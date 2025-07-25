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С нами не соскучишься!

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Верблюды, проститутки и пиво – поисковая система Google подтверждает национальные стереотипы


Верблюды, проститутки и пиво – поисковая система Google подтверждает национальные стереотипы

Верблюды, проститутки и пиво – поисковая система Google подтверждает национальные стереотипы


Знание об окружающем мире человек получает благодаря собственному опыту или прочитанной или услышанной информации. В результате складываются определённые стереотипы. Вот и оказалось, что согласно данным анализа поиска в интернете стереотипы правят миром.
Предлагаем познакомиться с картой наиболее часто встречаемых англоязычных запросов о различных странах.


Северная Америка



Северная Америка

Северная Америка



Большинство людей, запрашивающих информацию о США, интересуются стоимостью патентов. Это говорит о том, что американская мечта жива до сих пор. А вот в Канаде всех интересует стоимость паспорта, на Кубе сигары, а в Мексике абдоминопластика.

Южная Америка



Южная Америка

Южная Америка



Те, которые гуглят информацию о Южной Америке, спрашивают о стоимости всего подряд – от пива (Аргентина и Чили) и панам (Эквадор) до проституток (Бразилия и Колумбия).

Европа



Европа

Европа



В поисках информации о европейских странах пользователи интернета чаще всего отправляют запросы по поводу стоимости круассанов (Франция), роскошных свадеб в Греции и на Кипре, BMW в Германии и аренды яхты в Монако, а Феррари в Италии. А вот в России их интересуют полёты на Мигах. В Швейцарии все хотят купить часы, в Чехии пиво, и после этого умереть в Ирландии.

Австралия



Австралия

Австралия



А вот Австралия удивила. Никому не нужны кенгуру и коалы, она интересует людей, прежде всего, с точки зрения медицинских услуг, в первую очередь ЭКО. А в Новой Зеландии хотят сделать совсем противоположную процедуру – вазотомию.

Африка



Африка

Африка



Можно часами рассматривать карту Африки, пытаясь понять логику поисков. Если ещё можно объяснить запрос стоимости катания на верблюдах в Марокко и Египте, сафари в Танзании и Ботсване или цены на газ и нефть в Ливии и Алжире, то свадьба в Нигерии, дом в Конго и ноутбуки в Гане вызывают удивление.

Азия



Азия

Азия



Ни у кого не вызовут удивление запросы о стоимости электроники в Китае, проституток в Таиланде, домработниц в Индонезии и коров в Индии. А вот поиски информации об арбузах в Японии могут ввести в ступор, а не нужно было квадратные сорта выводить. Да и в Саудовской Аравии интересна не нефть, а корабли пустыни – верблюды.

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