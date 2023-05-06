10 скандальных женщин, оставивших яркий след в истории

Так много од воспето женщинам, которые изменили мир к лучшему, которые достигли высот в социальной, научной сфере — и эти женщины, безусловно, достойны памяти и возвеличивания их поступков… Но история помнит также и других дам!
Которые не отличались примерным поведением, вели себя скандально и высокомерно, и знать не хотели, к каким последствиям приведет их безрассудство. Приглашаем вас познакомиться поближе с такими личностями, как…
Бетти Пейдж
Бетти была американской моделью пин-ап, с 1950-х годов ее стали называть «Королевой пин-апа». Помимо того, что она стала одной из первых моделей для журнала Playboy (а заодно и мисс Январь 1955), Бетти Пейдж была известна склонностями к садомазохизму. На то время это вызывало бурю негодования в публике. Бетти была первой моделью, которая позировала в стиле садо-мазо, к тому же считается, что она была предтечей сексуальной революции 1960-х.
Бонни Паркер
Вместе со своим любовником Клайдом, Бонни составяла нашумевшую криминальную пару США. Они промышляли во времена Великой Депрессии в Америке. Возможно, сама Бонни и не стреляла в людей во время ограблений, но благодаря этому снимку с пистолетом в руке и сигарой во рту, она вызвала настоящий шквал возмущения в народе. Тогда это было просто немыслимое поведение для женщины. Не говоря уже о том, что Бонни и Клад не были официально расписаны, и для людей в те времена это был дополнительный повод для пересудов.
Сидони-Габриэль Колетт
Известная как просто Колетт, она была французской писательницей в первой половине ХХ века. У Колетт было много любовников — как мужчин, так и женщин, в том числе Матильда де Морни, с которой они вместе выступала на шоу в Moulin Rouge. Их шоу закрыли после того, как они прямо на сцене страстно поцеловались. Позже в числе ее многочисленных любовников числился ее приемный сын Бретранд де Жувенель, которому на момент их романа было только 16 лет, в то время как ей — далеко за 40.
Клеопатра
Легендарная последняя императрица Египта известна благодаря своей власти, привлекательности и жестокости. Клеопатра знала, как с помощью интимных отношений добиваться того, чего она желала. Чтобы стать любовницей Цезаря, ее доставили в его палаты, завернутой в персидский ковер, как дорогой подарок. Позже она стала любовницей Марка Антония, так как только у него были деньги содержать армию.
По мере того, как его деньги таяли, а войны не прекращались, Клеопатра всеми силами старалась спасти себя и своих детей. Готовясь к неизбежной встрече с врагом, она пыталась выяснить, какой яд приносит самую быструю смерть, чтобы использовать его против врагов. Для своих экспериментов она использовала заключенных. Враг наступал, и страх Клеопатры увеличивался. Когда один из комендантов сдал крепость, Клеопатра безжалостно казнила его жену и детей.
Уоллис Симпсон
Уоллис Симпсон была американкой, ставшей женой герцога Виздзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII. Это был уже ее третий брак, и когда у нее только-только завязались отношение с Эдуардом VIII, это вызвало огромный скандал. Наследнику престола не пристало жениться на жительнице другой страны, да еще и дважды разведенной. Но еще больший шок постиг публику, когда Эдуард VIII отрекся от трона Великобритании, чтобы жениться на Уоллис. Позже, когда началась война, ее подозревали в симпатии нацистам. Впрочем, так же как и ее мужа.
Джоанна Хиффернан
Ирландка Джоанна была моделью и музой для многих творческих людей XIX века. Для того времени ее отношения без официального оформления с американским художником Джеймсом Уистлером уже было поводом для сплетен и негодования. Но настоящий шок постиг публику, когда она стала позировать обнаженной для друга Джеймса французского художника Гюстава Курбе. Считается также, что Джоанна послужила моделью для крайне скандальной картины Курбе «Происхождение мира» («L’Origine du monde»), которая и сегодня вызывает немало пересудов.
Луиза Казати
Луиза Казати считалась музой и покровительницей изящных искусств в Италии. Она вдохновляла писателей, художников, модельеров и режиссеров кино. Она ходила с гепардами на поводке, при этом одетая в меховое пальто прямо поверх голого тела. Она носила змей, как ожерелья. Она устраивала сумасшедшие вечеринки с обнаженными официантами, покрытыми золотой пудрой. За жизнь Луизы было написано более 130 ее портретов, она вдохновляла Жана Кокто, Джека Керуака и Пабло Пикассо. Как она сама часто говорила: «Я хочу стать живым произведением искусства,« — и она своего, бесспорно, добилась.
Леди Годива
Годива была графиней в XI веке, ставшей известной после ее поездки нагишом по улицам города. Согласно легенде, Леди Годива сочувствовала простому народу, угнетаемого непомерными налогами, которыми их облагал ее муж. Однажды, будучи пьяным на вечеринке, он сказал, что он может снизить налоги, но только если она проедет голой по городу. Он был уверен, что совесть и стыд никогда не позволят ей сделать этого. Однако она действительно это сделала. Все, чем она могла прикрыться во время этого шествия, были ее длинные волосы. Согласно легенде, жители города прониклись самоотверженностью Годивы и в назначенный день они сидели дома с закрытыми ставнями, чтобы не смущать графиню.
Эвелин Несбит
Эвелин Несбит была актрисой и натурщицей для художников и фотографов. Она была весьма привлекательной женщиной, но в памяти людей она осталась не как красавица, а как пособница убийцы. Она завела роман с 47 летним Стэндордом Уайтом, когда ей было всего 16 лет. А вышла замуж за другого, за Гэрри Тоу, наркомана, склонного к насилию. Однажды из чувства ревности Гэрри убил Стэнфорда — три раза выстрелил ему в лицо. Дело об этом убийстве разбиралось долго и скандально: его дважды пересматривали, Эвелин Несбит несколько раз меняла свои показания, и в итоге Гэрри признан невменяемым в момент убийства и остался безнаказанным.
Мария I
Королева Англии и Ирландии, правившая с июля 1553 года по момент своей смерти в 1558 году. Будучи приверженной католической вере, Королеве Марии I крайне не нравилось наличие протестантов в ее стране. За пять лет своего правления, она убила более 280 протестантов, показательно сжигая их в центре Лондона.
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