Натуральная подкормка для огурцов

Хотите, чтобы огурцы непрерывно и обильно плодоносили? Тогда обязательно дайте им одну натуральную подкормку. И тогда вы будете собирать огурцы вёдрами!







Разведите 5 кг курника (куриного помёта) в соотношении 1:1 с водой (5 л). На это количество разведённого курника добавьте 250 мл Байкала Эм. Накройте ведро крышкой или плёнкой и оставьте на 3-4 суток, чтобы раствор перебродил.







Готовый перебродивший раствор разводите следующим образом: 0,5 поллитровой банки курника на 10 л воды.







Под одно растение огурца даётся 1 л разведённой подкормки. Огурец даёт урожай «волнами» примерно по 4-6 огурцов, которые созревают постепенно. Чтобы у огурца были силы и питание на следующую «волну», его нужно обязательно подкармливать таким натуральным удобрением раз в 10-14 дней!



