Как приготовить вкусный печёночный торт: 5 аппетитных рецептов, которые станут любимыми

Устали ломать голову над тем, чтобы такое-эдакое приготовить в очередной раз, перебирая уйму различных и приевшихся вариантов? Тогда пришло время сказать себе: «Стоп!» и сделать выбор в пользу печёночных тортов, разнообразие которых зашкаливает, а яркий насыщенный вкус не перестаёт радовать и удивлять.
1. С чесночком и зеленью
Печёночный торт с зеленью и чесноком. \ Фото: bing.com.
Любите пряные и в меру острые блюда? Отлично! Рецепт печёночного торта с добавлением чеснока и ароматной свежей зелени – то, что нужно для утоления чувства голода и получения гастрономического удовольствия.
Ингредиенты:
• Печёнка (на ваш выбор) – 0,5 кг;
• Майонез нежирный – 1 упаковка (250-300 мл);
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Молоко – на три пальца неполный стакан;
• Мука – на три пальца неполный стакан;
• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Зелень микс свежая (укроп, петрушка, кинза) – небольшой пучок;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Очень вкусный печёночный торт. \ Фото: cdni.rbth.com.
Способ приготовления:
• Печёнку вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить и просушить;
• Нарезать произвольными кусками;
• Выложить в глубокую миску;
• Лук очистить и также произвольно нарезать;
• Добавить к печёнке;
• Пропустить через мясорубку с мелкой сеткой или перебить блендером до однородной массы;
• Получившуюся массу смешать с просеянной через сито мукой, солью, смесью молотых перцев, молоком, разрыхлителем, яйцами и парой чайных ложек подсолнечного масла;
• Всё хорошенько перемешать до однородной консистенции без комочков;
• На небольшом количестве подсолнечного масла по три-четыре минуты с каждой стороны поджарить печёночные блинчики;
• Выложить на тарелку;
• Зелень вымыть, просушить и мелко нарезать;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Смешать вместе с зеленью и майонезом;
• Получившейся смесью смазать блины, чередуя слоями, формируя торт;
• Затем собранный торт отправить в холодильник на три-четыре часа;
• Перед подачей нарезать порционно.
2. С кремово-сырной прослойкой
Печёночный торт с сырной прослойкой. \ Фото: bing.com.
Печёночный торт с кремово-сырной начинкой получается невероятно нежным, лёгким, воздушным и безумно вкусным, настолько, что после первого кусочка захочется добавки.
Ингредиенты:
• Печёнка – куриная (или любая другая на ваш выбор) – 700 г;
• Яйца – 6 шт;
• Сметана нежирная – 6 ч.л;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Мука – 0,5 стакана;
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Майонез нежирный – 150 мл;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Микс свежей зелени – небольшой пучок;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Печёночный торт с сыром. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Печёнку вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить и просушить;
• Произвольно нарезать;
• Пропустить через мясорубку с мелкой сеткой или перебить блендером;
• Смешать с парой яиц, мукой, сметаной, молоком, солью и смесью перцев;
• Хорошенько перемешать и вымешать до однородной массы;
• Оставить на двадцать-двадцать пять минут при комнатной температуре;
• Затем добавить пару чайных ложек подсолнечного масла;
• Перемешать и обжарить блины на небольшом количестве подсолнечного масла по несколько минут с каждой стороны или до образования румяной корочки;
• Оставшиеся яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Смешать с натёртым сыром;
• Заправить майонезом, добавить мелко рубленную зелень;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной массой;
• Получившейся смесью перемазать печёночные блинчики, формируя торт, промазывая со всех сторон и боков;
• Готовый торт отправить в холодильник примерно на пять часов;
• Перед подачей нарезать порционными кусками.
3. С томатами
Домашний печёночный торт. \ Фото: pinterest.com.
Не только пицца и салаты хороши с томатами, а и печёночный тортик, который буквально тает на языке, радуя ярким овощным вкусом.
