6 идей, как сделать из лоджии полноценную комнату

Лоджия в квартире – это не место для хранения спортивного инвентаря, банок для консервации или вещей из разряда «когда-нибудь пригодится». Это дополнительная полезная площадь, которую можно превратить в кабинет, игровую, зону отдыха или даже оранжерею. Мы рассказываем более подробно о каждом з этих вариантов, чтобы вы смогли выбрать свой.

Идея 1: Кабинет

Идея 2: Столовая

Идея 3: Оранжерея

Идея 4: Зона отдыха

Идея 5: Игровая зона

Идея 6: Хранение

Кабинет можно оформить в светлых или ярких оттенкахВ последние годы удаленная работа является не исключением из правил, а закономерностью – все больше людей выполняют задачи из дома, поэтому наличие кабинета в квартире стало необходимостью. Однако выделить для него хотя бы небольшой уголок в комнате довольно сложно, ведь нужно не только поставить стол и стул, но также создать изолированное пространство, где ничего не будет отвлекать.В этом плане кабинет на лоджии – идеальный вариант. Здесь светло, тихо, спокойно, никто не мешает заниматься рабочими вопросами. А во время перерыва можно заварить кофе и несколько минут полюбоваться видом из окна. В случае с кабинетом планировка комнаты обычно выглядит следующим образом: по одной стене – стол со стулом, по другой – система хранения, например, узкий шкаф или стеллаж.Установите барную стойку или обычный стол со стульямиЕсли лоджия примыкает к кухне, которая не отличается большими габаритами, можно перенести туда обеденную группу и, тем самым, освободить место в основной части комнаты. Сделайте из подоконника барную стойку или повесьте на стену откидной столик. Добавьте пару удобных стульев и радуйтесь результату.Кстати, эта зона может стать и дополнение к основной столовой, расположенной на кухне. Здесь вы сможете завтракать, пить кофе по утрам или наслаждаться бокалом вина после тяжелого рабочего дня. А если еще и вид из окна красивый, то вы сорвали джек-пот. Если лоджия находится с солнечной стороны, продумайте защиту от ярких лучей. Повесьте жалюзи, легкие занавески, римские шторы или сделайте специальную тонировку на стеклах.Перенесите все растения на лоджиюПроживая в шумном городе, нам часто не хватает единения с природой. Конечно, можно на выходных ездить в парки, скверы, устраивать пикники и походы, но лучше, если дома будет небольшой «зеленый островок». Лоджия идеально подходит для этих целей. Здесь хватит места и для маленьких, и для больших горшков, будет достаточно света для каждого растения.Даже если лоджия утепленная, лучше выбирать неприхотливые растения, которые не боятся перепада температур и нехватки света. Отлично, если их нужно будет редко поливать – тогда вам точно не придется выбрасывать по цветку каждый раз, когда вы будете куда-то уезжать на выходные.Если хватает места, установите на лоджии небольшой диванчик, чтобы была возможность проводить здесь время и наслаждаться красотой своей оранжереи.Мини-диванчик отлично впишется в интерьерВ суете рабочих дней очень важно иметь место в квартире, где можно расслабиться, отдохнуть, освободить голову от плохих мыслей. Диван перед телевизором – это, конечно, хорошо, но будет гораздо лучше, если вы сможете организовать уединенную зону. Вам не потребуется никаких сложных решений или особенной мебели: мини-диванчик, столик, пару декоративных подушек, плед и мягкий коврик под ногами. При желании можно заменить диван креслом.Для создания уютной атмосферы добавьте несколько комнатных растений, пару полок с книгами, повесьте на окно гирлянду, которую можно будет включать по вечерам. Подоконник можно украсить свечами и красивым декором, на столик положить плетеные салфетки. Помимо основного потолочного освещения повесьте бра с мягким рассеянным светом над креслом. Все эти мелочи и создают ту самую атмосферу, когда из комнаты не хочется уходить, поэтому не игнорируйте их.Организуйте зону для ребенкаЕсли у ребенка нет своей комнаты или она настолько маленькая, что включает только кровать и небольшой шкаф, сделайте из лоджии игровую. Перенесите сюда самые любимые игрушки малыша, чтобы он в любой момент мог заняться тем, что ему нравится. Пазлы, конструкторы, мягкие игрушки, книги и пр.Если ребенок уже ходит в школу, на балконе можно организовать рабочее место – поставить стол с ящиками, удобный стул, повесить полки для канцелярских принадлежностей, установить шкаф для тетрадей, папок и учебников.Обратите внимание, что если лоджия используется в «детских» целях, она должна быть максимально утепленной, а использованные отделочные материалы – гипоаллергенными и экологически чистыми. На окнах установите специальную защитную фурнитуру, чтобы ребенок не смог их открыть. Это могут быть блокираторы, съемные ручки и другие детали.В шкафу можно хранить что-угодноЕсли все шкафы в квартире переполнены и вам катастрофически не хватает места для хранения, можете превратить лоджию в аналог кладовой или сделать полноценную гардеробную. Это не значит, что туда просто нужно отправлять все вещи, которые вам негде хранить – организуйте в комнате продуманную систему.Например, у боковых стен установите стеллажи и шкафы. Они смогут вместить в себя большое количество вещей, но при этом не будут мешать. Откажитесь от открытого хранения – в маленьком пространстве оно будет провоцировать визуальный шум и постоянное чувство беспорядка. Отдавайте предпочтение закрытым системам – они смотрятся аккуратнее, плюс вам не придется каждый день наводить порядок. Для стеллажа можно купить коробки или плетеные корзины. Подпишите их, чтобы точно знать, где что лежит.На утепленной лоджии можно хранить сезонную одежду и обувь, запасы воды и бакалеи, консервацию, посуду, бытовую химию – в общем, что вашей душе угодно. Главное – правильно все расставить, чтобы было вместительно и удобно.