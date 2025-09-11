Много места и звукоизоляция: какие многоэтажки строили в СССР в период между «сталинками» и «хрущёвк

Развитие советского жилого строительства можно условно разложить на несколько различных этапов, каждый из которых ассоциируется с отдельными типами домов. Самыми известными, пожалуй, в этом перечне остаются «сталинки» и «хрущёвки», которые, по мнению многих, появились друг за другом. А на самом деле между ними было несколько промежуточных вариантов многоквартирных домов, самыми любопытными из которых являются серии СМ-3 и СМ-6, хоть их и построили не так много.
Жилой фонд СССР пополнялся этими малоизвестными ныне сериями многоквартирных домов в период с 1957 по 1963 годы. Впрочем, это не мешает относить СМ-3 и СМ-6 к позднесталинской архитектуре. У сооружений этого типа была не только отличная от других современников и последователей планировка, но и проектировщик - им был не Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования (сокр. МНИИТЭП), а «Моспроект». Собственно, поэтому серия имеет аббревиатуру СМ, что расшифровывается как «Секции Моспроекта».
Первой серией данного типа стала СМ-3, которая чуть больше походила на сталинские проекты, а вот СМ-6 имела уже больше отличительных черт типового жилья, хотя и до хрущёвок в этом отношении им ещё далеко. Поэтому их порой именовали крупнопанельными домами, хотя и внешние и внутренние стены были кирпичными.
Интересный факт: дома серии СМ-3 и СМ-6 нередко приписывают к другим, более ранним сериям, которые считаются последними, построенными по сталинским стандартам - II-08 или II-29. Однако в реальности их сходство было разве что визуальным, планировка и длина секций уже существенно отличалась.
Сегодня специалисты находят множество плюсов этих серий в сравнении с последующими хрущёвками. Так, например, дома проектировались восьми- или десятиэтажными с первым нежилым этажом. Кроме того, в СМ-3 и СМ-6 не были предусмотрены однокомнатные квартиры, что давало больше места жильцам, ведь квартир и в подъезде, и на одной лестничной площадке было меньше.
Были в некоторых модификациях данных серий и балконы - зачастую для четвёртого этажа и выше, как минимум, один на квартиру. А отдельные дома СМ-3 могли похвастаться даже эркерами - выступающими из общего фасада частями помещения, что делало его более освещённым и увеличивало его площадь. Одним из самых известных достоинств этих серий была отличная звукоизоляция. К тому же несущие стены дома находились только в трёхкомнатных квартирах.
Планировка квартир и отсутствие однушек делали их большими по площади, чем в спроектированных позже хрущёвках. Так, например, двухкомнатная квартира зачастую имела 54-56 метров, причём если кухня была маловатой - до 8 кв.м., то большая комната достигала целых 24 квадратных метров, в частности, за счёт тех же эркеров. А вот трёхкомнатные квартиры могли похвастаться площадью от 74 до 80 метров, что делало их большими в сравнении и с хрущёвками, и с более поздними брежневками.
Самое собой, как и в любом другом проекте, СМ-3 и СМ-6 имели свои недостатки. Так, например, при наличии восьми или десяти этажей и малом количестве квартир, в доме не был предусмотрен просторный лифт - ставили стандартный пассажирский, поэтому жители какого-нибудь верхнего этажа явно испытывали затруднения в поднятии в дом крупногабаритной мебели. Кроме того, в этих домах не было мусоропроводов, а также один стояк у санузла. Однако все эти минусы никак не могут нивелировать общее положительное впечатление от этих квартир переходного периода советской архитектуры. Поэтому они и сегодня, спустя более 60 лет, пользуются спросом у покупателей комфортного жилья.
