Автомат для сбора чаевых, машина для группового бритья и еще 8 странных изобретений человечества

Желание идти вперед и изобретать что-то новое всегда было неотъемлемой частью человека. Талантливые инженеры и изобретатели со всего мира постарались, чтобы очки виртуальной реальности и самоуправляемые автомобили стали обыденными вещами в нашей жизни. Но порой этот талант приводил к созданию весьма странных устройств.
1. Динасфера
Динасфера. | Фото: Википедия.
В 1930 году британский инженер Джон Арчебальд Парвес изобрел крайне необычное транспортное средство — моноцикл. Внешне он выглядел как огромное колесо диаметром три метра и весом в 450 килограмм. Парвес создал два варианта моноцикла: на электрической тяге и с двухцилиндровым бензиновым двигателем. Впрочем, из-за серьезных проблем с управлением проект не получил финансирования и был заморожен.
2. Люлька для ношения ребенка на льду
Люлька для ношения ребенка на льду. | Фото: LiveJournal.
Это незамысловатое приспособление было придумано хоккеистом Джеком Милфордом в 1937 году. Конструкция люльки представляла собой мешок с вырезами для ног с двумя лямками, которые вешались на плечи родителей. Идея устройства заключалась в том, чтобы мама с папой не расставались с ребенком даже во время катания на коньках.
3. Имитация женской груди
Имитация женской груди. | Фото: Популярная механика.
Японцы славятся своим трудолюбием, пунктуальностью, а еще странными изобретениями. Так, в середине прошлого века в Стране восходящего солнца создали искусственную женскую грудь с имитаций сердцебиения. Предназначалась она не для того, о чем вы бы сначала могли подумать, а для тренировки грудных детей. По задумке создателей, устройство должно было помочь грудничкам быстрее засыпать в кроватке, а не у мамы на руках.
4. Аппарат для группового бритья
Аппарат для группового бритья. | Фото: LiveJournal.
Во второй половине 19 века британский парикмахер Вирджил Гейтс запатентовал устройство для группового бритья. Машина могла одновременно брить двенадцать человек. Впрочем, аппарат имел один существенный недостаток — он не мог самостоятельно подстраивать движения лезвий под конкретную форму лица. Более того установку, размахивающую острыми лезвиями априори нельзя было назвать безопасной.
5. Мяукающий отпугиватель грызунов
Мяукающий отпугиватель грызунов. | Фото: travelask.ru.
Еще один оригинальный гаджет из Японии. В 1963 году на одной из выставок технологических разработок был представлен нестандартный аппарат для отпугивания мышей и крыс. Электрическая установка, выполненная в форме кошачьей головы, издавала мяукающие звуки с частотой десять раз в минуту, параллельно у кота загорались глаза.
6. Радиошляпа
Радиошляпа. | Фото: blog.modernmechanix.com.
В 1949 году американская компания Merri-Lei Corporation представила на рынке необычный радиоприемник, выполненный в форме шляпы. По информации Novate.ru, устройство называлось «шляпа марсианина» и продавалось за $7,95. Всего имелось восемь расцветок радиошляпы, а для прослушивания радио подключались специальные наушники.
7. «Egg Cuber»
«Egg Cuber». | Фото: travelask.ru.
В 1960-х годах в США стали продавать странный кухонный прибор под названием «Egg Cuber». Как можно догадаться по названию, гаджет придавал вареным яйцам форму куба. На обороте коробки имелась красочная инструкция как именно сделать кубические яйца. Один вопрос: кому это могло понадобиться?
8. Маски для защиты от снега
Странный намордник. | Фото: SkyLots.
Обычно для того, чтобы защитить лицо от метели люди просто обматываются шарфом или надевают шерстяные повязки. В Канаде решили пойти другим путем и в 1939 году разработали специальные прозрачные пластмассовые щитки. Вот только выглядели они весьма странно.
9. Автомат для сбора чаевых
Автомат для сбора чаевых. | Фото: LiveJournal.
Это любознательное устройство было запатентовано американцем Расселом Оаксом в 1955 году. Аппарат был выполнен в форме протянутой руки и ящичка для денег, соединенных между собой трубкой. Прибор создавался для облегчения работы обслуживающего персонала гостиниц, а также для избавления его от унизительной процедуры ожидания чаевых с протянутой рукой.
10. Носовой стилус
Носовой стилус. | Фото: DealeXtreme.
Странные устройства создавались не только в прошлом, но и в наши дни. Так, в 2011 году британский дизайнер Домиником Вилкоксом придумал концепцию носового стилуса, сфера применения которого ограничивается только фантазией владельца. Идеальный девайс для тех, чьи руки всегда чем-то заняты.
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