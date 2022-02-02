10 советов по уходу за стеклокерамической плитой, которые пригодятся каждой хозяйке

10 лайфхаков по уходу за стеклокерамической плитой.
Стеклокерамическая плита – мечта любой хозяйки. Но это на первый взгляд. За эстетичный внешний вид и почти моментальный подогрев приходится платить хлопотами в уходе. Чтобы красавица-плита дольше радовала чистотой и точно ничего не испортилось, опытные хозяйки предлагают следовать вот таким советам. Идеальная чистота на кухне обеспечена!
Стеклокерамика – вещь хрупкая, за ней уход нужен.
Советы из этого списка собраны у хозяек со всего мира. Они значительно облегчат уход за индукционной плитой со стеклокерамической поверхностью. А заодно помогут сэкономить деньги на покупке специальных чистящих средств и скребков.
1. Никогда не ставьте на стеклокерамическую плиту влажную посуду
Посуда должна быть только сухой!
Подогрев кастрюли с мокрым дном может запросто закончиться белыми пятнами на плите. Вывести которые будет едва возможно. А потому правило №1: вся посуда для готовки должна быть полностью сухой!
2. Не используйте губку для мытья посуды
Плите – отдельную губку. А лучше мягкую салфетку.
Потому что любые остатки жира или кусочки еды могут спровоцировать новые пятна и повреждения на поверхности плиты. Так что для чистки используйте только новые, чистые и максимально мягкие спонжи.
3. Сахар – враг стеклокерамики
И попробуй ототри потом!
Перспектива самому «поджарить» карамель звучит аппетитно. Но будьте предельно осторожны и не забывайте о крышке. Ведь стереть следы застывшего сахара со стекла – задача не из лёгких. Придётся попотеть.
4. Если на поверхность таки попал подгоревший сахар…
Придётся поработать скребком или бритвой.
… или расплавленная пластмасса, фольга и другие плавящиеся материалы, удаляйте их немедленно! Лучше делать это специальным скребком для плиты. А если такого нет под ругой, используйте обычный бритвенный станок. Только чистый.
5. Мягкое средство для чистки плиты за копейки
Смесь для чистки на все случаи жизни.
Помните, что стеклокерамика не терпит жёстких абразивов. Так что всякие «ёршики» держите от неё подальше. А справиться с рядовыми пятнами жира поможет универсальное средство. Сбрызните поверхность плиты небольшим количеством средства для мытья посуды, сверху посыпьте содой и добавьте пару капель перекиси водорода. Подождите пару минут и протрите новой мягкой губкой, круговыми движениям.
6. Если особо упрямое пятно не поддаётся…
Сода+тепло.
… поможет тепло. Вот, как это работает: посыпьте пятно содой, а сверху накройте его влажной мыльной (и чистой!) губкой, подогретой в теплой воде. Оставьте на 15 минут. После вытрите насухо.
7. «Заведите» дома меламиновую губку
Меламиновая губка-ластик против упрямых пятен.
Небольшие губки-ластики не зря набирают такую популярность. Ведь они позволяют очистить большинство поверхностей без применения специальных химических средств. Для ухода за «нежной» стеклокерамикой лучше и не придумаешь.
8. Жалко тратиться на губку? Выручит зубная щётка
Зубная щётка против мелких пятен.
Но только с мягкой или средне-жёсткой щетиной и точно без всяких резиновых вставок. Щётка поможет справиться с особо несговорчивыми пятнами. Особенно, если использовать её в паре с зубной пастой и небольшим количеством соды.
9. Сода и уксус
Сода и уксус – всегда действенная комбинация.
Эти два дешёвых ингредиента с лихвой заменят дорогую «химию». Чтобы привести в порядок плиту, сделайте пасту из 4 столовых ложек соды и 1 столовой ложки уксуса. Оставьте на 30 минут, протрите чистой влажной губкой и вытрите насухо.
10. «Защитный экран»
Масло для плиты?
После того, как вымыли плиту, протрите её мягкой тканью, смоченной в небольшом количестве растительного масла. Это создаст на поверхности тонкую плёнку-экран. Она защитит от пятен и кусочков пригоревшей еды.
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