Ингредиенты:
• Печёнка говяжья – 700 г;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Яйца – 3 шт;
• Мука – 6-8 ч.л;
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 4-5 шт;
• Сметана нежирная – 1 упаковка (200 мл);
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Майонез нежирный – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Микс свежей зелени (петрушка, укроп, кинза) – 1 небольшой пучок;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Печёночный торт с прослойкой из помидоров. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Печёнку вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить и просушить;
• Произвольно нарезать;
• Лук очистить и также произвольно нарезать;
• Пропустить вместе с печёнкой через мясорубку с мелкой сеткой или перебить блендером до однородной массы;
• Затем смешать с одним яйцом, просеянной через сито мукой, сметаной, парой ложек майонеза, солью и смесью перцев;
• Перемешать до образования однородной массы;
• На небольшом количестве подсолнечного масла нажарить блины;
• Сыр натереть на тёрке;
• Смешать с мелко нарезанной зеленью и пропущенным через пресс чесноком;
• Заправить майонезом и хорошенько перемешать;
• Томаты нарезать кольцами средней толщины;
• Получившейся смесью смазать блины, выкладывая кольца помидоров, формируя торт, смазывая со всех сторон и боков;
• Готовый торт отправить в холодильник примерно на пять-шесть часов;
• Перед подачей нарезать порционными кусочками.
4. С ядрами грецких орехов
Печёночный торт с грецкими орехами. \ Фото: pinterest.com.
Яркий насыщенный ореховый вкус – вот главный секрет данного торта, который разлетается со стола мгновенно, не оставляя после себя даже крошки.
Ингредиенты:
• Печёнка куриная – 0,5 кг;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 4-6 ч.л;
• Майонез нежирный – 1 пакетик (150-200 мл);
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Ядра грецких орехов – 1,5 стакана;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Микс свежей зелени (укроп, петрушка, кинза) – 1 небольшой пучок.
Торт из печени и грецких орехов. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Печёнку вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости удалить всё лишнее;
• Просушить и произвольно нарезать;
• Выложить в миску, залить молоком;
• Добавить яйца, муку, соль, смесь молотых перцев;
• Перебить до однородной массы;
• Влить пару чайных ложек подсолнечного масла;
• Хорошенько перемешать;
• На небольшом количестве подсолнечного масла нажарить блинчики;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Ядра грецких орехов перебить до состояния мелкой крошки;
• Зелень вымыть, просушить и мелко-мелко нарезать;
• Смешать в миске с чесноком и дроблёнными орехами;
• Заправить майонезом и при необходимости сдобрить солью и перцем;
• Получившейся смесью смазать печёночные блинчики, формируя торт, обмазывая со всех сторон;
• Собранный торт отправить на три-четыре часа в холодильник;
• Перед подачей нарезать порционно.
5. С грибочками
Печёночный торт с грибами. \ Фото: bing.com.
И напоследок ещё один рецепт вкуснейшего печёночного торта с нежной и ароматной грибной прослойкой.
Ингредиенты:
• Печёнка куриная – 600 г;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Яйца – 4 шт;
• Картофель среднего размера – 1 шт;
• Мука – 6 ч.л;
• Грибы – 0,5 кг;
• Майонез нежирный – для заправки;
• Чеснок – 1 головка среднего размера;
• Сыр твёрдых сортов – 70 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Свежая петрушка и кинза – 1 небольшой пучок;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Печёночный торт с грибной прослойкой. \ Фото: dreamstime.com.
Способ приготовления:
• Печёнку хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать всё лишнее и просушить;
• Сложить в миску;
• Лук очистить;
• Произвольно нарезать;
• Добавить к печёнке;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Добавить два яйца с мукой, натёртый на мелкой тёрке картофель, соль и смесь перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Нажарить блины на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Грибы вымыть;
• Зачистить и просушить;
• Затем нарезать тонкими пластинками или соломкой;
• Обжарить 6-8 минут на той же сковороде, где жарились блины;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать и остудить;
• Зелень вымыть, просушить, измельчить;
• Смешать с грибами и пропущенным через пресс чесноком;
• Заправить майонезом и перемешать как следует;
• Получившейся смесью смазать печёночные блины, формируя торт, обмазывая со всех сторон;
• Отправить в холодильник на несколько часов;
• Перед подачей нарезать равномерными кусочками.
