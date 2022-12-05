Как появились LEGO: от деревянных игрушек до мировой известности

LEGO - любимая игрушка не только детей, но и взрослых

Зарождение легенды

Создатель LEGO - датский плотник Оле Кирк Кристиансен / Фото: userscontent2.emaze.com

Из деревянных игрушек LEGO превратился в пластиковый конструктор / Фото: cnet3.cbsistatic.com

Интересные факты о LEGO

Все здания и элементы в Леголендах сделаны из конструктора / Фото: womanadvice.ru

Чтобы избежать расовых предрассудков, компания сделала кожу всех человечков желтой / Фото: pbs.twimg.com

Даже если ребенок проглотит конструктор, он все равно сможет дышать / Фото: pop.h-cdn.co

У LEGO есть хранилище, где находятся все экземпляры конструкторов, начиная с 1958 года / Фото: i.pinimg.com

Сколько бы лет не было конструктору, он соединяется со всеми элементами разных годов / Фото: i.ytimg.com

LEGO - крупнейшая компания-изготовитель игрушечных шин / Фото: lego.com

Тематическая коллекция LEGO по мотивам сериала «Друзья» / Фото: static.360tv.ru