в этом случае поводом для развода служит не рождение ребёнка, а, скорее, измена.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер с женой и детьми.
«Железный Арни» давно и, кажется, вполне счастливо был женат на журналистке Марии Шрайвер, племяннице самого Джона Кеннеди. В своих интервью актёр не раз говорил о любви к жене и восхищении её красотой, обаянием и женственностью. Мария родила мужу четверых детей, двух дочерей и двоих сыновей. Но в 2011 году американский актёр, уйдя в отставку с поста губернатора штата Калифорния, вдруг признался в том, что у него есть ещё один сын. И родила его одна из домработниц, служивших в семье Шварценеггера, Милдред Патрисия Баена. Самым обидным для законной жены «Железного Арни» стал тот факт, что его внебрачный ребёнок родился спустя всего пять дней после появления на свет его единокровного брата Кристофера. Мария Шрайвер не собиралась прощать мужу измену и подала на развод.
Денис Клявер
Денис Клявер.
Второй женой российского певца и актёра была Юлия Клявер, бывшая танцовщица балета Лаймы Вайкуле. Она родила супругу сына Тимофея. По-видимому, она не смогла спокойно отнестись к тому, что у мужа в 2005 году родилась дочь Эвелин, матерью которой стала Ева Польна. В результате брак певца распался в 2006 году, правда, до официального оформления развода пришлось ждать ещё три года. Факт же своего отцовства он признал лишь в 2010 году.
Джаник Файзиев
Джаник Файзиев.
Известный узбекский и российский актёр и продюсер, обладатель Государственной премии России в области просветительской деятельности за телевизионную программу «Формула власти» много лет прожил со своей первой женой Линой Эспли. Они вступили в брак ещё в конце 1990-х и, конечно, были счастливы. Лина оставила юриспруденцию и полностью посвятила себя семье, растила дочь и сына, заботилась о муже. Конечно, она догадывалась о том, что супруг легко увлекается, но старалась не придавать этому особого значения. Даже новость о том, что актриса Ольга Красько родила Джанику Файзиеву в 2006 году дочь Олесю, не разрушила первую семью продюсера.
Однако спустя шесть лет другая актриса, Светлана Иванова, тоже родила Джанику Файзиеву дочь, которую назвали Полиной. Этого удара семья продюсера уже не выдержала, и Лина Эспли подала на развод. В 2018 году Джаник снова стал отцом, на свет появилась дочь Мира. А через год после её рождения бывшая возлюбленная Светлана Иванова стала законной женой продюсера.
Анатолий Журавлёв
Анатолий Журавлёв.
Актёр, полюбившийся зрителям по своим ролям в сериалах, не раз в своих интервью рассказывал о том, что он – человек довольно влюбчивый. Ещё в юности он познакомился с девушкой, единственная встреча с которой привела к рождению сына. О его появлении на свет Анатолий Журавлёв узнал, находясь на службе в армии, однако поверил в то, что парень родился именно от него, актёр только спустя 20 лет, когда смог встретиться со взрослым уже парнем. В то время актёр уже давно был женат на Наталье Дубонос. Супруга Анатолия Журавлёва переживала новость о наличии у мужа сына довольно тяжело, ведь у них в семье детей не было.
Но вот с известием о том, что актриса Татьяна Шитова родила актёру дочь Василису, законная жена смириться уже не смогла. Наталья Дубонос, вполне ожидаемо, подала на развод. А сам актёр перестал искать идеальную женщину лишь после того, как встретил свою нынешнюю жену, актрису Полину Приходько.
Стивен Сигал
Стивен Сигал.
Американский актёр всегда имел успех у женщин, чем и пользовался с завидным постоянством. В настоящее время он состоит в четвёртом браке, а вот с третьей женой Келли Леброк он в своё время расстался как раз после того, как стало известно о наличии у Стивена Сигала дочери, которую родила ему 20-летняя Арисса Вульф, няня, помогавшая в воспитании детей актёра и его жены. Келли Леброк мириться с любвеобильностью мужа не захотела и подала на развод.
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