Чем сегодня занимаются певцы, которые в 1990-х стали звёздами одного хита

Не понятно, что страшнее для артиста - не стать известным вообще или вспыхнуть одной ролью или хитом и угаснуть. Чем выше популярность хита, тем больше вероятность того, что такого уровня успеха не получится достичь уже никогда. Огромное количество хитов, под которые кто-то танцевал на школьных дискотеках, другие встретили свою любовь, переживали расставания и другие ключевые для подрастающей личности эмоции, не просто не забываются, а отсылают ко времени «надцать лет тому назад». Что же стало с исполнителями культовых песен эпохи?
Яна Будянская «Одинокий голубь» 1998 год
Кадр из клипа, который тогда рвал все хит-парады.
Уж сколько девочек переживала тяжелый пубертат вместе с «…что я сделала, скажи. Я хотела другом быть тебе, пойми…» О том, что песню любят, свидетельствует не только то, что сейчас подавляющая часть продолжила дальше по тексту песни, но и огромное количество каверов и ремейков. И это как раз тот случай, когда песню помнят все, а исполнительницу – единицы.
Яна Будянская, хотя в ту пору певица использовала только имя, ворвалась на эстраду как тот самый голубь, но исполнив свой хит, также неожиданно исчезла. Впрочем, в том же 1998 году она успевает выпустить сольный альбом и определенную популярность набирают другие ее песни, но тогда их начали слушать только фанаты исполнительницы (коих, справедливости ради нужно отметить, было немало), а сейчас никто и не вспомнит вовсе.
Через два года после выхода хита, Яна стала мамой и оставила сцену. В 2014 году она выступала на Дискотеке 90-х, ее появление на сцене практически осталось незамеченным зрителями, но стоило зазвучать первым нотам «Одинокого голубя» - зал взревел. Сама Яна, судя по всему, с трудом справилась с нахлынувшими эмоциями.
НеИгрушки «100 дней до приказа» 1999 год
Песня, нет-нет, да и всплывает на радио.
Сама группа родилась на пару лет раньше, когда супруги Анна, Тимур и их общая знакомая Татьяна решили записать на домашней студии пару песен для узкого круга. Но узким кругом не ограничилось, одна из их песен пришлась по душе Вадиму Володину, который стал их продюсером. Стали писаться песни, меняться образы, начались гастроли.
Армейская песня про 100 дней до приказа сразу полюбилась слушателю, ее постоянно крутили на радиостанциях. Группа уже очень востребована, возглавляет хит-парады, их узнают, приглашают на гастроли в разные города. Но зритель просит одну и ту же песню раз за разом. На концертах приходилось исполнять «100 дней до приказа» не раз, и не два. Группа уже успела выпустить три альбома, но в каждый включила свою легендарную песню, несколько ее видоизменив. Понятно, что долго эксплуатировать одно и то же произведение не получилось бы при всем желании. А новых хитов, способных переплюнуть известность предыдущей песни – не было.
Все песни группы были написаны самими участниками, солистка Анна Свиридова пела с детства, умеет играть на фортепиано и всю жизнь занимается музыкой. Их группа распалась в конце 2000 года, но Анна не бросает занятия музыкой, хотя и не питает амбиций относительно своей популярности, для нее это скорее хобби.
В 2018 году она даже выпустила альбом «Я всегда с тобой», который пришелся по душе ее поклонникам, следящим за ее творчеством еще с тех времен. Год спустя она выпустила еще один альбом, в который вошли песни, не изданные, начиная с 1996 года.
Балаган Лимитед «Че те надо?» 1996 год
Фольклорные мотивы были особенностью группы.
Группа, состоящая из двух парней и двух девушек, была создана в городке Рыбинске. Солистка коллектива Елена Громова привезла с собой в столицу аудиокассету с их песнями и дала послушать «нужным» людям. Начинающими исполнителями заинтересовались. Так у Балагана Лимитед появился продюсер, с которым был заключен договор. Первая же песня группы стала хитом и фольклорные мотивы, наряду с ироничным сюжетом песни «Че те надо?» пришлись по душе слушателям всех возрастов.
Группа работала, издавала альбомы (всего их вышло три). Но позже выяснилось, что продюсер, которому музыканты доверились, зарегистрировал товарный знак «Балаган Лимитед» на свое имя и является его единственным правообладателем. При первых же недомолвках он распустил прежний состав и набрал новую команду, которая стала выступать под этим названием.
Группа, тем не менее, не распалась, они решили выступать под названием своего хита, чтобы создать для слушателя отсылку. Одна из солисток покинула группу, но коллектив существует и сегодня, правда какого-то заметного хита от них больше не было.
Наталья Штурм «Школьный роман» 1994 год
Школьный роман окончился быстро.
Звездой Наталья стала благодаря своему супругу Александру Новикову. Он писал для нее тексты и занимался ее продвижением. Сначала она выпустила альбом, а в этом же году ее супруг написал для нее настоящий хит, который и сделал ее звездой, пусть и ненадолго.
Текст песни «Школьный роман» довольно грустный и навевающий мысли о разлуке. Она стала пророческой для отношений Штурм и ее мужа-шансонье. Они расставались со скандалами и до сих пор, даже много лет спустя, ничего не желают слышать друг о друге. Наталья еще неоднократно пыталась продолжить певческую карьеру, но без мужа, пишущего стихи, у нее это не получилось.
Позже она стала писать романы, всего их вышло пять, в большинстве своем это чисто женское чтиво о превратностях любви. Сейчас, некогда популярная певица, постоянно появляется в различных ток-шоу на самых разных телеканалах в качестве приглашенного эксперта и звезды. А вот в роли певицы ее уже встретишь не часто.
Леприконсы «Хали-гали, паратруппер» 1999 год
Ребята и не рассчитывали, что песня настолько понравится.
Белорусский бойз-бенд появился в 1997 году, но популярность получил на всем постсоветском пространстве и все благодаря одной единственной песне с непонятным названием. Без «Хали-гали, паратруппер» сложно представить дискотеку 2000-х, под нее ездили на разборки и свидания, да, что там, ее пел каждый утюг!
Несмотря на это, немногие знают, что название песни – это не просто набор букв, это песня об аттракционах и именно на них всю ночь летали герои песни, а не то, что все успели подумать. И вообще, ребята написали песню для парка развлечений, указав даже название «Паратруппера» и «Супер 8» планировали петь ее летом на эстраде для посетителей парка. Вот такой был рекламный ход. Кто же мог предположить, что петь ее будут и в России, и в странах СНГ, а не просто в родном парке.
После записи песня попала на радио, а потом ее переделала группа КВН, так к ней пришла широкая популярность.
Божья Коровка «Гранитный камушек» 1995 год
Больше хитов у группы не случилось.
Группа была основана Владимиром Воленко, который работал клавишником во многих популярных группах и был сильно занят на эстраде, поэтому для собственной группы ему часто не оставалось запала. Популярность к «Божьей коровке» пришла с песней «Гранитный камушек», слушателям песня понравилась, но многие уловили схожесть проигрыша с композицией британца Криса Ри.
В честь 25-летия песни Воленко изменил проигрыш песни, убрав все схожести, но и тут не получилось угодить поклонникам, теперь им кажется, что песня не так звучит как раньше (еще бы). Впрочем, ни то, ни другое обстоятельство не мешает им вот уже третий десяток лет подпевать песне с нехитрым текстом.
Группа выпустила 13 альбомов, причем продолжает свою деятельность. Несмотря на это, повторить и уж, тем более, превзойти успех гранитного камушка еще не удавалось.
Рок-острова «Ничего не говори» 1997 год
Картинка со звуком.
Группа была основана в 1986 году, ребята записывали неплохие песни, давали гастроли и так прошло 10 с лишним лет. Тут-то и пришла к ним небывалая популярность вместе с их «нетленкой» - песней «Ничего не говори». Песня и клип на нее были крайне популярны, особенно запомнился образ солиста группы Владимира Захарова, когда он предстал в темных очках и с развивающимися на ветру длинными волосами.
Захаров и сейчас носит очки и длинные волосы, как и полагается солидному рок-исполнителю, представителю «старой школы». Группа же существует до сих пор, они дают концерты и кто знает, может быть их новые хиты еще впереди? Пока же на концертах чаще всего просят их легендарное «Ничего не говори».
Вячеслав Быков «Любимая моя» 1997 год
Быков предстал в образе настоящего лирического героя.
Мелодичная и трогательная в своей искренности песня сразу понравилась девушкам всех возрастов. «Медляк» звучал на всех дискотеках, парни, желающие понравиться девушкам, учили аккорды и исполняли ее на гитаре, да, что там, сама Примадонна пригласила Быкова на «Рождественские встречи» с этой песней.
Несмотря на то, что Быков выпустил 9 альбомов, такую популярность как «Любимая моя» ему не принесла ни одна другая песня. Впрочем, имя исполнителя успело прогреметь повторно, но печальную известность принес сын, который напал на пару в парке с ножом. Сын Быкова был признан невменяемым и помещен на принудительное лечение и вот недавно вернулся к некогда знаменитому отцу.
Светлана Рерих «Ладошки» 1997 год
Клип получился чувственным.
В лихие 90-е девушка Света оставила свой родной Красноярский край и приехала в Москву. В столице она пришлась кстати, уже в середине 90-х вышел ее первый альбом, который, впрочем, не принес ей особой популярности. Но уже в 1997 году она буквально взорвала хит-парады своей бесхитростной песней «Ладошки» с навязчивым мотивом.
