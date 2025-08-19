Чем была хороша «примитивная» праща, и в чем она превосходила лук

Победа молодого Давида, будущего царя Иудеи и Израиля, над великаном Голиафом при помощи пращи современным людям кажется проявлением чуда. Однако, очевидно, что, когда эту легенду жители Палестины рассказывали друг другу в глубокой древности, победа молодого царя не выглядела для них столь невероятной.
Праща - страшное оружие. |Фото: ya.ru.
Когда именно люди изобрели пращу – неизвестно. Из-за того, что пращи делались из органических материалов, они крайне плохо доходят до нас в археологических слоях. Снаряды пращей - пули долгое время были обычными камнями, что опять-таки затрудняет для археологов их идентификацию. Тем не менее, благодаря находкам в Ираке достоверно известно, что как минимум в 5 тысячелетии до нашей эры пращу люди уже знали. В то же время, принимая во внимание тот факт, что пращу знали и коренные народы Америки, можно сделать вывод, что данная технология уходит корнями еще в эпоху палеолита (первый период каменного века) 2.6 млн лет назад – 10 тысяч лет назад.
Конструкция не менялась тысячи лет. |Фото: ya.ru.
Праща использовалась на протяжении Античности, ее применяли средневековые крестьяне, а последний раз праща использовалась людьми уже в Первую мировую войну, правда, не для метания камней, а для метания гранат. Изображаются пращники на ассирийских и древнеегипетских рельефах, римских колоннах Трояна и Марка Аврелия, на средневековом гобелене из Байё, описывающем норманнские завоевания Англии в XI веке.
Пращники долгое время были наемниками. |Фото: pinterest.com.
Первое и главное достоинство пращи – простота изготовления. Особенно, если сравнивать ее с луком. Состоит праща всего из двух-трех элементов. Пары (или одной длинной) тяги и ложи для пули. Тяги или веревочки могли изготавливаться как из растительных волокон, так и из кожи животных. Длина тяги могла быть разной. Как правило, расстояние от ложи до края тяги составляло 40 см. Однако, были и пращи с длиной тяги до 100 см. От длины веревочек напрямую зависела дальность метания снаряда. Поэтому в античности пращники могли носить за поясом несколько разных пращей с разной длиной тяг. Это позволяло опытным стрелкам осуществлять более эффективное метание на разные дистанции.
Пращи были даже с снаряжении легионеров. |Фото: pinterest.com.
Второе важное достоинство – дальность стрельбы. Дальность стрельбы из лука серьезно зависит от его конструкции и материалов, использованных в ней. Однако лук метает снаряд на 90-100 собственных длин. Сложный лук метает снаряд примерно на 150 собственных длин. Например, композитные монгольские луки стреляли на дистанцию до 180 метров. А вот с пращей все сложнее, ведь ее конструкция натурально не поменялась за тысячи лет! И здесь все зависит от характеристик снаряда (формы, массы, плотности) и навыка самого стрелка. Забросить камень на дистанцию в 200 метров не представляет особого труда для мало-мальски опытного пращника. При этом рекорд по дальности стрельбы из пращи пулей массой 52 грамм был установлен в 1981 году и составляет 437 метров.
Свинцовые пули пращи. |Фото: vk.com.
Третье достоинство пращи – это ее поражающие способности. Античные авторы упоминают о том, что каменные пули, пущенные из пращи, пробивали бронзовые тораксы (латные нагрудники). Один из испанских конкистадоров в Америке в своих сочинениях утверждал, что серебряной пулей для пращи в одном из боев ему переломили пополам меч. Справедливости ради, мы все-таки усомнимся в том, что снаряды пращи могли на постоянной основе пробивать качественную металлическую броню. Однако, против незащищенной или слабозащищенной цели (что особенно актуально для античности) пуля, разогнанная пращей, представляла просто чудовищную опасность. Современные тесты на баллистических куклах показывают, что и каменные, и металлические снаряды с лёгкостью проникают в мягкие ткани человеческой плоти. Подтверждением опасности и распространенности этого оружия в античном мире служит еще и тот факт, что в медицинских справочниках ранения из пращи рассматривались как отдельная категория.
Праща не хуже лука в большинстве отношений. |Фото: roman-glory.com.
К слову, о пулях. Далеко не всегда снаряды для пращи были обычными камнями. Из-за того, что двух одинаковых камней в природе не бывает, хоть сколь-нибудь прицельно метать такие становится очень сложно. Поэтому с древнейших времен пули лепили из глины. Тем более, что во многих регионах налепить из глины было проще, чем найти сотню-другую камней. Шарики из глины были легче, чем камни. Они летели не так далеко и били не так крепко. Но глиняной пули все еще было достаточно для того, чтобы забить одним метким попаданием насмерть быка… В Древнем Риме пошли еще дальше. К слову, есть основания полагать, что праща была гарнизонным и охотничьим оружием почти каждого легионера. Так вот, римляне делали пули для пращи из свинца. При этом лили их не в форме шариков, а в форме заостренных конусов. Интересно и то, что на месте римских лагерей археологи находят некоторое количество пуль явно отличных из свинца на скорую руку без специальной формы прямо в глине с отверстиями, проделанными при помощи пальцев.
Использовалась до 20 века. ¦Фото: ya.ru.
Не уступает праща луку и в вопросах скорострельности и скорости полета снаряда. Камень, пущенный из пращи в среднем, разгоняется до 52 м/с, что сопоставимо со скоростью движения стрелы, пущенной из лука. Скорость метания снарядов без раскрутки позволяет опытному пращнику делать 8-10 выстрелов в минуту, что опять-таки сопоставимо с луком. Единственная настоящая проблема пращи была в том, что научиться пользоваться ей еще сложнее, чем луком. Особенно, если речь идет о прицельной стрельбе. Существуют упоминания о том, что знаменитых античных наемников – балеарских пращников (Балеарские острова на востоке от Испании) учили стрелять с 8 лет. Причем родили в качестве испытания вешали еду ребенка на дерево так, что снять ее можно было только попаданием из пращи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии