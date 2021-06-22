История появления популярных сладостей, в которой замешаны перец и поцелуи

Сейчас сладостями никого не удивишь. Их можно подобрать на любой вкус и даже вид. А когда-то давно появление любой сладкой новинки воспринималось как настоящий пир. Каждый хотел попробовать диковинное лакомство, хоть это было достаточно сложно — чести удостаивались только знатные особы. А они были избалованными, поэтому поварам приходилось придумывать достаточно изощренные методы готовки, чтобы каждый раз десерты получались все вкуснее и удивительнее.
1. Безе
Даже спустя несколько столетий этот десерт не теряет своей популярности. /Фото: i.ytimg.com
Во Франции этот достаточно простой, но очень вкусный десерт называется «меренга». Впервые его рецепт был зафиксирован в поваренной книге, датированной 1692 годом. Благодаря своему простому составу и невысокой стоимости безе быстро завоевали популярность по всему миру и до сих пор не сдают своих позиций. Воздушный десерт не только удивительный на вкус, но и имеет романтичную историю, связанную с названием. В переводе с французского «безе» означает «поцелуй». В наших краях такое название довольно распространено и звучит красиво, но французы считают его непристойным, поэтому называют сладость только «меренга».
2. Сладкий шоколад
Шоколад довольно быстро обрел свою популярность благодаря своим вкусовым качествам и полезным свойствам. /Фото: royalcentral.co.uk
Первыми людьми, попробовавшими шоколад, были жители тропической Америки. Однако пили его не сладким, а с использованием перца. Напиток делали холодным и давали ему немного забродить. Именно такой рецепт и привез европейцам Кортес, захватив и порцию какао-бобов на пробу.
Однако напиток стал настолько интересен всем, что люди стали экспериментировать с его приготовлением. Так католические монахи смогли наиболее полно раскрыть вкус шоколада, сделав его сладким и горячим напитком. Чай в те времена был слишком дорогим, а кофейные зерна еще не стали использоваться, поэтому горячий шоколад стал самым желанным напитком. Однако вид его и вкус был далек от современного. Для изготовления применялись целые какао-бобы, а не порошок, поэтому напиток был достаточно жирным, и с него приходилось снимать масленую пленку.
Сначала шоколад был жидким, и только через несколько десятков лет его сделали твердым.
Интересный факт от Novate.ru: Твердый шоколад появился в XIX веке благодаря голландскому химику Конраду ван Гутену. Он смог отделить масло от растертых бобов, сделав шоколад более мягким и приятным на вкус, а потом изобрел порошок. Позже выяснилось, что если добавить в горячий шоколад обратно извлеченное масло, он становился твердым. В Англии эту идею доработали и стали делать плитки шоколада, а в Швейцарии решили, что с добавлением молока они станут еще вкуснее, и не ошиблись.
3. Мороженое
У мороженого была длительная и непростая история путешествия в настоящее время. /Фото: rud.ua
Кусочки фруктов и зерна граната, смешанные со льдом были распространенным лакомством еще за двадцать веков до нашей эры в Китае. Охлажденные десерты и напитки также были популярны в Древнем Риме, Персии и Индии. По распространенной теории из Китая в Италию рецепт мороженого привез знаменитый первопроходец Марко Поло. Более похожий на современный рецепт мороженого появился в Италии, после чего Екатериной Медичи был привезен во Францию и уж там доработан до подобающего вида. Однако первый зафиксированный в поваренной книге рецепт мороженого был датирован только лишь 1718 годом, причем в Англии.
4. Десерт «Павлова»
Легкий, «диетический» десерт. /Фото: i.pinimg.com
Кто додумался есть клубнику со сливками - тайна, покрытая мраком, но в 19 веке это лакомство уже точно было в ходу. Однако на основе этой идеи возникла еще более приятная и романтичная — готовить десерт под названием «Павлова» в честь известной русской балерины. Когда Анна выступала за границей в двадцатых годах прошлого века, ее танец был настолько вдохновляющим, что повара Новой Зеландии и Австралии до сих пор спорят, в какой именно стране придумали новый десерт. Его особой изюминкой стало полное отсутствие муки, хоть он и выглядит как торт с большим количеством клубники и взбитых сливок. Секрет приготовления прост — чтобы даже балерина могла позволить себе съесть целый торт.
5. Пралине
Сочетание сахара и миндаля до сих пор приходится по вкусу не только богачам. /Фото: i0.wp.com
Пралине придумали в восемнадцатом веке. Таким десертом повар Клемен Жалюзо попытался удивить достопочтимого герцога Плесси-Пралин. Орехи, обжаренные в карамели, сначала ели просто так, без шоколада. После того как этот десерт попал в Соединенные Штаты, вместо сахара и миндаля в рецепте стали использовать густой крем и орех пекан. А уже в девятнадцатом веке повара стали измельчать орехи, чтобы добавлять их в конфеты.
6. Желе
Реклама творит чуда, превращая десерт из странной сладости в любимое многими лакомство. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Желе сначала было известно только как дополнение для рыбных и мясных блюд в виде холодца. Чтобы его изготовить, долгое время вываривались продукты с повышенным включением коллагена: свиные уши, куриные лапки, пузыри осетра. А вот аналог современного желатина изобрели только в конце девятнадцатого века. Американец Перл Уэйт решил попробовать добавить к желатину сахар и краситель, чтобы создать новый десерт. Но полученное лакомство получилось ярко-фиолетового цвета, поэтому люди первое время опасались его есть. Но после хорошей рекламы, где разноцветный десерт ели популярные актрисы, его захотели попробовать все.
7. Шоколадные яйца
Первые шоколадные яйца были придуманы как десерт для пасхального празднества. /Фото: i2.wp.com
Шоколадное яйцо — это аналог крашеного яйца на Пасху. Именно поэтому контейнер с игрушкой внутри изготавливается в желтом цвете. Слой белого шоколада имитирует белок, чтобы все было натурально. А сюрприз в яйцо придумали класть в девятнадцатом веке. Французы весьма изобретательны по части всяческих десертов.
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