Клип на песню, с участием начинающих актеров, лишь добавил композиции популярности. У исполнительницы к тому времени вышел уж третий альбом, но она была вынуждена оставить гастроли после того поругалась с продюсером. Причем их отношения были настолько накаленными, что к Светлане приезжали криминальные авторитеты, нанятые ее бывшим продюсером.
После окончания музыкальной карьеры она получила образование и работала как специалист по связям с общественностью. Сейчас она изредка выступает, конечно же, не обходится без ее главного хита.
Сергей Крылов «Девочка моя» 1992 год
Крылов пользовался неизменной популярностью у женщин.
Полнота ничуть не мешала этому исполнителю, полному харизмы и обаяния нравиться женщинам. Оно и неудивительно, ведь его хит «Девочка моя» настолько пришелся всем по душе, что даже десятилетия спустя, услышавшие его однажды, тут же подхватывают мотив.
Он учился на театральном институте, когда его пригласили на роль ведущего программы для молодежи. Это не мешало ему развиваться и в качестве музыканта. На 90-е пришелся пик его карьеры как шоу-мена, музыканта, он пробовал сниматься в кино и везде у него все получалось. Удачлив он и в личной жизни, сейчас живет во втором браке.
Сейчас он живет в Сочи, является организатором культурной программы ночной хоккейной лиги. Продолжает выступать как музыкант, бывает даже зарубежом. И да, он похудел.
СашаЧ «Только ты сегодня не придешь» 1997 год
Клип в черно-белом цвете делал песню еще более грустной.
Необычный псевдоним девушка выбрала, соединив имя и первую букву фамилии, так из Александры Чугуновой получилась СашаЧ. Она появилась на экранах неожиданно, вместе с группой «Квартет И» сняв клип на грустную, мелодичную и очень запоминающуюся песню «Только ты сегодня не придешь». И сотни девушек вновь кинулись грустить под звуки этого хита, который перебивал разве что шум дождя. В общем, вариант был беспроигрышный.
После этого хита она перепевала песню группы «Колибри» и исчезла со всех радаров. Впрочем, сцену Александра не забросила и сейчас она солистка рок-группы «Муха» - это альтернативный проект музыканта группы «Ногу свело!» Антона Якомульского.
Мистер Малой «Буду погибать молодым» 1992 год
Сейчас Малому больше 40.
Еще в 12 лет он увлекся танцами, а если быть точнее, то популярным в те времен брейкденсом. Часто посещал тематические вечера, где и завязал знакомства, которые оказались весьма полезными в его музыкальной карьере. Тогда-то он предложил создать группу и участвовать в конкурсе «Поколение-94». После того как им удалось выйти на второе место, началась творческая карьера Мистера Малого.
Позже он записал альбом и стал знаменитым. Впрочем, ученику 9-го класса было не совсем ясно, что с этой знаменитостью делать. Закономерно, но ранняя слава, вседозволенность и успех, который быстро сошел на нет, губительно воздействовали на его психику, нередко его посещали суицидальные мысли. Сейчас он изредка появляется на экране, пишет песни.
Светлана Владимирская «Мальчик мой» 1993 год
С этой песней у многих связаны теплые воспоминания.
К песне, которая и без этого стала хитом, был снят отличный клип. Он сейчас является знаковым еще и потому что в нем принимал участие Кирилл Андреев, который на тот момент еще не был Иванушкой. Впрочем, безусловный успех песни, не пленил исполнительницу. Она без сожаления бросила все и уехала в деревню Красноярского края.
Да, на тот момент она вышла замуж за продюсера Марка Большого и считала, что теперь посвятит себя семье и детям. Впрочем, так и вышло, и, несмотря на то, что с супругом они расстались, у нее есть три дочери и сын.
Не так давно она появилась на одном из ток-шоу и рассказала о своей судьбе, высказав, что иногда ее одолевали сомнения по поводу того правильно ли она поступила, оставив шоу-бизнес. Но спустя годы она уверена, что все сделала правильно.
Фристайл «Ах, какая женщина» 1995 год
Всем на удивление, песня имела огромный успех.
К моменту выхода песни «Ах, какая женщина» группа Фристайл существовала ни много ни мало 7 лет. Но успеха песни не приносили, а этот хит стал просто парадоксально востребованным на всем постсоветском пространстве. Впрочем, после этой песни история продолжилась - песни продолжались выпускаться, но уже практически не были интересны слушателю.
В чем же феномен этой песни? Редко кому удается наполнить текст клише, причем самыми избитыми и пошловатыми. Тут вам и пристань загулявшего поэта, и он тебя давно ласкает и хмельная голова. И в конце контрольный: «Ах, какая женщина! Мне б такую» И ничего, масса женщин подпевала, не видя в тексте никакой дискриминирующей подоплеки.
Образ, в котором предстаёт солист в клипе тоже заслуживает внимания. Мужчина с длинными волосами, в пиджаке, сейчас бы сказали «оверсайз». Одним словом «поэт» да и только!
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