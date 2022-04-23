10 самых продаваемых брендов, об одежде и аксессуарах которых мечтают все без исключения модники

Популярные бренды - короли продаж.
Сегодня люди живут в брендированном мире. Это можно отрицать, но в наши дни даже памперсы покупают в основном определенных марок. Какие же самые продаваемые бренды одежды и аксессуаров в мире.
1. Armani
Суперпопулярный бренд «Armani».
~ 3,1 млрд $
Стоимость компании, известной своими высокими стандартами, составляет около $ 3,1 млрд. Купить вещь от Armani — значит купить вещь с удивительным дизайном и безупречным пошивом. Самая дорогая одежда под этим брендом выпускается под названием Emporio. Также Armani делает аксессуары, такие как сумки, ремни, очки, обувь и шарфы.
2. Fendi
Суперпопулярный бренд «Fendi».
~ 3,5 млрд $
Общая стоимость бренда Fendi составляет $ 3,5 млрд. Компания была открыта Паолой Фенди в 1925 году, и с тех пор она занимается продажей превосходных аксессуаров и одежды. В 1997 году также была презентована собственная линейка модных сумок. Сегодня Fendi принадлежит холдингу LVMH, но по-прежнему славится высоким качеством своих товаров.
3. Versace
Суперпопулярный бренд «Versace».
~ 5,5 млрд $
В 1978 году Джанни Версаче основал компанию Versace, которая теперь стоит $ 5,5 млрд и ежегодно получает доход в $ 1 млрд. Модный дом является настолько прибыльным благодаря качеству своих товаров, а также постоянных инноваций в моде. В основном покупателей привлекает в продукции Versace цвета и вариативность моделей.
4. Burberry
Суперпопулярный бренд «Burberry».
~ 5,8 млрд $
Burberry стоит $ 5,78 млрд и является одним из немногих домов моды, кто получил королевское одобрение, а это означает, что компания является официальным поставщиком британской королевской семьи. Одним из самых известных «лиц» Burberry была Одри Хепберн, а самой известной «фишкой» компании является клетчатая расцветка ее товаров. Также у бренда есть линия парфюмерии и средств по уходу за кожей.
5. Ralph Lauren
Суперпопулярный бренд «Ralph Lauren».
~ 6,5 млрд $
Компания Ральфа Лорена зарабатывает около $ 7,1 млрд в год, а состояние самого дизайнера составляет около $ 7,5 млрд, поэтому неудивительно, что он входит в список богатейших людей мира. Ральф Лорен стал известен тем, что поставляет костюмы многим из самых известных людей в мире. К примеру, синий кашемировый костюм первой леди Меланьи Трамп на церемонии инаугурации Дональда Трампа был пошит как раз дизайнерским домом Ralph Lauren.
6. Chanel
Суперпопулярный бренд «Chanel».
~ 6,8 млрд $
Ежегодно компания зарабатывает около $ 5,5 млрд, а ее стоимость сегодня составляет $ 6,8 млрд. Открыла дом моды знаменитая Коко Шанель, которая была шпионом во время Второй мировой войны. Уже не первое десятилетие наряды и аксессуары от Chanel ассоциируются с качеством и роскошью.
7. Prada
Суперпопулярный бренд «Prada».
~ 7,3 млрд $
Зарабатывающая около $ 3,7 млрд в год, компания оценивается в $ 7,3 млрд. Хорошим примером того, что представляет собой этот бренд, является фраза из фильма «Агенты А.Н.К.Л.», где Габи (Алисия Викандер) заявила, что «эта сумка стоит дороже, чем моя машина». Prada является одним из самых роскошных и дорогих брендов в мире. Компания была основана итальянским производителем кожаных сумок Марио Прада, а сегодня она производит одежду, обувь и аксессуары.
8. Hermes
Суперпопулярный бренд «Hermes».
~ $ 10,6 млрд $
Стоимость французского дома моды составляет $ 10,6 млрд, а его ежегодные доходы доходят до $ 5,3 млрд. Hermes был основан Тьерри Эрмесом в 1837 году в качестве мастерской по изготовлению экипировки для экипажей и верховой езды. Компания является одним из самых известных брендов мира моды уже 180 лет.
9. Gucci
Суперпопулярный бренд «Gucci».
~ 12,4 млрд $
Годовой оборот итальянского дома мод Gucci составляет $ 4,5 млрд, а всего компания стоит $ 12,4 млрд. Компания, основанная Гуччо Гуччи в 1931 году, зарекомендовала себя как поставщик роскошной одежды и аксессуаров. Как и большинство дизайнерских домов, которые изначально продавали только одежду, Gucci также начала работать с аксессуарами, косметикой, парфюмерией, сумками и обувью. Сегодня Gucci - вторая по величине модная торговая марка в мире.
10. Louis Vuitton
Суперпопулярный бренд «Louis Vuitton».
~ 28,1 млрд $
Louis Vuitton - самый дорогой бренд в мире, стоимость которого составляет $ 28,1 млрд. Ежегодно компания зарабатывает $ 10,1 млрд по всему миру. Louis Vuitton производит сумки, аксессуары, одежду, обувь, ювелирные изделия и другие предметы роскоши.
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