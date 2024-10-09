9 лайфхаков, который мог придумать только человек со смекалкой

Быть хорошей хозяйкой – это тяжелый труд, ведь нужно выполнять целую кучу обязанностей по дому и делать это на отлично. Иногда бытовые дела настолько сильно выматывают, что хочется махнуть на них рукой и оставить все, как есть.







В такие моменты следует вспомнить о том, что существуют разные лайфхаки, которые делают быт намного проще.

Лайфхак 1: Проверяйте сметану с помощью горячей воды

Лайфхак 2: Убирайте рыбный запах с помощью помидора

Лайфхак 3: Очищайте подошву утюга свечей

Лайфхак 4: Мойте посуду чайными пакетиками

Лайфхак 5: Сделайте сахарную пудру своими руками

Лайфхак 6: Сделайте ароматизатор из корицы

Лайфхак 7: Создайте стилус из фольги и карандаша

Лайфхак 8: Верните блеск бокалам нашатырным спиртом

Лайфхак 9: Защитите приборы от ржавчины мелом

Некоторыми из них Novate.ru делится в этой статье.Залейте сметаной горячей водой и посмотрите на реакцию.Качество некоторых современных продуктов оставляет желать лучшего. Больше всего вопросов обычно возникает к молочке, так как производители часто добавляют туда ингредиенты, которых быть не должно. Если вы не уверены в том, что купили хороший, качественный продукт, советуем проверить его в домашних условиях.Чтобы удостовериться в том, что сметану можно смело есть, растворите ложку продукта в горячей воде. Таким образом вы узнаете, есть ли в ее составе жиры растительного происхождения. Если сметана полностью растворится и превратится в густую однородную субстанцию, значит, все отлично. Если же на поверхности воды появятся хлопья, лучше ее не есть.На заметку: Вместо горячей воды можно использовать йод. Положите ложку сметаны на тарелку, капните йод и проследите за реакцией. Если она приобретет синий оттенок, в составе есть крахмал, которого по стандартам там быть не должно. А вот на качественной сметане останется лишь коричневое пятно.Помидоры нейтрализуют запах рыбы на рукахМногие хозяйки не любят возиться с рыбой не только потому, что ее сложно и долго разделывать. Отталкивает еще и неприятный запах, который остается на доске, руках и распространяется по всей кухне. Но если знать одну хитрость, рыбные блюда на вашем столе будут появляться намного чаще.Так, чтобы руки не воняли, протрите их кусочком помидора. В составе томатов есть кислота, которая отлично справляется с рыбным запахом. А вот разделочную доску можно обработать солью и лимонным соком – от неприятного аромата не останется даже следа.Натрите грязную подошву утюга восковой свечей.Глажка – это процесс, который требует максимальной сосредоточенности. Если вы отвлечетесь хотя бы на секунду, есть риск подпалить любимое платье или рубашку, а также испортить подошву утюга. Но если с вещами после такого казуса, скорее всего, придется попрощаться, то утюг еще можно будет спасти, причем, без особых усилий. Вам понадобится лишь обычная восковая свеча.Нагрейте утюг, натрите подошву воском и выключите его из сети. После этого подождите, пока прибор остынет и уберите остатки свечи чистой влажной тряпкой – вместе с воском отойдет и другая грязь. Вот так просто и быстро получится спасти утюг, и сэкономить деньги на покупке нового.Замочите грязные тарелки вместе с чайными пакетиками.Экономить нужно на чем угодно, главное – подключить смекалку. Конечно, делать это в ущерб быту не стоит, но если лайфхаки приносят только пользу, то почему бы и нет. Например, если дома закончилась жидкость для мытья посуды, вместо нее смело можно применять использованные чайные пакетики. Да-да, вы все правильно поняли. Нужно лишь сложить грязную посуду в глубокую миску, залить горячей водой, добавить несколько пакетиков чая и оставить на ночь. С утра достаточно будет протереть тарелки губкой и отправить их на сушилку. Грязь отойдет быстро и безболезненно, а еще, в качестве бонуса, останется приятный чайный аромат.Измельчите сахар в блендере.Сахарная пудра, как и многие другие продукты на кухне, заканчивается в самый неподходящий момент. Если вы планировали использовать ее для крема или украшения десерта, а в магазин отлучиться возможности нет, сделайте пудру своими руками. Для этого насыпьте в чашу блендера 100 граммов сахара и нажмите «Пуск». Всего через несколько минут усиленной работы блендера вы получите сахарную пудру ничуть не хуже магазинной. Главное, чтобы прибор был качественным и смог справиться с поставленной задачей.Засыпьте корицу в слив раковиныКак показывает практика, больше всего времени хозяйки проводят на кухне. Да и не только хозяйки – здесь собирается за столом семья и друзья, когда приходят в гости. Поэтому очень важно, чтобы атмосфера в этой комнате была располагающей. И если порядок поддерживать получается далеко не всегда, то приятный аромат можно «организовать». Для этого насыпьте в слив раковины небольшое количество корицы и включите на пару минут горячую воду.Если же у вас есть увлажнитель воздуха, все становится еще проще: нужно лишь налить в специальный отсек немного эфирного масла. Можно выбирать любое, на ваш вкус. В результате приятный запах распространится не только по кухне, но и по всей квартире.Оберните карандаш фольгой.Потеряли стилус от планшета, а без него, как без рук? Ничего страшного – до того момента, пока вы не купите новый, вас выручат подручные средства. Возьмите карандаш или ручку и оберните тонким слоем фольги – оказывается, экран реагирует на нее не хуже, чем на пальцы. Это очень удобно, например, во время готовки, когда нужно пролистать рецепт на планшете, но не хочется пачкать его грязными руками. Конечно, внешне такое изобретение выглядит не очень эстетично, зато работает весьма эффективно, а это самое главное!Вам понадобится нашатырь и зубная паста.Стеклянные бокалы очень красивые, стильные элегантные и являются настоящим украшением праздничного стола. Но есть у них и один существенный минус – они быстро мутнеют и теряют блеск. А сколько разводов от воды остается на стаканах и на стеклянной посуде в целом – не счесть! Решить проблему можно с помощью специальной бытовой химии, а можно немного сэкономить и использовать обычный нашатырный спирт.Наденьте перчатки и маску (все знают, какой ядреный запах у нашатыря), возьмите небольшую миску и смешайте в ней 15 граммов зубной пасты и 15 миллилитров нашатырного спирта. Хорошо перемешайте, чтобы получилась густая кашица, после чего смочите в ней губку и почистите бокалы. В конце останется лишь ополоснуть их теплой водой и вытереть насухо. Вы удивитесь, но после такой процедуры на поверхности посуды не останется ни единого развода.Положите кусочек мела в ящик с ложками и вилками.Даже если столовые приборы сделаны из нержавеющей стали, при неправильном хранении рано или поздно они начнут покрываться ржавчиной. Всему виной повышенная влажность в ящике, где вы храните вилки и ложки. Если вам лень протирать их полотенцем после каждого мытья или вы все еще не обзавелись сушилкой, положите в ящик кусочек мела. Он является отличном адсорбентом и прекрасно поглощает влагу, поэтому риск того, что начнется коррозионный процесс, сводится к минимуму. Вы можете брать любой мел, предназначенный для школьных досок. Но не забывайте периодически его менять.