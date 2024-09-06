5 рецептов самых вкусных фрикаделек, которых вы ещё не пробовали
Фрикадельки нравятся всем. Во-первых, у них удобный размер, на один укус, они имеют нежную, сочную текстуру и приятный вкус. Кроме того, фрикадельки можно приготовить заранее, заморозить и в нужное время разморозить и приготовить.
Фрикадельки из курицы
Фрикадельки из курицы
Время приготовления: 40 минут
Ингредиенты (на 6-8 фрикаделек):
• 4 столовые ложки оливкового масла
• 2 стебля сельдерея, измельчить
• ½ луковицы, измельчить
• 1 яйцо, взбить
• 1 столовая ложка горчицы
• 450 г.
• 1 стакан панировочных сухарей
• 1 чайная ложка соли
• ½ чайной ложки черного молотого перца
• 6 столовых ложек масла сливочного
• ¾ стакана острого томатного соуса
• 1 стакан тертого голубого сыра для декора
Этапы приготовления:
1. В небольшой сковородке разогрейте столовую ложку оливкового масла. Добавьте сельдерей и лук, пассируйте в течение 3-4 минут. Охладите до комнатной температуры.
2. В миске среднего размера смешайте охлажденный сельдерей с яйцом, горчицей и куриным фаршем. Смешайте панировочные сухари и соль.
3. Сформируйте фрикадельки диаметром 2,5-3 см. Разогрейте 3 столовые ложки оливкового масла. Обжарьте фрикадельки до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны (общее время 8-10 минут).
4. В сковородке среднего размера растопите сливочное масло. Добавьте острый соус, перемешайте вместе с фрикадельками. Подавайте с тертым сыром.
Острые корейские фрикадельки
Острые корейские фрикадельки
Ингредиенты (20 фрикаделек):
• 3 лука-порей, нарезать мелко
• 2 зубчика чеснока, измельчить
• 1 яйцо, взбить
• 450 г говяжьего фарша
• ½ стакана панировочных сухарей
• 2 столовые ложки острой корейской пасты кочхуджан
• 1 столовая ложка измельчённого корня имбиря
• 1 чайная ложка соли
• ½ чайной ложки молотого белого перца
• 2 столовые ложки растительного масла для обжаривания
Для глазури:
• 1/3 стакана консервированных абрикос
• 2 столовые ложки рисового уксуса
• 1 столовая ложка соевого соуса
Для декора:
• Нарезанный лук-порей
• Обжаренные семена кунжута
Этапы приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. В большой миске соединить все ингредиенты для приготовления фрикаделек, кроме масла. Нежно перемешайте все ингредиенты. Сформируйте шарики размером с мячики для пинг-понга.
2. Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки. Затем переложите их на противень и отправьте в разогретую духовку на 10 минут.
3. В это время в небольшой мисочке соедините ингредиенты для глазури. Доведите смесь до кипения и легкого загустения.
4. Перед подачей смажьте фрикадельки полученным соусом и посыпьте сверху зеленым луком и кунжутом.
Фрикадельки с фасолью и грибами
Фрикадельки с фасолью и грибами
Ингредиенты (20 фрикаделек):
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 луковица, нарезать кубиками
• 2 зубчика ченока, нарезать
• 230 г грибов, вымыть и нарезать
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка орегано
• ½ чайной ложки черного перца
• ½ чайной ложки красного перца
• 400 г консервированной фасоли, процедить
• Сок одного лимона
• 2 чайных ложки свежей петрушки, нарезать
• 1 и ¼ стакана панировочных сухарей (разделить)
• 5 листочков молодой свеклы
• 1 зубчик чеснока, измельчить
• ½ чайной ложки соли
• баночка любимого томатного соуса
• булочки
• петрушка и хлопья красного перца для декора
Приготовление
1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Накройте противень пергаментной бумагой. Разогрейте большую сковородку на среднем огне. Добавьте оливковое масло и пассеруйте лук 5 минут. Добавьте чеснок и продолжайте пассировать еще 2 минуты.
2. Смешайте орегано, соль, перец и хлопья перца чили. Добавьте смесь в консервированную фасоль. Приправьте лимонным соком. Отправьте смесь на сковородку на 1 минуту.
3. В блендере измельчите массу с фасолью и грибами. Добавьте петрушку и стакан панировочных сухарей и продолжайте измельчать блендером до однородной массы. Отставьте массу на 5 минут, чтобы панировочные сухари набухли.
4. В это время смешайте ¼ стакана панировочных сухарей, ½ чайной ложки соли и щепотку черного перца, хлопьев перца чили и петрушку. Возьмите столовую ложку фарша для фрикаделек и скатайте шарик руками. Обваляйте его в получившейся смеси и обжарьте на подготовленной сковороде. Повторите то же самое с другими фрикадельками.
5. В духовке запекайте фрикадельки в течение 30 минут. Переверните их и запекайте еще 20 минут.
