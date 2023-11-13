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Как укоренить пеларгонию

Укорните черенки пеларгонии так, что практически 100 % черенков пустят корешки! Способ проверенный, простой, но удивительно эффективный. Проверьте его, и вы укорените пеларгонию без труда и заморочек!


Условия для черенка



Температура в помещении должна поддерживаться от 16 градусов. Если укореняете в осенне-зимне-весенний период, то обязательно досвечивайте черенки! Помещение также должно хорошо проветриваться. В этом поможет обычный вентилятор!
Совет Не игнорируйте данный этап — это блестящий совет, который поможет вам избежать появления «чёрной ножки».



Чтобы корешок дал корни, поддерживайте необходимую влагу в грунте. Землю также подберите «воздушную». Тогда черенки точно не загниют!


Черенкование и укоренение



Черенки нарежьте длиной 6-7 см. Лишнюю листву удалите. Черенки подсушите в течение 3-5 часов.
Совет После подсушивания срез припудрите золой. Это природный антисептик.



Установите черенки в грунт. По желанию можно пролить водой с растворённым в ней корневином — 1 г на 1 л воды.



Когда черенок укоренится, его следует пересадить в отдельный горшок. Следуйте всем советам выше, и черенки пеларгонии не загниют!


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Пеларгонияукоренение

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