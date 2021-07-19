Албанский шеф-повар построил гостиный дом, в дизайне которого переплелись история и современность

Албанский шеф-повар построил потрясающий гостиный дом, угол которого полностью прозрачен (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Лежа). | Фото: mymodernmet.com.

Уникальный гостиный дом расположен в живописной сельской местности (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: youtube.com/ © Egon Musliu, M Travel Vlog.

| Фото: mymodernmet.com. Корпус гостиного дома со стеклянным углом был спроектирован архбюро Plis Atelier (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания).| Фото: mymodernmet.com.

Вход в гостиный двор Mrizi i Zanave Agroturizеm (Лежа, Албания). | Фото: mymodernmet.com/ youtube.com, © Egon Musliu.

Стеклянный угол отеля произвел настоящий фурор (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: youtube.com/ © M Travel Vlog.

В дизайне дома гармонично переплетаются древние традиции и современность (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: instagram.com/ © mrizi_i_zanave.

Гости двух номеров могут наслаждаться восхитительным видом, открывающимся за стеклянной стеной (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: instagram.com/ © mrizi_i_zanave, plisatelier.

В тех номерах где нет стеклянной стены обустроили полностью прозрачные балконы (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: mymodernmet.com/ instagram.com, © mrizi_i_zanave.

Массивные элементы из натурального дерева украшают интерьер номеров (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: mymodernmet.com.

В каждом номере есть ванная комната огороженная стеклом. | Фото: keepitrelax.com.

Приватность в номерах со стеклянной стеной создается с помощью плотных рулонных штор (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: instagram.com/ © mrizi_i_zanave, plisatelier.

Из каждого номера есть выход на зеленую территорию внутреннего двора и ферму (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: youtube.com, © Egon Musliu.

В гостином дворе развлечений хватает и детям и взрослым (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: instagram.com/ © mrizi_i_zanave.

Интерьер ресторана гостиного дома Mrizi i Zanave Agroturizеm (Лежа, Албания). | Фото: youtube.com/ © M Travel Vlog.

На ферме выращивается все необходимое для организации органического питания (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: youtube.com, © Egon Musliu.

Ради таких вкусностей многие отправляются на отдых именно сюда (Mrizi i Zanave Agroturizеm, Албания). | Фото: twizz.ru/ youtube.com, © M Travel Vlog.