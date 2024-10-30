Девочка из СССР летала к президенту США, играла в кино, а после рулила АвтоВАЗом

Эта девочка в 1986 году стала самой известной школьницей Советского Союза. Даже многие знаменитые артисты не могли похвастаться такой популярностью, как была у этой улыбчивой симпатичной девочки. Слава, как известно, порождает множество слухов, поэтому после того, как Катя Лычёва побывала в США с миссией мира и встретилась с Рональдом Рейганом, на родине тут же стали активно обсуждать и саму девочку, и её родственников. Один за другим выдвигались предположения о том, почему именно её выбрали из нескольких тысяч школьниц, а после ещё долго следили за её судьбой.
Предыстория
Саманта Смит. / Фото: www.antipotok.ru
В ноябре 1982 года генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов получил письмо от американской девочки Саманты Смит. Больше всего на свете её интересовал вопрос, почему отношения между её страной и Советским Союзом такие напряжённые, что приходится бояться войны. Генсек в ответном письме пригласил 10-летнюю Саманту в Советский Союз, чтобы она смогла сама увидеть, как живут советские люди, и смогла бы сделать вывод о том, стоит ли людям в Америке бояться войны.
После этого визита она написала книгу, а слава её была так велика, что девочку стали приглашать сниматься в кино, а ещё она посещала другие страны. У Саманты было множество идей и планов, но им не суждено было осуществиться. Через два года после визита в Страну Советов она погибла в авиакатастрофе. Мама Саманты Джейн Смит после смерти дочери основала фонд дочери и несколько общественных организаций, одной из которых стала «Дети как миротворцы». Именно от неё и пошла инициатива организовать поездку в США девочки из СССР. Было выдвинуто два условия: школьница должна быть не старше 13 лет и являться активным борцом за мир. В Советском Союзе предложение приняли, и ЦК ВЛКСМ занялся отбором.
Посол мира
Катя Лычёва в фильме «Детство Бемби». / Фото: www.kino-teatr.ru
Миф о том, что партийное руководство СССР запланировало ответный визит советской школьницы в США, никаких оснований под собой не имел. Если бы не инициатива Джейн Смит, поездки в США с миссией мира могло и не быть. Однако к выбору девочки подошли довольно серьёзно. Уже со своей стороны в ЦК ВЛКСМ выдвигали несколько требований к кандидаткам. В руководстве было принято решение: девочка, отправляющаяся в США, будет возрастом 11-12 лет, владеющая английским языком, чтобы у неё не возникало трудностей в общении. К тому же она не должна теряться перед камерами и пугаться обилия вопросов от корреспондентов.
Несколько тысяч девочек претендовали на право стать «голубем мира» от СССР. Но остановили свой выбор на Кате Лычёвой. Впоследствии активно муссировались слухи о том, что у неё очень высокопоставленный дедушка. Родственником Кати Лычёвой народная молва назначала Андрея Громыко, Юрия Андропова и даже Михаила Горбачёва. Но всё это совершенно не соответствовало истине, хотя родной дедушка Кати по материнской линии был человеком довольно известным. Правда, к политике он никакого отношения не имел.
Катя Лычёва в фильме «Детство Бемби». / Фото: www.kino-teatr.ru
Анатолий Игнатьев, дед со стороны матери, с детства снимался в кино, он сыграл главную роль в фильме Леонида Лукова «Рядовой Александр Матросов». Однако повлиять на выбор внучки послом доброй воли он никак не мог. Во-первых, он развёлся с женой, бабушкой Кати, очень давно, а во-вторых, после освобождения из тюрьмы, где он оказался за соучастие в преступлении, он вёл очень закрытый образ жизни, а с 1983 года находился на пенсии и жил в деревне. К тому же он не принимал особого участия в воспитании дочерей, им отчим заменил отца.
Родители Кати Лычёвой были научными сотрудниками, никаких влиятельных родственников у семьи не было ни в ЦК КПСС, ни в отделе пропаганды, как утверждали «анонимные источники». Зато сама Катя Лычёва оказалась миловидна, обаятельна и общительна. Во-первых, она училась в специализированной английской школе, поэтому на английском языке говорила прекрасно. Во-вторых, у неё был опыт съёмок в кино. До поездки в США она успела сыграть небольшие роли в трёх фильмах, причём одна из них была не главной, но очень значимой, в детской картине Анатолия Ниточкина «Сильная личность из 2 «А»». А в лентах «Живая радуга» и «Детство Бемби» она работала с режиссёром Натальей Бондарчук.
Катя Лычёва с родителями. / Фото: www.ria.ru
Камеры Катю Лычёву не смущали, она не терялась, находясь в центре внимания, держалась спокойно и уверенно. Все эти факты и сыграли свою роль в том, что девочку выбрали из шести тысяч других претенденток. Ну и внешне она была очень хороша: открытое милое лицо, большие светлые глаза и русые волосы. Вместе с мамой Катя прошла перед поездкой специальный инструктаж и отправилась в США, где провела две недели. Эту поездку широко освещали во всех СМИ, Катя постоянно вела дневник, в который записывала все свои впечатления.
