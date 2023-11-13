Как укоренить пеларгонию

Укорните черенки пеларгонии так, что практически 100 % черенков пустят корешки! Способ проверенный, простой, но удивительно эффективный. Проверьте его, и вы укорените пеларгонию без труда и заморочек!







Условия для черенка

Черенкование и укоренение

Температура в помещении должна поддерживаться от 16 градусов. Если укореняете в осенне-зимне-весенний период, то обязательно досвечивайте черенки! Помещение также должно хорошо проветриваться. В этом поможет обычный вентилятор!Совет Не игнорируйте данный этап — это блестящий совет, который поможет вам избежать появления «чёрной ножки».Чтобы корешок дал корни, поддерживайте необходимую влагу в грунте. Землю также подберите «воздушную». Тогда черенки точно не загниют!Черенки нарежьте длиной 6-7 см. Лишнюю листву удалите. Черенки подсушите в течение 3-5 часов.Совет После подсушивания срез припудрите золой. Это природный антисептик.Установите черенки в грунт. По желанию можно пролить водой с растворённым в ней корневином — 1 г на 1 л воды.Когда черенок укоренится, его следует пересадить в отдельный горшок. Следуйте всем советам выше, и черенки пеларгонии не загниют!