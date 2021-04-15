Как научить волнистого попугая говорить быстро и правильно

Многие новоиспечённые хозяева попугаев задаются вопросом, можно ли научить своего питомца воспроизводить человеческую речь. То, что представители этого отряда пернатых очень общительны и хорошо имитируют звуки, не секрет. Вот только какой вид птиц наиболее талантлив в звукоподражании? И как научить попугая говорить правильно и быстро? Каждому ли удастся достигнуть результата? Итак, учим попугая говорить!
Самые способные ученики
Считается, что все попугаи обучаемы, но есть породы, у которых уровень восприимчивости к речи выше. Например, одна из самых умных птиц – жако. Эти крупные, внешне невзрачные попугаи обладают интеллектом трёхлетнего ребёнка. Они, независимо от пола, быстро усваивают разговорную речь, способны вести диалог.
Отлично имитируют звуки и яркие амазоны. Они не такие умные, как жако, но более дружелюбные и контактные. Амазонские попугайчики подражают звукам природы, насвистывают мелодии, произносят короткие предложения. В среднем их словарный запас состоит из 80–100 слов.
Впечатлить лексиконом может и волнистый попугай. Он оперирует сотней слов, отлично запоминает интонации человеческого голоса. Впрочем, дикция у этих попугайчиков слабовата. Речь волнистиков тихая и нечёткая, похожая на щебетание.Важный нюанс – настоящими болтунами можно назвать лишь мальчиков этой породы. Самочки предпочитают молчать. Самые способные из девочек ограничиваются десятком слов.
Немногословный, но умный собеседник – так можно охарактеризовать ару. Эти крупные, яркие птицы в среднем живут 50–80 лет. Они отлично ладят с собаками, кошками и другими питомцами, обитающими в доме, понимают хозяина, выполняют простейшие команды. Ара могут воспроизводить два десятка слов, в том числе и фрагменты песен.
Ещё одни попугаи, те, которых можно научить говорить быстро, – кореллы. Очаровательные пернатые с ярким «румянцем» на щеках и задорным хохолком, хоть и немногословны, говорят чётче волнистиков. У них резкий, пронзительный голос.
В отличие от жако попугай корелла не понимает значения слов, поэтому часто употребляет их не к месту.
На скорость обучения птицы влияет не только порода и пол, но и психологическое состояние, возраст. Замечено, что на словесный контакт легче идут питомцы, содержащиеся в нормальных условиях, не травмированные частой сменой хозяев и места жительства. Значение имеет и наследственность.
Какого попугая легче научить говорить – птенца или зрелого? Лучший возраст для обучения речи – 1-4 месяца. Попугаи постарше хуже запоминают слова, поэтому настойчивости и терпения с вашей стороны потребуется больше.
Инструкция по обучению попугаев
Первым делом нужно психологически расположить птицу. Клетку с попугаем следует разместить в тихой, изолированной комнате, вдали от дверного проёма, тёмных углов и прямых солнечных лучей. В день покупки не стоит нервировать птицу своим присутствием. Пусть она осмотрится и успокоится. В течение последующих дней нужно часто подходить к клетке, чтобы просто постоять молча. Приступать к обучению следует, когда птица к вам привыкла: с интересом реагирует на ваше присутствие, ест с руки.Волнистые попугайчики
Как научить говорить волнистого попугая?
- Ещё на этапе приручения с птицей нужно общаться. Разговаривать необходимо ласково, без оскорблений. Понять, что попугай заинтересован, можно по частому морганию, шевелению клювом.
- Когда птица станет ручной, можно научить её говорить собственное имя. Слова нужно произносить чётко, многократно повторять.
- Занятия необходимо проводить ежедневно, в одно и то же время. Хорошо, если первые уроки будут непродолжительными – по 10–15 минут утром (перед завтраком) и вечером (перед сном).
- После того, как попугай произнесёт своё имя, можно переходить к новому слову. По мере расширения словарного запаса уроки становятся продолжительнее (30–40 минут), но проводятся реже (1–2 раза в неделю).
- Материал нужно постепенно усложнять – от слов переходить к фразам. Чтобы птица не забыла выученное, его следует периодически повторять.
- Попугаи хорошо имитируют любые звуки, поэтому с ними можно учить не только слова, но и мотивы песен. Для этого нужно регулярно насвистывать одну и ту же мелодию, ставить запись. Такой способ хорошо себя зарекомендовал. Запись должна быть качественной и не слишком долгой.
Как быстро научить попугая говорить? Главное в занятиях – регулярность. Если вы будете последовательны, настойчивы и терпеливы, волнистый попугайчик заговорит через пару месяцев. В некоторых случаях на обучение самца уходит полгода. А вот самки могут и вовсе не заговорить.
Как повысить продуктивность обучения
Правило номер «1» – нужно создать благоприятные условия для обучения. Попугаи любопытны, а потому легко отвлекаются на посторонние шумы. В комнате, где идёт урок, должно быть тихо. На время занятий из клетки убирают зеркальца и другие игрушки, чтобы питомец не отвлекался. После урока их обязательно возвращают назад. Учат одного попугайчика, а остальных (если они есть) временно отселяют, чтобы не отвлекали ученика. Говорящий также должен быть один – человек, которому птица безоговорочно доверяет. Подмечено, что попугаи лучше реагируют на женские и детские голоса, но учителем вполне может быть и мужчина, если он постарается говорить нежно и звонко.
Первые слова должны быть простыми: состоять из двух открытых слогов. Легче всего попугаям даются звуки [а], [к], [о], [п], [р], [т]. Чтобы питомцу было проще запомнить, произносимое слово нужно дополнять действием. Например, входя в комнату, можно говорить «привет». На любой успех нужно реагировать: хвалить попугайчика, вознаграждать лакомством. А вот злиться, кричать, если у птицы что-то не получается, нельзя. Она может замкнуться, стать агрессивной.
Итак, каждый попугай обучаем, но его восприимчивость к речи зависит от породы, пола, возраста и самочувствия. Наиболее коммуникабельными считаются жако, амазоны, какаду, ара, кореллы, волнистики. Важно не только то, каких попугаев можно научить говорить, но и как это делать. Занятия должны быть регулярными и непродолжительными, а задания нужно постепенно усложнять.
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