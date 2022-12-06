Поэтов со всех уголков страны приглашают на литературно-патриотический конкурс «Поэзия Донбасса»

Фиксировать и осмыслять историю сложного времени помогает поэзия. Его участников ждут поэтические шоу-турниры в прямом эфире в Интернете, участвовать можно как очно, так и онлайн. Разбор произведений после выступлений проведут лучшие литературные критики, а зрители смогут поделиться впечатлениями, поддержать участников. Видеозапись каждой программы после прямого эфира будут выкладывать на сайте "Вечерней Москвы" в рубрике конкурса для дальнейшего просмотра и голосования. А лучшие поэты встретятся в финале в марте 2023 года. Стихи победителей опубликуют в газете «Литературная Россия», в журнале «Отечественные записки» и на сайтах организаторов Конкурса.

- «Поэзия Донбасса» - уникальный творческий проект, его миссия показать развитие поэзии Донбасса в противовес беспрецедентной санкционной «отмене» русской культуры, - говорит вдохновитель и организатор конкурса поэт Валерий Белов. - Конкурс призван привлечь внимание россиян к литературным проектам освобожденных территорий, он поможет поддержать русскоязычных поэтов, попавших под санкционные ограничения и агрессивное внешнее давление за свою личную позицию, патриотизм и преданность России. Конкурс направлен на популяризацию поэзии и интеграцию в русский культурный контекст произведений авторов Донбасса и освобожденных территорий. Очень важно, что команда проекта хочет показать, как глубока, многогранна и удивительная русская литература, и никакие санкции Запада или попытки «отмены» русской культуры не смогут разрушить культурный код нашей страны».

В Организационный комитет Конкура вошли представители Союза Писателей России, Фонда "Отечественные записки", Общественного объединения «Международная литературная премия имени Игоря Царева «Пятая стихия», газеты "Литературная Россия" и Литературно-художественного объединения "Изба-Читальня".

Автору дается право очно (в Москве, в студии редакции газеты «Вечерняя Москва») или удаленно через включение по Zoom и Skype зачитать свои произведения в соответствии с тематикой конкурса.

В ходе эфира критик комментирует звучащие стихотворения, а 2 ведущих в студии обеспечивают эффект соревновательности.

Трансляция выступления конкурсантов будет доступна на сайте vm.ru, на видеохостингах Rutube и Youtube.

Экспертный разбор прозвучавших произведений проведут лучшие литературные критики.

Кто может участвовать

Русскоязычные поэты из России и Донбасса в возрасте от 18 лет и старше

Как принять участие

Заявки на участие в проекте в качестве конкурсанта или гостя на программах принимаются на адрес Белова Валерия (руководителя Конкурса) belovbiblevirsh@mail.ru, профиль: https://www.chitalnya.ru/users/belov2/. Необходимо указать свои паспортные данные (ФИО).