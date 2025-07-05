Зачем актрисы и телеведущие раньше красили губы зелёной помадой

В мире развлечений и искусства существуют различные методы, при помощи которых актеры и артисты преображаются перед зрителями. Часто наблюдая за персонажами на экране кино или на сцене театра в целом возникает вопрос — почему их грим выглядит так сильно отличающимся от обычного макияжа? Почему это не просто нанесение косметики на лицо, а искусство, требующее особого подхода и навыков.
Процесс нанесения грима /Фото:timeout.ru
Главное отличие между гримом, используемым в кино и театре, и обычным макияжем заключается в том, что он способен усиливать впечатление от лица и делать его более выразительным. Камера в кино и софиты на сцене или съемочной площадке передают свет и изображение совершенно иначе, поэтому гриму требуется особый подход.
Первое, что делает гример, это анализирует освещение, в котором будет находиться актер или артист. В кино и театре, на телевидении используются различные виды освещения, которые могут быть ярче, слабее, более направленные или рассеянные. Гример должен понимать, как свет воздействует на лицо и подбирать соответствующие оттенки косметики, чтобы обеспечить максимальное выражение и красоту на экране или сцене.
Грим /Фото:pikabu.ru
В отличие от повседневного макияжа, где акцент может быть сделан на естественности и простоте, грим на экране требует ярких и насыщенных оттенков. Он должен выдерживать особые условия, такие как яркий свет софитов или многочисленные переодевания, и при этом всегда оставаться устойчивым и выразительным.
Еще одно отличие грима – это его фокусировка на акцентах и контуринге. Гример подчеркивает выразительность глаз, носа и губ, чтобы лицо актера или артиста выделялось на экране или сцене и привлекало внимание зрителей.
В прошлом, когда актерам нужно было создать визуальный эффект здоровых и сочных губ, они обращались за помощью к зеленой помаде, которая выделялась на черно-белом фоне и придавала губам яркость и объем. Это был способ подчеркнуть губы и добавить живости образам, позволяя зрителю сосредоточиться на лице актера.
Тогда цвета не могли передаваться на экране, и сам диапазон съемки сильно отличался от современного, а зеленая помада выглядела ярче и контрастнее, чем красная.Во времена черно-белого телевидения камеры использовали красные фильтры, которые полностью поглощали красный цвет, что делало губы находящихся на экране людей бледными и неяркими. Чтобы избежать этого эффекта, визажисты красили губы зеленой помадой.
Но использование зеленой помады не было единственным трюком, применяемым в процессе создания визуальных эффектов. Голубые или синие тени были еще одним инструментом, который помогал создавать глубину и выразительность в глазах актеров. Эти оттенки отлично передавали различные настроения и эмоции, которые нужно было выразить в фильме или телепередаче.
Макияж для черно-белого кино /Фото:basder.ru
Кроме того, пудра была неотъемлемой частью процесса макияжа в кино и на телевидении. В то время, когда качество и контрастность изображения на экране были ограничены, пудра использовалась для мягкого матирования кожи и создания идеального освещения на лице актеров и тоже была синеватых или зеленоватых оттенков. Она позволяла скрыть некоторые недостатки, поры и мелкие несовершенства, и придавала актерам безупречный внешний вид.
Всё это позволяло создавать впечатляющие визуальные эффекты и подчеркивать красоту актеров на черно-белом экране. Такие методы макияжа придавали образам реалистичность и привлекательность, несмотря на отсутствие цвета.Анна Шатилова, известная диктор и телевизионная личность Советского Союза, делилась историей о необычной зеленой помаде, которая стала неотъемлемой частью грима дикторов в ранние годы телевещания.
