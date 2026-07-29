Секреты СССР: о каких катастрофах предпочитали молчать в прошлом



Фото: ru.wikipedia.org. Фото: ru.wikipedia.org.

Многие вспоминают советские времена как спокойное и прекрасное время. И для людей оно действительно было таким. Все потому, что им просто не рассказывали о крупных катастрофах, предпочитая закрывать их грифом секретно. А ведь они оказывали влияние на многих людей. В том числе на их здоровье. Многие вспоминают советские времена как спокойное и прекрасное время. И для людей оно действительно было таким. Все потому, что им просто не рассказывали о крупных катастрофах, предпочитая закрывать их грифом секретно. А ведь они оказывали влияние на многих людей. В том числе на их здоровье.О каких катастрофах не принято было говорить в советское время? Что стало известно лишь сейчас, когда рассекретили архивы? И кто реально пострадал в тех катастрофах?

1. Тайна радиоактивной опасности



Радиация о которой никто не знал. / Фото: ru.wikipedia.org. Радиация о которой никто не знал. / Фото: ru.wikipedia.org.

Челябинск 40 считался закрытым городом. Именно там на химическом заводе "Маяк" проходили испытания с радиоактивными веществами. Об этом знали лишь военные и ученые, работающие на объекте. И все бы ничего, но осенью 1957 года на территории завода прогремел оглушительный взрыв. Крышу здания снесло сразу же. И в атмосферу были выброшены миллионы кюри радиоактивных элементов. Облако радиации накрыло не только Челябинскую область, но и Свердловскую, а также Тюменскую. В общей сложности под угрозой оказалось около трехсот тысяч человек.

При этом военные сработали молниеносно. Они вывели сотрудников завода и изолировали их. Вот только эвакуацию мирного населения начали лишь неделю спустя. Тогда жителям близлежащих деревень сказали, что взрыва не было. Военные объяснили все природными катаклизмами. Вот только здоровье людей было сильно подорвано радиацией. И на протяжении многих лет им приходилось бороться с последствиями того, о чем они даже не знали.

2. Страшная авиакатастрофа над Днепродзержинском



В одном воздушном коридоре оказалось сразу два самолета. / Фото: ru.wikipedia.org. В одном воздушном коридоре оказалось сразу два самолета. / Фото: ru.wikipedia.org.

Эта трагедия является одной из самых страшных авиакатастроф. Причем не только в СССР, а и во всем мире. В 1979 году в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета компании Аэрофлот. Все пассажиры и экипажи погибли. В общей сложности трагедия унесла почти двести человеческих жизней. До сих пор этот пример служит важным напоминанием о проверки воздушны коридоров. А также о постоянной связи пилотов с диспетчерами.

Когда стало известно, что оба судна летят навстречу друг другу, их пытались развести. Но приказ выполнил другой экипаж. Катастрофа произошла. И если бы на борту одного из самолетов не присутствовала футбольная команда клуба Пахтакор, то люди, возможно, ничего не узнали. Но когда трагедия забирает жизни тех, кто выступал в высшей лиге чемпионата СССР, об этом невозможно молчать. В газетах появилась заметка о гибели семнадцати игроков. Так о трагедии стало известно массам, но подробности никто не разглашал.

3. Катастрофа в небе или результат чрезмерной жадности



Слишком большой груз привел к падению самолета. / Фото: ru.wikipedia.org. Слишком большой груз привел к падению самолета. / Фото: ru.wikipedia.org.

Зимой 1981 года произошло то, что нанесло непоправимый вред всему Тихоокеанскому флоту. В авиакатастрофе погибло почти все руководство, включая шестнадцать адмиралов. Для сравнения: во время ВОВ погибло всего четыре адмирала. Сложно представить, какая это была потеря для всего Военно-морского флота.

Проблема была в том, что самолет, едва взлетев, рухнул вниз. Казалось бы, неисправность на лицо. Но проблема была куда ужаснее. Дело в том, что на борт сгрузили множество сейфов, мебели, бытовой техники и даже фруктов. Все это богатство превышало допустимый вес багажа. Но никто не посмел отказать руководству в их прихоти. Каждый понимал, что нарушает правила, но никто не остановился. Это привело к страшнейшей трагедии. Судно просто не выдержало веса. Даже регалии не позволяют идти против элементарной физики. Как только судно начало набирать высоту, оно тут же рухнуло. К сожалению, с собой оно унесло жизни почти всех руководителей Тихоокеанского флота.

4. Халатность или случайность



Трагедии можно было избежать. / Фото: ru.wikipedia.org. Трагедии можно было избежать. / Фото: ru.wikipedia.org.

В 1989 году произошла страшнейшая авария на железной дороге. Два поезда буквально взорвались, унося жизни шести сотен человек. Страшная катастрофа произошла на путях около Уфы. Взрыв был настолько масштабный, что выбил стекла в окнах домов, что находились за десятки километров от места трагедии. Огромный столб огня был замечен даже иностранными агентами. Они даже подумали, что в стране вновь испытывают ядерное оружие. Настолько страшными были последствия этой аварии.

Но когда узнаешь, что на самом деле произошло, становится еще страшнее. Дело в том, что рядом с железнодорожными путями проходил газопровод. И на месте аварии произошла протечка. Стоит отметить, что показатели показывали сниженные данные еще до аварии. Если бы на это обратили внимание и отправились искать протечку, отменив передвижение поездов в том районе, то трагедии можно было бы избежать. Но вместо этого, чтобы повысить показатели, работники увеличили напор газа. А когда два поезда встретились, достаточно было лишь искры от колес, чтобы произошел взрыв. Об аварии писали в газетах. Но никто не упоминал о том, что именно халатность работников газопровода унесла жизни этих людей.

5. Трагедия на Байконуре



Когда спешка привела к трагедии. / Фото: ru.wikipedia.org. Когда спешка привела к трагедии. / Фото: ru.wikipedia.org.

Все знают о космодроме Байконур, но мало кто догадывается о трагедии 1960 года. По крайней мере, советским людям знать о ней было не положено. А дело было вот в чем: специалисты готовились к испытаниям ракеты Р 16. И их очень сильно торопили. Дело в том, что по плану презентация новой ракеты должна была быть приурочена к годовщине Октябрьской революции. И это стало роковой ошибкой.

Возможно, они тогда не понимали, как губительна может быть спешка в вопросе ракетостроения. Но это стало для них хорошим уроком. Хоть и слишком жестоким уроком. Несмотря на многие недоработки, ракету Р 16 все-таки запустили по графику. Она взорвалась еще на подъеме. Прямо на Байконуре. Вследствие чего погибло около сотни человек. Среди них был и Главнокомандующий ракетными войсками Неделин. Он лично руководил экспериментом. Все данные были засекречены. Родственников предупредили, чтобы они не распространяли информацию. А для всего мира Неделин погиб в автокатастрофе. Вот так переписывалась история, когда речь шла о катастрофах в советское время.