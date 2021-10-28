Как ведут себя на первом свидании представители разных менталитетов

По статистике брачных агентств, каждый второй межнациональный брак распадается после пяти-шести лет совместной жизни. Как правило, люди просто не могут найти общий язык. А ведь все могло быть иначе, если бы женщины внимательно присмотрелись к будущему мужу еще на первом свидании.
Стоит ли ждать спокойствия от итальянцев, щедрости от французов и романтики от немцев? Почему шведы предпочитают экстрим-свидания, а китайцы никогда не подадут даме пальто?
Страстные итальянцы
В июле 2014 года 50 лет совместной жизни отметила одна из самых знаменитых пар итальянского кино — Адриано Челентано и Клаудия Мори. Познакомились они на съемках фильма «Какой-то странный тип», но сначала кумир миллионов девушек не произвел на Клаудию никакого впечатления. Великая история любви началась в одном из клубов, куда Адриано пригласил ее на свой концерт. Он спел проникновенную песню о разбитом сердце, а затем спрыгнул со сцены, подошел к Клаудии и при всех признался в своих чувствах. Из клуба они ушли вместе. Публичное признание Челентано совсем не шокировало местную публику.
Итальянцы вообще не стесняются проявлять свои чувства при посторонних. Они не скупятся на цветы, дарят щедрые подарки и поражают воображение дамы самыми неординарными поступками. Могут запросто спрыгнуть с моста в реку, чтобы доказать свою смелость, или прийти в гости к любимой через окно. И совершенно неважно, что для этого придется преодолеть три этажа по водосточной трубе.
Кстати, итальянцы — одни из самых настойчивых ухажеров. Если им понравилась женщина, то они будут оказывать ей все новые и новые знаки внимания, поражать воображение необычными признаниями в любви и безумными поступками. Как правило, такая тактика в конечном счете приводит к долгожданной победе.
Бережливые французы
По одной из версий, первые валентинки в 1415 году придумал герцог Орлеанский. В то время он был заточен в темнице и развлекался, сочиняя любовные послания собственной жене. Неудивительно, что валентинки стали так популярны и у современных французов — отличный знак внимания за несколько евроцентов.
Не секрет, что французские мужчины сейчас славятся на весь мир не только своей галантностью, но и такими качествами, как бережливость и практичность. Чего стоит их прагматичное отношение к подаркам.
По данным центра OpinionWay, 57% французов готовы в этом году перепродать «лишние» презенты. Больше всего торговля подержанными подарками процветает среди молодых людей. 63% французов от 18 до 24 лет предпочитают превращать ненужные дары в деньги.
Ухаживают за женщинами они тоже весьма практично. Цветы дарят редко и в исключительных случаях, как, впрочем, и маленькие неожиданные подарки. Первое свидание назначают, как правило, утром или днем. Хорошая возможность, например, совместить перерыв на обед с романтическим свиданием. Само собой, во Франции дама заплатит за себя сама.
Практичные немцы
Традиционно немецких мужчин отличает немногословность, практичность и трезвость разума. Немец не склонен давать пустые обещания. Если он предлагает выйти замуж — значит, это всерьез и надолго. Если зовет на свидание, то не из вежливости, а потому что действительно этого хочет. Он не будет обещать перезвонить, если не настроен общаться. Когда же приглашает на свидание, то четко сам назначит время и место встречи. Впрочем, такое поведение вовсе не говорит о том, что немцы далеки от романтики.
Просто женщины в Германии стали слишком эмансипированы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института изучения общественного мнения Allensbach. Почти две трети мужчин в Германии признались, что их соотечественницы добились полного равноправия. 28% считают, что эмансипация зашла слишком далеко. 7% немцев прямо заявили, что просто не могут вести себя как мужчины, потому что такое поведение считается неприемлемым.
Выходит, женщины добились своего. Теперь на свиданиях в Германии они сами платят за себя, вполне нормально относятся к тому, если после первой встречи мужчина пригласит ее домой. Зачем тратить время на пустые формальности? А вот если мужчина зовет в кино или театр — это говорит о том, что настроен он очень серьезно.
Впрочем, совсем без романтики не обходится. Немцы могут приготовить и небольшой подарок в знак внимания. Правда, без красивой упаковки. На оформление подарка в Германии обычно ни времени, ни денег не тратят.
Незабываемые шведы
Шведы — знатоки необычных свиданий. Рестораны и спокойные прогулки по паркам они не очень любят. Куда интереснее полетать с девушкой на воздушном шаре, прыгнуть с парашютом, отправиться в поход по горам или погонять в картинге. Не говоря уже о том, чтобы сходить на каток или покататься на лыжах. Кстати, оплачивают развлечения обычно тоже по отдельности. Шведы не жадные, просто женщины там такие же независимые, как и немки.