Анна Шатилова /Фото:picturehistory.livejournal.com
При поиске способа сделать образ более естественным и выразительным, использование зеленой помады в ярком цвете стало неожиданной находкой. Следуя примеру Анны Шатиловой, дикторы начали наносить зеленую помаду и даже румяна, чтобы придать своим лицам особой колорит.В начале шестидесятых годов эта телеведущая присоединилась к Центральному телевидению СССР, что стало важным поворотным моментом в её карьере. Благодаря своему выразительному голосу и привлекательной внешности она мгновенно стала иконой телевидения, набрав большую популярность среди зрителей.
Шатилова была назначена ведущей информационных программ, в том числе успешного и популярного шоу «Время» и «Новости». Профессионализм и способность к ясной и четкой передаче информации сделали ее неотъемлемой частью телевизионной команды. Кроме информационных программ, она также вела различные развлекательные шоу и репортажи с праздников и демонстраций.
Знаменитое лицо советских экранов /Фото:spacefor.ru
Восьмидесятые годы принесли новые технологические изменения в телевизионную индустрию СССР. Телевещание перешло на цветное вещание, что в свою очередь вызвало необходимость корректировки макияжа и грима дикторов. Ранее использованная зеленая помада стала неподходящей при новой цветовой схеме телевизионных передач.
Однако, именно американские коллеги внесли свой вклад в использование зеленой помады в телевещании СССР. Методы грима и макияжа, применяемые на телеэкранах, были разработаны в Соединенных Штатах еще в тридцатых и успешно использовались по всему миру. Именно там легендарный Макс Фактор, которого называют «отцом современной косметики», предложил использовать зеленую помаду.
Американский стандарт грима /Фото:dzen.ru
К тому же родиной Макса Фактора является - Российская Империя. Его настоящее имя было Максимилиан Факторович. Он начал свою карьеру в качестве помощника гримера в Большом театре в Москве и продолжил работать гримером-костюмером в оперном театре Санкт-Петербурга, что сильно повлияло на его будущую жизнь. В 1895 году он открыл первый магазин с косметикой, кремами, парфюмерией и париками в Рязани, а в начале двадцатого века эмигрировал в Америку со своей семьей, где достиг огромного успеха.
Расцвет Голливудского кино в прошлом веке привел к росту интереса к стайлингу. Звезды стали идолами и завоевывали сердца зрителей, желающих скопировать их стиль, включая и макияж. Кроме зеленой помады они использовали много хитростей для создания идеального образа на экране.
Макс Фактор за работой /Фото:bazi.metafisicachinesa.com
Одну из важнейших ролей в создании макияжа для черно-белого кино играла пудра для тонирования. Использовались только продукты, которые обеспечивали отличное покрытие, скрывали недостатки кожи и создавали контрасты между светлыми и темными областями лица. Прорыв произошел в 1936 году, когда Макс Фактор создал тональную пудру, которая существенно облегчила жизнь гримеров. Благодаря этому средству лица на экране выглядели объемными и безупречными. Кстати, сам Макс Фактор лично наносил макияж на актеров и актрис своими косметическими средствами, помогая им выглядеть в лучшем свете.
Макияж в черно-белом кино был монохромным, использовался только один цветовой оттенок, но в разных градациях. Для создания эффекта контурирования применялась красная или коричневая помада, которая создавала тени, но не на губах, а на скулах. Использование обычных красных румян было запрещено из-за их невидимости на черно-белой пленке.Фокус внимания сосредотачивался на глазах и бровях. Актрисы выделяли глаза темным карандашом, чтобы избежать бледного вида лица. Ресницы, либо слегка завивались и окрашивались черной тушью, либо использовались накладные ресницы, разработанные Максом Фактором в начале двадцатого века.
Лица ещё и выбеливали /Фото:dzen.ru
В двадцатые и тридцатые годы была популярна тенденция иметь тонкие брови, но в сороковые актрисы стали предпочитать естественную форму. В Голливуде было модным иметь брови, повторяющие форму губ, поскольку поднятое вздернутое бровь делало глаза более выразительными и открытыми.
Сегодня правила грима другие /Фото:tdk-ug.ru
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