Как появились LEGO: от деревянных игрушек до мировой известности

LEGO - любимая игрушка не только детей, но и взрослых
Конструктор - любимая игрушка не только детей, но и взрослых. Компания LEGO стала самым популярным производителем игрушечных наборов во всем мире. Кто бы мог подумать, что маленькие пластиковые кирпичики превратятся в настоящую индустрию. Узнаем вместе, как появился конструктор LEGO и почему сегодня собирать затейливые конструкции с фигурками нравится людям всех возрастов.
Зарождение легенды
Создатель LEGO - датский плотник Оле Кирк Кристиансен / Фото: userscontent2.emaze.com
Отец LEGO - датский плотник Оле Кирк Кристиансен. Кризисы 20-30-х годов ХХ века изрядно помотали мужчину и оставили вдовцом с четырьмя детьми на руках. Переехав в Биллунн, город в Дании, Оле Кирк Кристиансен открыл небольшую плотницкую мастерскую. Однако после смерти жены пришлось искать дополнительные источники заработка. Так мужчина начал создавать деревянные игрушки, которые пользовались популярностью в Европе, даже несмотря на сложные экономические времена. Среди них были уточки, деревянные свинки, машинки, домики. Запустив производство в 1932 году, встал вопрос о названии компании. По легенде Оле составил название LEGO из датских слов «leg» и «godt», которые переводятся как «играть хорошо».
Из деревянных игрушек LEGO превратился в пластиковый конструктор / Фото: cnet3.cbsistatic.com
Компания Кристиансена продолжала стремительно развиваться. В 1947 году он наткнулся на британскую компанию Kiddicraft Хилари Фишера Пейджа, которая производила игрушки и строительные блоки. Фирмы начали сотрудничать и в результате появился конструктор. Правда, на современный он был мало чем похож, поскольку изготавливался из дерева, а блоки крепились друг к другу недостаточно хорошо. В 50-х компания выкупила крупнейшую литьевую машину, благодаря чему запустился массовый выпуск пластиковых игрушек. Однако Оле Кирку Кристиансену не суждено было увидеть расцвет компании.
В 1958 году в 66 лет он скончался, а управление бизнесом перешло к среднему сыну Готфриду Кирку Кристиансену. Именно он сделал ряд успешных маркетинговых ходов, создал «Вселенную LEGO» и запатентовал кирпичики. Благодаря Готфриду конструктор превратился в единую «систему игры». С тех пор фирма LEGO стремительно развивается и стала всемирно известным конструктором. Компания по-прежнему остается семейным бизнесом и сегодня ею управляет внук основателя - Кьелль Кирк Кристиансен.
Интересные факты о LEGO
1. Леголенды
Все здания и элементы в Леголендах сделаны из конструктора / Фото: womanadvice.ru
По аналогии с Диснейлендом LEGO создал собственный Леголенд. Первый парк развлечений из конструктора построили в Биллунне в 1968 году. Для строительства потребовалось 46 млн. кубиков разного размера. В датском Леголенде восемь тематических зон, среди которых Мир воображения, Город LEGO, Королевство рыцарей, Миниленд, Мир Дупло, Земля пиратов, Мир приключений, Город Легоредо. Со временем парки из конструктора появились в Германии, США, Великобритании, Малайзии и Японии.
2. Толерантные фигурки
Чтобы избежать расовых предрассудков, компания сделала кожу всех человечков желтой / Фото: pbs.twimg.com
Компания начала выпускать знаменитых человечков в 1978 году. С тех пор было создано более 4 млрд. фигурок LEGO. Чтобы избежать расовых предрассудков, компания сделала кожу всех человечков желтой. По мнению создателей именно этот оттенок - самый универсальный и включает все национальные разнообразия. В 2003 году, когда компания начала выпускать игрушки с киноперсонажами, появились и другие оттенки кожи. Фигурки популярны и в современном искусстве, поскольку имитируют шедевры мировой культуры.
3. Безопасность игрушек
Даже если ребенок проглотит конструктор, он все равно сможет дышать / Фото: pop.h-cdn.co
Любопытно, но у фигурок нет носов, чтобы их лица казались более аккуратными. Также в каждой игрушке есть микроотверстие. Если ребенок случайно проглотит фигурку, то сможет продолжать дышать. А еще изделия покрыты безопасным для организма сульфатом бария, чтобы игрушку можно было просканировать на рентгене.
4. Секретное хранилище
У LEGO есть хранилище, где находятся все экземпляры конструкторов, начиная с 1958 года / Фото: i.pinimg.com
У LEGO есть особое хранилище, где находятся все экземпляры конструкторов, начиная с 1958 года. По последним подсчетам, там хранится около 4720 наборов. Это не только памятная коллекция компании, но и вещественные доказательства, необходимые для судебных разбирательств на предмет патентов и авторских прав.
5. Единство стандартов
Сколько бы лет не было конструктору, он соединяется со всеми элементами разных годов / Фото: i.ytimg.com
Какого бы года конструктор вы не взяли, фигурки будут отлично соединяться между собой. Например, у цветных кирпичиков, созданных в прошлом веке, нет отличий от современных элементов. Именно поэтому совершенно неважно, сколько лет вашему конструктору. А еще во время производства на каждом этапе кирпичики маркируются. Благодаря этому легко отследить, когда произошел дефект конструктора.
6. Поставщик шин и рекордсмен
LEGO - крупнейшая компания-изготовитель игрушечных шин / Фото: lego.com
LEGO - крупнейшая компания-изготовитель игрушечных шин, которые используются во многих наборах. В год фирма выпускает более 300 млн. мини-колесиков, а их производство не останавливается ни на минуту. Кстати, за все время существования LEGO выпустила больше 485 млрд. игрушечных элементов. А если соединить вместе все детали, которые продаются в течение года, можно обогнуть Землю 10 раз.
Тематическая коллекция LEGO по мотивам сериала «Друзья» / Фото: static.360tv.ru
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