Кстати, активный образ жизни у шведов вообще в крови. Неслучайно они были признаны самой спортивной нацией. По данным агентства Euromag, каждый седьмой швед активно занимается спортом. 33% регулярно посещают фитнес-центры. Причем большинство из них — именно мужчины.
Но даже если женщина полностью разделяет увлечения шведского мужчины, рассчитывать на скорый брак ей не стоит — по крайней мере на официальный. Развод в Швеции — дорогое удовольствие, поэтому пары предпочитают жить в гражданском браке. Тем более что права у них точно такие же, как и у зарегистрированных супругов.
Стремительные американцы
В конце 90-х годов американцы придумали новый вид досуга, который получил название speed dating (быстрые знакомства). Суть экспресс-свиданий проста. В заранее определенном месте встречается одинаковое количество девушек и парней. Каждая пара общается пять минут, потом меняется партнерами до тех пор, пока все не перезнакомятся друг с другом. После каждого разговора участники пишут записки, где выражают свои симпатии. Если они взаимны, то парень с девушкой уже договариваются о встрече в другом месте.
Такой способ знакомства наглядно характеризует отношение американцев к любви. Они не любят долгих ухаживаний, не понимают, зачем тратить время на романтичные письма и красивые обещания. Устраивать любимой девушке сюрпризы и дарить цветы здесь не принято. Не стоит ждать и того, что мужчина обязательно проводит девушку после кафе домой или же пригласит к себе. Конечно, если он сразу не предложит провести у него ночь без особых обязательств. Американские женщины достаточно эмансипированы и на такое предложение пощечиной не отвечают.
Заботливые японцы
Пожалуй, самыми загадочными для женской души остаются мужчины-японцы. На Востоке вообще стараются вести себя очень вежливо, чтобы ни в коем случае не обидеть собеседника. Женщины — не исключение.
Наталья из Хабаровска (28 лет):
Я пять месяцев встречалась с японцем и никак не могла понять, как же на самом деле он ко мне относится. Встречались мы в лучшем случае раз в неделю. При этом он всегда говорил много комплиментов, но вел себя очень сдержанно.
Темперамент и страсть — это не про японцев. Особенно на людях. И трудно понять, искренне ли он восхищается, например, твоим вкусом в одежде или же просто произносит дежурные слова из вежливости. К тому же у них не принято говорить о своих чувствах. Мы были вместе почти полгода, но он ни разу не признался в любви. Правда, проявлял свое внимание через поступки — дарил дорогие подарки, был очень заботливым, всегда старался почувствовать мое настроение. Только загрущу, сразу пытается развеселить.
К тому же японцы — известные трудоголики. Мой работал 12 часов в сутки. Так что там так: нашел время на свидание — значит, испытывает серьезный интерес к женщине. Особенно если встречается после работы и зовет увидеться в следующий раз. Но связать жизнь с японцем я не решилась: так и не научилась его понимать.
Даже если японцу не понравилось свидание с дамой и он не хочет продолжать с ней отношения, он все равно будет звонить ей после встречи, долго и упорно благодарить за проведенный вечер, говорить комплименты и много разных приятных слов. И звонить после свидания не интересующей его женщине японец может не один раз. Правда, потом все равно с благодарностью сообщит, что ничего у них не получится. Такое, казалось бы, нелогичное поведение объясняется простой вежливостью. В Японии считается неприличным просто исчезнуть и оставить даму наедине с мыслями: «А почему он не звонит?»
Вежливые китайцы
Китайцы очень серьезно относятся к выбору спутницы жизни. Это одна из причин, по которой браки в стране очень крепкие. Первое свидание в Поднебесной проходит очень оригинально. Молодой человек приходит на встречу не один, а вместе с другом. Бывает, что и не с одним. Обычно свидание проходит в кафе или ресторане. Весь вечер друг рассказывает девушке о многочисленных достоинствах потенциального жениха. Кстати, по традиции друг же и оплачивает счет. После свидания женщину обязательно проводят домой, даже если она мужчине и не приглянулась. Если же мужчина хочет продолжить отношения, то обязательно спросит, куда она хочет сходить в следующий раз.
Кстати, китайские мужчины относятся к женщине с уважением, но не оказывают многих привычных нам знаков внимания. К примеру, не принято подавать женщине руку, помогать надевать пальто, открывать перед ней дверь. Любое прикосновение к чужой женщине вообще расценивается как оскорбление. Корни такого поведения уходят в далекое прошлое. С давних времен в Китае считалось, что любое прикосновение к женщине обязывает мужчину связать с ней свою жизнь. В наши дни к старинной традиции добавилась и обычная эмансипация. Привычные в нашем понимании знаки внимания китайские женщины расценивают как ущемление своих прав.
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