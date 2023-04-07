Крупнейшие в мире рукотворные сооружения, объекты и предметы

От небоскрёбов, уходящих в небо, до высокотехнологичных аэропортов, людям удалось создать поистине впечатляющие вещи.



На протяжении истории и даже на сегодняшний день, люди продолжают демонстрировать свою власть и богатство, продвигая свои общества и культуры, строя поразительные конструкции, такие как пирамида Гизы, афинский Парфенон и Эйфелева башня. Это три самых знаменитых строения в мире. К сожалению, это не самые большие вещи, которые построили люди (поэтому вы не увидите их в этом списке).



Тем не менее, вы узнаете о самых внушительных и впечатляюще больших антропогенных строений. Итак, перед вами 25 самых огромных антропогенных структур в мире.



25. Бутылка вина

24. Мотоцикл

23. Бисквит с хересом

22. Поезд

21. Телескоп

20. Плавательный бассейн

19. Метро

18. Статуя

17. Спортивная арена

16. Спутник

15. Револьвер

14. Книга

13. Карандаш

12. Парламент

11. Небоскрёб

10. Стена

9. Кроссворд

8. Церковь

7. Замок

6. Аквариум

5. Самолёт

4. Пассажирский корабль

3. Аэропорт

2. Бомба

1. Предмет