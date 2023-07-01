Лучше гор могут быть только горы: музей с видом на знаменитые альпийские вершины

MMM Corones - музей имени альпиниста Райнхольда Месснера.
На популярной вершине Кронплатц появилось необычное строение. Часть его скрыта в земле, а другая тремя тоннелями зависает над обрывом. Это шестой и последний музей, посвященный достижениям известного альпиниста Райнхольда Месснера. Коридоры в здании напоминают пещеры или горные туннели, а со смотровой площадки открывается потрясающий вид на знаменитые вершины Доломитовых Альп.
Музей, спроектированный архитектором Захой Хадид.
«Лучше гор могут быть только горы», - наверняка так же подумала известная архитектор Заха Хадид (Zaha Hadid) и создала в итальянской провинции Южный Тироль музей MMM Corones. Он посвящен жизнеописанию и достижениям известного альпиниста Райнхольда Месснера (Reinhold Messner), прославившегося тем, что ему удалось покорить все 14 вершин свыше 8000 метров («восьмитысячников»), а также первому подняться на Эверест без кислородной маски.
Музей, расположенный в Доломитовых Альпах.
MMM Corones. Экспозиции музея.
Музей расположен на площадке горы Кронплатц (Kronplatz) – популярном месте среди туристов. При входе в него, посетители будто попадают в туннели или гроты, которые выводят их на смотровую площадку с видом на известные вершины.
MMM Corones. Интерьер.
Основным строительным материалом музея был выбран железобетон и фибробетон. Дизайн разрабатывался архитектором в соответствии с окружающим ландшафтом. Наружные серые панели фасада напоминают по цвету известняковые породы, а темные поблескивающие части интерьера выглядят как антрацит. Для того чтобы создать музей площадью 1000 кв. метров, было выкопано почти 4000 кв. метров породы, чтобы затем сделать огромную насыпь сверху здания.
Смотровая площадка с видом на известные альпийские вершины.
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