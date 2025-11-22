Причина популярности ТТ у преступников в «лихие 90-е»

Пистолет Тульский Токарева был создан еще в 1933 году. Несмотря на внушительный возраст, данный вид оружия ходит по рынку и используется по сей день, хотя уже давно проигрывает современным пистолетам по большому числу параметров. Впрочем, преступников это никогда не останавливало. Так почему же именно ТТ обрел такой ореол мрачной криминальной славы в «лихие 90-е»?

Тульский Токарев стал первым советским самозарядным армейским пистолетом. Сконструирован он был еще в 1930 году, первый экземпляр вышел в свет в 1933-м. Создателем оружия стал конструктор Федор Васильевич Токарев. В свое время ТТ предназначался в первую очередь для того, чтобы заменить в войсках имевшиеся в большом количестве и уже откровенно устаревшие на тот момент револьверы системы «Наган». Пистолет использован популярный тогда патрон 7.63×25 мм Маузер. Благодаря своей простоте и надежности заработал добрую славу в Красной армии. Хотя, конечно, у ТТ было немало и недостатков. Достаточно вспомнить про его ужасную эргономику. После перевооружения Красной армии ТТ попал в органы внутренних дел – НКВД. Уже до войны советский криминалитет прозвал новое оружие «мусорским пистолетом». Однако, несмотря на это пистолет сразу же просочился и в криминальные круга, где стал пользоваться огромной популярностью. Почему же так? Интересный факт: многие современные люди не без помощи пропаганды 1980-1990-х годов склонны крайне негативно уже на уровне подсознания воспринимать четыре «страшные» буквы - НКВД. Мало кто при этом задумывается над тем, что НКВД – это всего лишь (фактически) современное МВД (объединенное с ФСБ).НК – это «Народной комиссариат», а ВД – «внутренних дел». Такое название было выбрано во время становления СССР по идеологическим причинам. Слова «министерство» и «министр» воспринимались чем-то буржуазным, принадлежащим к «старому миру», поэтому большевики были склонны использовать слова «комиссариат» и «комиссар» как нечто «новое» и более близкое к «народу». Хотя в действительности, «комиссары» не были изобретением большевиков. Например, ЧК – чрезвычайный комиссариат существовал еще у французов во время великой революции 1789 года.Во-первых, преступники вообще крайне непривередливы в вопросах оружия и пользуются всем, что можно достать. Тем более, что бандиты за пистолетами не в магазин ходят, а как правило воруют их. Или покупают на черном рынке, куда оружие попадает преимущественно от все тех же воров, грабителей или коррумпированных полицейских и армейских чинов. Во-вторых, несмотря на ряд недостатков, для своего времени пистолет ТТ был современным, неприхотливым и весьма мощным, что при наличии выбора, конечно же заставляло отдать предпочтение именно в его сторону. Более того , убойность и простота в обслуживании, позволили ТТ оставаться вполне актуальным оружием вплоть до злосчастных 1990-х годов. А учитывая, что для большинства криминальных разборок вполне достаточно того, чтобы «палка стреляла», ТТ и вовсе почти идеальный выбор.В-третьих, ТТ было выпущено огромное количество. И что хуже всего – немалая часть пистолетов была утеряна в годы Второй мировой войны. В первую очередь по такой простой и банальной причине , как гибель его обладателя в бою. В последствии, все это оружие попадало на руки к населению, которое просто находило пистолеты (и не только) на протяжении последующих 60 лет. Непоследний вклад в насыщение преступного рынка оружия внесли «черные археологи». Интересный факт: ситуацию со сбором потерянного оружия Второй мировой войны весьма красноречиво и иронично продемонстрировал режиссёр Алексей Балабанов в фильме « Брат 2», в эпизоде, где герой Сергея Бодрова-младшего Данила приходит покупать оружие к персонажу по кличке «Фашист» в исполнении Константина Владиславовича Мурзенко. На вопрос, откуда в подвале столько оружия времен Второй мировой войны, «Фашист» заявляет разводя руками: «Эхо войны…».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: