Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве

Может показаться, что только вчера мы бросились к телевизору, чтобы включить Бетховена, Семейку Аддамс, но на самом деле сейчас 2020 год. А дети, которые сыграли главные роли в наших любимых фильмах и сериалах, теперь уже взрослые. Некоторые из них — блестящие актеры, а некоторые из них, такие как Джейк Ллойд, который изобразил молодого Анакина, были не в состоянии справиться со всей известностью и просто исчезли из центра внимания.

Мы провели небольшое исследование и нашли детей-актеров, которых мы помним, благодаря их ролям в популярных фильмах и сериалах. Вы наверняка удивитесь тому, как они выглядят сегодня. Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве

Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 1. Кристиан и Джозеф Казинс (Няньки). 11 лет / 36 лет Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 2. Николь Том (Бетховен). 14 лет / 41 год Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 3. Кристофер Кастилия (Бетховен). 12 лет / 39 лет Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 4. Джейк Ллойд (Звёздные войны. Эпизод I: Призрачная угроза). 10 лет / 30 лет Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 5. Майкл Коннер Хамфрис (Форрест Гамп). 9 лет / 35 лет Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 6. Ханна Р. Холл (Форрест Гамп). 10 лет / 35 лет Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 7. Эдвард Фарлонг (Терминатор 2: Судный день). 14 лет / 43 года. Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 8. Джаред Руштон (Дорогая, я уменьшил детей). 15 лет / 45 лет Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 9. Джимми Воркман (Семейка Аддамс). 11 лет / 39 лет. Как выглядят сегодня дети-актеры, которых мы обожали в детстве 10. Майкл Оливер (Трудный ребенок). 9 лет / 38 лет

источник