Она писала о том, что в «Макдональдсе» ей так и не дали спокойно поесть, как только она брала в руки большой гамбургер, фотографы тут же начинали щёлкать своими фотоаппаратами, стараясь запечатлеть момент, как советская школьница с аппетитом поглощает невиданное для неё лакомство. Конечно, Катя попробовала всё, но больше всего ей понравилась картошка фри, её, по крайней мере, можно было спокойно есть, не опасаясь оказаться на фотографиях с широко раскрытым ртом.
Катя Лычёва в «Макдональдсе». / Фото: www.gazeta.ru
Описывала девочка в своём дневнике и встречу с президентом США, и поездку в Диснейленд. В Америке её всюду сопровождала девочка из Сан-Франциско Стар Роу, с ней Катя подружилась. А вот просмотр с мамой фильма «Рокки IV», заявленного как картина о советском боксёре, произвёл на советскую школьницу очень негативное впечатление. Позже она даже заявила, что не увидела в нём ни капли правды о своей родине. Причём она была очень искренна в своих эмоциях.
Возвращение на родину
Катя Лычёва. / Фото: www.gazeta.ru
В Америке Катя Лычёва и её мама провели две недели. А по возвращении на родину школьница стала самой популярной персоной в стране. О поездке Кати Лычёвой говорили не только дети, но и взрослые. Девочка принимала участие в мероприятиях, продолжала сниматься в кино, ездила на встречи. У неё тут же появилась масса поклонников, школьники и школьницы из разных городов писали ей письма, а мальчишки предлагали обаятельной Кате дружить. Некоторые особенно настойчивые даже пытались встретиться с девочкой. У Кати в тот период был очень напряжённый рабочий график, что практически не оставляло ей возможности для простого общения с ровесниками. Впрочем, сама «голубка мира» не особенно от этого страдала.
Катя Лычёва. / Фото: www.gazeta.ru
Директор школы, в которой училась Катя Лычёва, в одном из интервью говорила о том, что после выполнения «миссии мира» она изменилась не в лучшую сторону, стала заносчива и высокомерна, словно уверовав в свою исключительность. Девочки в классе даже объявляли ей бойкот и шушукались у неё за спиной, хотя до всей этой шумихи у неё было много подружек. Но слава Кати Лычёвой оказалась довольно быстротечна. Постепенно популярность девочки пошла на спад, о ней перестали писать в газетах, её уже не приглашали на съёмки. А после она вовсе пропала из медийного пространства. Появились слухи о том, что мама Кати якобы вышла замуж за арабского шейха и улетела в далёкие края, забрав дочь с собой.
После славы
Екатерина Лычёва. / Фото: www.gazeta.ru
Лычёвы на самом деле уехала за рубеж, только неизвестный арабский шейх отношения к этому не имел. Мама Кати получила стипендию президента Франции, и вместе с родителями «голубка мира» перебралась в 1988 году в Париж. Семье никто не препятствовал, что породило слухи о том, что отец девочки оказывал определённые услуги советским спецслужбам, поэтому и не возникло у Лычёвых никаких проблем с отъездом из страны. Хотя, с другой стороны, в СССР уже вовсю шла перестройка, и таких сложностей, как во времена застоя, у желающих выехать за границу уже не возникало.
Катя окончила школу во Франции, поступила в Сорбонну, откуда вышла с двумя дипломами – экономиста и юриста. Работала она по специальности в Париже, но уже в 2000 году вернулась на родину. Здесь оставалась бабушка Кати, которая начала болеть. Ей требовался уход и внимание близких, и самая известная в прошлом школьница СССР вместе с мамой могли, а главное, хотели ей всё это обеспечить. Девушка с прекрасным образованием и бесценным опытом работы в зарубежных компаниях без дела не осталась. Она получила должность заместителя начальника управления международного сотрудничества в Минтруда, осуществляла руководство социальными проектами.
Екатерина Лычёва. / Фото: www.artminsk.ru
Коллеги отзывались о ней как о крепком профессионале со здоровыми амбициями. Позже она сменила работу чиновника на пост вице-президента АвтоВАЗа. По словам зампредседателя профкома предприятия, Катю Лычёву пригласили на работу по совокупности факторов. Во-первых, она была дружна с руководителем завода, во-вторых, хорошо знала английский и французский, что было огромным плюсом для международных контактов. К тому же многие помнили её как посла мира, и это создавало сразу положительный имидж для тех, с кем АвтоВАЗ сотрудничал.
В 2011 году Екатерина Лычёва ушла в декрет и после него уже на предприятие не вернулась. Она родила дочь и с тех пор старается вести очень закрытый образ жизни. По непроверенной информации, она живёт вместе с дочерью в загородном доме в Подмосковье, круг общения семьи ограничен исключительно самыми близкими людьми, только иногда Екатерина Александровна принимает участие в мероприятиях, связанных с профессией. По всей видимости, она сполна насладилась вниманием к себе, устала от него и теперь всячески старается избегать публичности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии