Креатив без границ, или Странные изобретения прошлых лет

Креативные люди во все времена были двигателем прогресса, выдвигая и воплощая в жизнь проекты, улучшающие качество жизни человека. Но не все из придуманных и запатентованных вещей получали широкое признание. Человеческая изобретательность поистине не знает границ в поисках новых идей, но иногда вместе с границами исчезает и здравый смысл. В обзоре Novate.ru пять странных и совершенно бесполезных изобретений прошлых лет.
1. Плуг-оружие
Иллюстрация плуга-оружия из патентной заявки. /Фото: patentimages.storage.googleapis.com
Война войной, но пахать и сеять тоже надо, иначе можно просто умереть с голоду. Но как фермерам обезопасить себя от нападения врагов и мародеров? Два жителя Нью-Йорка Фанчер (Fancher) и Френч (French) оригинально решили эту проблему. Летом 1862 года, когда шла гражданская война в Америке, они сконструировали и запатентовали устройство для работ в поле: плуг, снаряженный оружием. Причем стрелять оно могло и мелкой дробью, и более крупными снарядами весом по 1,5 килограмма.
Казалось бы – гениальная идея, полезная для фермеров в условиях войны, но если вчитаться в описание патента и посмотреть схему изобретения, становится ясно, что даже на бумаге не все гладко. Что уж говорить о применении «чудо-плуга» в реальных условиях. Во-первых, при появлении противника нужно было выпрячь тягловое животное, иначе оно первое и пострадало бы. Во-вторых, зарядить орудие. В-третьих, вывернуть тяжелый плуг из борозды, чтобы нацелить его на врага. Остается ответить на риторический вопрос: стали бы злоумышленники дожидаться, пока фермер управится со своим снаряжением?
2. Стреляющий шлем
Каска с оружием, которая одновременно может служить котелком. /Фото: ibb.co
Своеобразное устройство Hands Free в 1916 году запатентовал американец из Вермонта Альберт Пратт (Albert Bacon Pratt). Нет, оно не имело никакого отношения к мультимедиа, но тоже оставляло свободными руки, теоретически позволяя одновременно стрелять и, при необходимости, вступать в рукопашный бой. Изобретатель совместил металлический шлем и пистолет, сделав каску-оружие. Спусковой крючок он прикрепил к надувному механизму (баллон или камера) и чтобы выстрелить, нужно было дунуть в трубочку возле рта. Учитывая отдачу от оружия, идея поместить пистолет на голову выглядит, мягко говоря, странно. Хотя сам изобретатель утверждал, что отдачу успешно погасит специальная пружина, добровольцы-испытатели (как ни странно, нашлись такие рисковые люди), говорили об обратном. Они жаловались на сильный шум (ну еще бы!), отдачу, головокружение и легкую дезориентацию после выстрела.
Интересный факт от Novate.ru: Вероятно, изобретатель и сам понимал спорность своей идеи, так как пытался заинтересовать потенциальных покупателей еще одним функционалом стреляющего шлема. Он предлагал использовать его как котелок, перевернув каску и удерживая за ствол как за ручку. Главное было не забыть вытащить боеприпасы до того, как подвешивать его над огнем. Но даже «мультифункциональность» не помогла, идея осталась невостребованной.
3. Двухэтажный велосипед GoofyBike
Вполне вероятно, что практический смысл GoofyBike состоял именно в том, чтобы попасть на страницы журнала. /Фото: nelerolduneler.com
Одному кататься на велосипеде скучно, нужно усадить туда всю семью, решил житель Чикаго Чарльз Штейнлауф (Charles Steinlauf). А еще лучше, совместить приятное с полезным – жена и прокатится с ветерком и обновку попутно сошьет. Чарльз сконструировал двухэтажный велосипед и назвал его GoofyBike. Фотографию изобретения осенью 1939 года опубликовал журнал Popular Science. На картинке видно, как глава семейства восседает на верхнем ярусе и вместе с сыном приводит конструкцию в действие, крутя педали. Жена сидит боком и в свою очередь нажимает педаль швейной машины, занимаясь шитьем. И только дочка, которая сидит впереди, ничего не делает.
В чем практический смысл GoofyBike – непонятно. Если уж совмещать прогулку всей семьи на велосипеде с работой, то конструкция явно недоработана. Шутки шутками, но почему трудится только жена? Как-то несправедливо. Можно было бы найти занятие и для дочери с сыном, а педали крутил бы один отец семейства.
4. Курение на двоих
Двусторонняя трубка для курения – в чем смысл? /Фото: difundir.org
Даже сейчас, когда на каждой пачке сигарет напечатана информация о вреде курения, табачные компании получают хорошую прибыль. А середина XX-го века была настоящей золотой эпохой для королей табачной индустрии. Разумеется, эту сферу изобретатели тоже не смогли обойти своим вниманием. Устройство из пары трубок, прикрепленных к одной сигарете, мундштук на двоих или наоборот, для единоличного выкуривания одновременно 20-ти сигарет – родом из тех времен. Очень забавно смотрелся мундштук с миниатюрным зонтиком на конце, позволявший курить во время дождя.
Наиболее странно среди всех подобных новинок смотрелась двусторонняя курительная трубка, представленная в 1949 году. Два человека раскуривали трубку, практически вплотную стоя лицом друг другу. Непонятно, в чем смысл такого изобретения, хотя производители и говорили об экономии табака. Выгода тут спорная – слишком неудобно в пользовании.
5. «Выхлопная» готовка
Хотя иранские разработчики говорят, что в Exhaust Burger grill пища защищена от выхлопных газов, почему-то нет никакого желания пробовать. /Фото: topgear.com
Подогреть пищу дома несложно, но изобретатели прошлых лет задумались – а как это сделать в пути? Неизвестно, кого осенила такая идея, но в 1930 году в журнале Modern Mechanix была напечатана статья о скороварке, которая готовила на… автомобильных газах. При помощи шланга ее подсоединяли к выхлопной трубе и после часа пути, по заверениям разработчика, блюдо из мяса и овощей было бы готово. Звучит кошмарно и остается только надеяться, что скороварка герметично закрывалась.
Сложно объяснить живучесть таких странных идей, но в 2015 году на конкурсе «Dining in 2015», организованном designboom.com, команда иранских дизайнеров представила устройство Exhaust Burger grill. Емкость овальной формы небольшого размера (на несколько кусков мяса) также подсоединяется к выхлопной трубе автомобиля.
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