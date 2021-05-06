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Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Благодаря незаурядному таланту и непосильному труду японец Рюсуке Фукaхори (Riusuke Fukahori) создал потрясающую серию объёмных изображений, на которых запечатлены гиперреалистические рыбки, глядя на которых, трудно поверить в то, что все они нарисованы.

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Золотые рыбки

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Варись рыбка

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Как по мановению волшебной палочки, рождаются потрясающие трёхмерные рисунки

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Каждая картина созданная Рюсуке – невероятно кропотливый труд, результат которого оправдывает любое ожидание. Не жалея сил и времени, автор сосредоточенно и аккуратно орудуя кистью, наносит ровные чёткие мазки акриловыми красками на застывшие слои прозрачной смолы, из которых в последствии и получаются объёмные изображения рыбок, глядя на которых, кажется, что ещё пара секунд и они, заработав плавниками, начнут кружить по кругу

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

К тому же, это не единственные шедевры Фукахори, в которых оживают морские обитатели, помещённые не только в аквариумы, но и в традиционную японскую посуду. Сам же художник никак не комментирует своё творчество, оставляя простор для фантазии и воображения зрителя.

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Трудно поверить в то, что это трёхмерный рисунок, а не настоящая рыбка.

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Рыбку не желаете?

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Две золотые рыбки

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Как живая!

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

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