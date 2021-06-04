Что случилось с тысячами советских танков после Второй мировой войны, куда они подевались

Были сделаны десятки тысяч танков. /Фото: yandex.ua.

Танки никуда не делись. /Фото: inlearno.ru.

В 1945 году началась новая война. /Фото: liveinternet.ru.

Оказалось, что нельзя просто так взять и вывести войска. /Фото: yandex.ua.

Танки были все так же нужны. /Фото: istogram.info.

Ненужные машины всегда утилизировались. /Фото: m.fishki.net.

Часть танков переделывали в хозяйственные машины. /Фото: yandex.ru.