Драматические изменения состояния ледников на фотографиях, сделанных с разницей в 100 лет

Ледники тогда и сейчас.
С точки зрения геологических периодом, сегодня мы живем в межледниковье - так называется время между двумя ледниковыми периодами. Нынешнее межледниковье началось примерно 12 тысяч лет тому назад, и учитывая, что в среднем, по подсчетам ученых, такие периоды длятся по 10-20 тысяч лет, до следующего ледникового периода нам осталось буквально несколько десятков столетий.
Ледники начинают таять - температура воды постепенно поднимается, что приводит к еще большему таянию льдов, и в какой-то момент, когда они полностью исчезнут, на земле будет глобальное наводнение. Это естественный процесс, который, однако, с начала 185-х годов значительно ускорился из-за человеческой деятельности. На этих фотографиях можно наглядно увидеть драматическую разницу в состоянии ледников. Эти кадры были сделаны в разных частях Аляски.
Ледник Муир
Фотография от 2 сентября 1892 года.
На фотографии 1892 года можно увидеть более чем 100-метровый ледник в 4 километра шириной.
11 августа 2005 года.
Эта фотография сделана в 2005 году с той же точки. Ледника Муир больше уже не видно отсюда, он растаял на примерно 50 км. В воде больше уже не плавают айсберги, а на склонах горы больше не лежит снег.
1880-1890-е.
Фотография сделана на западном побережье ледника Муир в 1880-1890-е годы. Здесь видно 100-метровой высоты ледник. Кругом лежат глыбы льда, некоторые больше двух метров в диаметре.
11 августа 2005 года.
Это фото сделано с той же точки в 2005 году. Лед полностью исчез из поля зрения, берег покрыт галькой.
13 августа 1941 год.
На фотографии 1941 года видно несколько слоев льда. Толщина льда в центре ледника в центре этой фотографии составляет более 0,7 км.
31 августа 2004 г.
Фотография от 2004 года, сделанная с той же точки. Ледник исчез из поля зрения, и чтобы достигнуть, надо пройти 7 километров на северо-запад. Максимальная толщина ледника составляет 0,6 км.
Ледник Рейд
10 июня 1899 год.
На фотографии 1899 года видно 60-метровый ледник.
6 сентября 2003 года.
На фотографии с той же точки в 2003 году уже не видно ледника, он растаял на 3 километра от этого места и виднеется только его маленький краешек у начала фьорда с левой стороны. На склонах горы, где раньше лежал снег, сейчас растет буйная зелень, включая многолетние деревья.
Ледник Кэрролл
Август 1906 года.
На фотографии 1906 года виден край ледника Кэрролл у входа в залив Квин.
21 июня 2004 года.
На фотографии 2004 года видно, что ледник Кэрролл покрылся толстым слоем грязи и различного мусора, что сильно уменьшило его толщину. Вход в залив заполнен различными осадками и грязью.
Ледник Педерсен
23 июля 1909 года.
На фотографии 1909 года ледник Педерсен виден с северной стороны. Он касается краем воды. На склонах гор не видно следов зелени, зато обильно лежит снег.
13 августа 2004 года.
На этой фотографии 2004 года уже не видно ледник - он находится в полутора километрах дальше. По склонам гор и даже на пляже виднеется поросль.
1920-1940-е.
Вид на тот же ледник, но сделанный с другого ракурса в 1920-1940-е годы.
10 августа 2005 г.
Прошло всего 60-80 лет, а вид с этой точки открывает совершенно другим. От льда виднеется только небольшой кусок с левой стороны - ледник растаял на 2 километра. Вся местность покрылась зеленью. Больше нет айсбергов и на склонах гор значительно уменьшилось количество снега.
Ледник Мак Карти
30 июля 1909 года.
Фотография сделана у входа во фьорд МакКарти в 1909 году. Ледник закрывает поток воды, на склонах гор нет растительности.
11 августа 2004 года.
Фотография 2004 года сделана с того же ракурса. Ледник полностью исчез из поля зрения - от расстаял на 15 км. По склонам гор виден плотный слой растительности.
Север-западный ледник
1920-1940-е.
Фотографи залива Харрис и фьорда Кенаи. На переднем плане лежат тюлени на снегу, у кромки воды небольшой слой льда. Снежное покрытие занимает почти всю поверхность ландшафта.
12 августа 2005 года.
Разница в 60-80 лет - и Северо-западный ледник полностью исчез из этой местности. Весь берег покрыт густой растительностью, вместо воды в этих местах теперь болотистая местность.
Ледник Ламплух
Август 1941 года.
Толстый слой ледника находится в 800 метрах от фотографа.
8 сентября 2003 года.
За прошедшее время ледник разросся, приблизившись на почти полкилометра. Структура льда указывает, что ледник также стал толще.
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