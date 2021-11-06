«Неприкасаемые» в жизни: Реальная история героев культового фильма «1+1»

Реальная история, которая стала основой для фильма «1+1».
Фильм «1+1» вышел на экраны в 2011 году и сразу же завоевал сердца многих телезрителей по всему миру. Жизнеутверждающая комедия о приключениях аристократа в инвалидной коляске и еще помощника, чернокожего парня с криминальным прошлым, растопила сердца многих телезрителей. Несмотря на то, что сюжет кажется слишком наигранным, чтобы быть правдой, картина основана на реальных событиях.
Кадр из фильма «1+1».
Фильм «1+1», или «Неприкасаемые» снят по книге Филиппо Поццо ди Борги «Второй ветер». Филиппо стал прототипом главного героя – аристократа, который вел активный образ жизни, но получил серьезную травму, и поэтому вынужден искать помощника, который готов помогать ему жить полноценной жизнью даже в инвалидном кресле. Помощником Филиппо в реальной жизни стал Абдель Селлу, парень родом из Алжира, который вырос в Париже и был воспитан дальними родственниками, у которых не было собственных детей. К слову, Абдель тоже издал автобиографию, которую озаглавил «Ты изменил мою жизнь» и посвятил Филиппо.
Филиппо Поццо ди Борги и его помощник Абдель Селлу.
Несмотря на то, что Абдель родился в Алжире, ему несказанно повезло: дальние родственники из французской столицы взяли его на воспитание. За мальчишкой с детских лет практически не следили, он вел разгульный образ жизни, часто попадал в полицию за мелкие кражи. Повзрослев, не хотел работать и состоял на учете в центре занятости. Чтобы получать пособие по безработице, брал направления на работу, приезжал на собеседование и просил отказ у работодателей.
Филиппо Поццо ди Борги с женой.
Когда Абдель увидел объявление о том, что требуется помощник для парализованного больного, он не питал лишних иллюзий и ехал на встречу с Филиппо с уверенностью, что и на этот раз получит заветный отказ. Но все сложилось совсем по-другому. Вначале Абделя впечатлил дом, куда он попал: Филиппо оказался очень состоятельным человеком. Знакомство прошло успешно: Абдель был принят на работу.
Не только компаньоны, но и товарищи.
Сотрудничество Абделя и Филиппо быстро переросло из формальных отношений в настоящую дружбу. Помощник стал интересоваться книгами, ведь парализованный Филиппо проводил много часов в день за чтением. Они вместе путешествовали, заряжали друг друга энергией. Филиппо учил Абделя простым, но таким важным вещам: учил жить по закону и уважительно относится к женщинам. Уроки пошли на пользу: Абдель действительно начал отношения, которые не стали очередной интрижкой, а переросли в крепкую семью.
Омар Си и Абдель Селлу.
Интересно, что свою любовь Абдель нашел в Марокко, спустя 10 лет после сотрудничества с Филиппо. В поисках подходящего климата Филиппо решил отправиться в эту страну, и там его подопечный познакомился с девушкой, которая покорила его сердце. В их семье родилось трое детей, и они абсолютно счастливы.
Кадр из фильма «1+1».
После того, как у Абделя появилась своя семья, мужчины разъехались, но их дружба не угасла. Годы, когда Абдель заботился о Филиппо, не прошли даром: мужчины так и остались близкими друзьями. Кстати, Филиппо тоже женился, и теперь приезжает в гости к Абделю время от времени.
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