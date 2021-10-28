Как ведут себя на первом свидании представители разных менталитетов

По статистике брачных агентств, каждый второй межнациональный брак распадается после пяти-шести лет совместной жизни. Как правило, люди просто не могут найти общий язык. А ведь все могло быть иначе, если бы женщины внимательно присмотрелись к будущему мужу еще на первом свидании.



Стоит ли ждать спокойствия от итальянцев, щедрости от французов и романтики от немцев? Почему шведы предпочитают экстрим-свидания, а китайцы никогда не подадут даме пальто?











Страстные итальянцы

Бережливые французы

Практичные немцы

Незабываемые шведы

Стремительные американцы

Заботливые японцы

Вежливые китайцы