История появления популярных сладостей, в которой замешаны перец и поцелуи

1. Безе

Даже спустя несколько столетий этот десерт не теряет своей популярности. /Фото: i.ytimg.com

2. Сладкий шоколад

/Фото: royalcentral.co.uk Шоколад довольно быстро обрел свою популярность благодаря своим вкусовым качествам и полезным свойствам./Фото: royalcentral.co.uk

Сначала шоколад был жидким, и только через несколько десятков лет его сделали твердым.

3. Мороженое

У мороженого была длительная и непростая история путешествия в настоящее время. /Фото: rud.ua

4. Десерт «Павлова»

Легкий, «диетический» десерт. /Фото: i.pinimg.com

5. Пралине

Сочетание сахара и миндаля до сих пор приходится по вкусу не только богачам. /Фото: i0.wp.com

6. Желе

Реклама творит чуда, превращая десерт из странной сладости в любимое многими лакомство. /Фото: 2.bp.blogspot.com

7. Шоколадные яйца

Первые шоколадные яйца были придуманы как десерт для пасхального празднества. /Фото: i2.wp.com