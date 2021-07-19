Албанский шеф-повар построил гостиный дом, в дизайне которого переплелись история и современность

Сельская глубинка в Албании теперь может похвастаться удивительным гостиничным комплексом, в котором переплелись древние традиции и современные технологии. Такое сочетание старого и нового было частью замысла шеф-повара и основателя Алтина Пренги. Дизайн гостевого дома с рестораном и фермой настолько очаровывает, что многие отправляются в эти глухие места не только ради живописной природы и свежего воздуха, их также манит органическая архитектура и незабываемая кухня.
Албанский шеф-повар построил потрясающий гостиный дом, угол которого полностью прозрачен (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Лежа). | Фото: mymodernmet.com.
Все чаще албанские архитекторы при строительстве или реставрации домов создают удивительные шедевры, во внешнем облике которых гармонично переплетаются древние традиции и современные технологии. Не стал исключением и фермерский дом в пригороде Лежа (Албания), который создавался в качестве отельного комплекса в рустикальном стиле.
Уникальный гостиный дом расположен в живописной сельской местности (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: youtube.com/ © Egon Musliu, M Travel Vlog.
Интересно: Рустикальный стиль – это деревенская эстетика, которую воплощают с помощью природных материалов и грубоватой отделки, используя природную цветовую гамму и некоторые колоритные народные традиции.
Корпус гостиного дома со стеклянным углом был спроектирован архбюро Plis Atelier (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: mymodernmet.com.
Вход в гостиный двор Mrizi i Zanave Agroturizеm (Лежа, Албания). | Фото: mymodernmet.com/ youtube.com, © Egon Musliu.
Именно таким видел облик своего будущего гостиничного комплекса обычный шеф-повар Алтин Пренга (Altin Prenga’s), который решил начать свой бизнес 8 лет назад. Со своими пожеланиями он обратился к специалистам архбюро Plis Atelier, которые прославились своим умением сочетать массивный камень с легкостью и прозрачностью стеклянных элементов. Помимо непривычного для этих мест сочетания владелец гостиного дома хотел, чтобы довольно большое строение гармонично вписалось в живописный сельский пейзаж.
Стеклянный угол отеля произвел настоящий фурор (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: youtube.com/ © M Travel Vlog.
В итоге гостевой дом с большим внутренним двором был построен из натурального камня местных пород. Если смотреть на него с одного угла, то ничего сверхординарного не увидите, ведь он создан в лучших сельских традициях Албании – полностью каменный фасад, крошечные окна с деревянными простенькими ставнями. Но другой угол основного здания сделан из высокопрочного стекла и если смотреть издалека, то возникает стойкое ощущение, что часть дома просто разрушена.
В дизайне дома гармонично переплетаются древние традиции и современность (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: instagram.com/ © mrizi_i_zanave.
Столь необычное окно не только наполняет внутренне пространство светом, но и делает громкое заявление о том, что традиции можно не только поддерживать – их следует обновлять. Благодаря таким архитектурным особенностям здание получило народное прозвище – «дом со стеклянным углом», хотя основатели комплекса, в который входит отель, ресторан и ферма назвали его – Mrizi i Zanave Agroturizëm.
Гости двух номеров могут наслаждаться восхитительным видом, открывающимся за стеклянной стеной (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: instagram.com/ © mrizi_i_zanave, plisatelier.
В тех номерах где нет стеклянной стены обустроили полностью прозрачные балконы (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: mymodernmet.com/ instagram.com, © mrizi_i_zanave.
Внутри отельные номера не менее впечатляющие, по существу используя лишь камень, натуральное дерево и стекло, дизайнерам удалось создать стильное и в тоже время душевное убранство. Грубый массив каменных холодных стен нейтрализует тепло натурального дерева, которым украсили потолки и полы.
Массивные элементы из натурального дерева украшают интерьер номеров (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: mymodernmet.com.
Вместо привычных кроватей создали подиум с ошкуренных бревен, в такой же технике были сделаны небольшие не то столики, не то табуреты.
В каждом номере есть ванная комната огороженная стеклом. | Фото: keepitrelax.com.
Стеклянные перегородки, отделяющие спальную зону от ванной комнаты, сделали полностью прозрачными. Но для желающих уединится перед стеклом есть штора, которая создаст более интимную обстановку во время принятия водных процедур.
Приватность в номерах со стеклянной стеной создается с помощью плотных рулонных штор (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: instagram.com/ © mrizi_i_zanave, plisatelier.
Два больших номера расположены как раз возле стеклянного угла, так что любоваться сельскими просторами можно будет лежа на кровати. Если же гости пожелают уединиться, то окно можно закрыть с помощью плотных рулонных штор.
Из каждого номера есть выход на зеленую территорию внутреннего двора и ферму (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: youtube.com, © Egon Musliu.
Из этих номеров есть выход во внутренний дворик, где можно прогуляться на свежем воздухе, заглянуть в теплицу и даже винодельню. Или отправится посмотреть виноградники, сады и поля, на которых выращивают фрукты и овощи для обеденного стола. Также разрешается «пообщаться» с животными и птицами на фермах или просто пообедать на открытой площадке среди деревьев.
В гостином дворе развлечений хватает и детям и взрослым (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: instagram.com/ © mrizi_i_zanave.
Несмотря на совсем уж сельский колорит, современные требования постояльцев будут полностью удовлетворены, ведь в каждом номере есть бесплатный Wi-Fi, кондиционеры, благоустроенные ванные комнаты с банными принадлежностями, балконы, террасы и несколько общих лаунж-зон. Помимо этого обустроена детская площадка с песочницами, горками и качелями, также есть захватывающий экстремальный аттракцион, но им увлекаются по большей части взрослые посетители.
Интерьер ресторана гостиного дома Mrizi i Zanave Agroturizеm (Лежа, Албания). | Фото: youtube.com/ © M Travel Vlog.
Ресторан повторяет архитектурный стиль, который использовали и при оформлении основного помещения, где расположены отельные номера. Каменные стены, деревянные сводчатые потолки с массивными балками подчеркивают местные традиции. При этом в интерьере используется много стекла, а в тандеме с белыми скатертями и изысканными столовыми приборами он полностью соответствуют современным требованиям гостеприимства подобных заведений.
На ферме выращивается все необходимое для организации органического питания (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: youtube.com, © Egon Musliu.
Ради таких вкусностей многие отправляются на отдых именно сюда (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: twizz.ru/ youtube.com, © M Travel Vlog.
По сведениям редакции Novate.Ru, для приготовления гастрономических изысков используют только те фрукты и овощи, которые владельцы комплекса выращивают сами. Да и мясо с молоком берутся только со своих ферм, так что почитатели эко-туризма и органического питания смогут наслаждаться отдыхом сполна.
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