С нами не соскучишься!

8 347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Купить новый,с известными характеристиками.Стоимость"копеечная".Мультиметр и паяльник больше стоит.🤣🤣«Как два пальца»:...
  • Сергей Медведев
    В городском пруду,который находится в центре нашего города,тоже лучше не купаться.Причина одна и таже:качество воды н...8 водоемов, котор...

Натуральная подкормка для огурцов

Хотите, чтобы огурцы непрерывно и обильно плодоносили? Тогда обязательно дайте им одну натуральную подкормку. И тогда вы будете собирать огурцы вёдрами!

Натуральная подкормка для огурцов

Разведите 5 кг курника (куриного помёта) в соотношении 1:1 с водой (5 л). На это количество разведённого курника добавьте 250 мл Байкала Эм. Накройте ведро крышкой или плёнкой и оставьте на 3-4 суток, чтобы раствор перебродил.

Натуральная подкормка для огурцов

Готовый перебродивший раствор разводите следующим образом: 0,5 поллитровой банки курника на 10 л воды.

Натуральная подкормка для огурцов

Под одно растение огурца даётся 1 л разведённой подкормки. Огурец даёт урожай «волнами» примерно по 4-6 огурцов, которые созревают постепенно. Чтобы у огурца были силы и питание на следующую «волну», его нужно обязательно подкармливать таким натуральным удобрением раз в 10-14 дней!

Натуральная подкормка для огурцов

Ссылка на первоисточник
Огурцыподкормка

Картина дня

наверх