6. Во время запекания фрикаделек подготовьте листья свеклы. Разогрейте несколько чайных ложек оливкового масла на сковородке, в которой обжаривались фрикадельки, на среднем огне. Добавьте соль и чеснок и готовьте в течение 1 минуты. Залейте листья свеклы получившейся горячей смесью. Оставьте их на несколько минут.
7. В ту же сковороду добавьте томатный соус и готовьте с чесноком на маленьком огне. В сковороду переложите готовые фрикадельки. Поместите фрикадельки и листья свеклы в центр разрезанной булочки, притрусите петрушкой и хлопьями перца чили.
Фрикадельки из баранины с перцем чили и тмином
Фрикадельки из баранины с перцем чили и тмином
Ингредиенты (4 порции):
Для соуса чили:
• 3 перца чили, выбрать семена и нарезать перец мелко
• 1,5 чайной ложки хлопьев красного перца
• 1 столовая ложка тмина
• ¼ стакана красного винного уксуса
• 1 столовая ложка паприки
• 1 зубчик чеснока, нарезать
• 12 стакана оливкового масла
• соль
Для фрикаделек:
• ¼ луковицы, нарезать
• 8 зубчиков чеснока (7 нарезать, а 1 натереть)
• 1 столовая ложка измельченной петрушки
• 1 чайная ложка измельченного орегано
• 1 чайная ложка измельченного шалфея
• ¾ чайной ложки семян фенхеля
• ¾ чайной ложки молотого кориандра
• ¾ чайной ложки молотого тмина
• 1 столовая ложка соли
• 1 яйцо
• 500 г фарша из баранины
• 1 столовая ложка пшеничной муки
• 4-5 столовых ложек оливкового масла
• 0,5 свежего огурца, нарезать тоненькими кружочками
• ½ чайной ложки измельченной лимонной цедры
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1,5 столовой ложки уксуса
• молотый черный перец
• ½ стакана йогурта
• ¼ стакана измельченной мяты
• хлопья красного перца для декора
Этапы приготовления:
1. Для приготовления соуса на разогретой на среднем огне сковороде без масла обжарить перец чили, хлопья красного перца и тмин до золотистого цвета (3 минуты). Отставить в сторону и остудить. Переложите все в блендер и измельчите. Добавьте уксус, паприку, чеснок и снова запустите блендер. Постепенно добавляйте оливковое масло. Переложите полученный соус в миску и подсолите. Соус чили необходимо сделать за два дня до приготовления основного блюда.
2. Для приготовления фрикаделек измельчите в блендере лук, чеснок, петрушку, орегано, фенхель, шалфей. Кориандр, тмин и 1 столовую ложку соли. Добавьте яйцо, мясной фарш, муку и снова смешайте все с помощью блендера. Сформируйте фрикадельки. В разогретую сковородку добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Обжарьте фрикадельки со всех сторон (при необходимости добавьте еще 1 ложку оливкового масла). Переложите фрикадельки на бумажное полотенце. Переложите фрикадельки в приготовленный ранее соус чили.
3. В миске замаринуйте огурец в лимонном соке с добавлением лимонной цедры, уксуса и оставшимися 2 столовыми ложками оливкового масла. Посолите, поперчите. Добавьте столовую ложку йогурта
4. Подавайте фрикадельки с огурцом, мятой. Посыпьте хлопьями красного перца.
Фрикадельки, фаршированные спагетти
Фрикадельки, фаршированные спагетти
Время приготовления: 1 час 45 минут
Ингредиенты (4 порции):
• 2 стакана панировочных сухарей
• 2/3 стакана молока
• 450 г говяжьего фарша
• 450 г свиного фарша
• 1,5 стакана тертого сыра Пармезан
• 1/3 стакана мелко нарезанной петрушки
• 1 столовая ложка измельченного орегано
• 2 чайные ложки соли
• 1 чайная ложка молотого черного перца
• 2 зубчика чеснока, измельчить
• ½ чайной ложки молотого мускатного ореха
• 2 яйца
• 200 г спагетти
• 6 стаканов томатного соуса
Этапы приготовления:
1. В миску высыпьте панировочные сухари, добавьте молоко. Отставьте в сторону.
2. Смешайте свиной и говяжий фарш, сыр, петрушку, орегано, соль, перец, чеснок и мускатный орех. Добавьте яйцо и смешайте снова. Отправьте смесь в холодильник на 30 минут.
3. Приготовьте спагетти. Слейте воду и добавьте оливковое масло, чтобы паста не слиплась.
4. Разогрейте духовку до 180 градусов.
5. Смажьте руки оливковым маслом и сформируйте фрикадельки. В середину каждой поместите спагетти.
6. Запекайте фрикадельки в течение 30 минут до золотистого цвета.
7. В небольшой кастрюльке протушите томатный соус на среднем огне.
8. Когда фрикадельки будут готовы, подавайте их с соусом и сыром Пармезан
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