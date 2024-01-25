Как живется в деревне «с картинки», в которой всего одна улица длиной в 10 км

Вид с высоты птичьего полета на польскую деревню под названием Сулошова, что в 29 километрах от Кракова, поистине сказочный. Миллионы снимков, заполонивших интернет, приводят пользователей в восторг красочными полями и извивающейся улочкой, по обе стороны которой виднеются красные, коричневые и синие крыши сельских домов. Молниеносно снимки деревни с одной единственной улицей длиной почти 10 км стали «вирусными», превратив ее в популярное туристическое направление.
1. История появления деревни с одной улицей, которую прославил на весь мир один единственный снимок
Вид на эту польскую деревню с высоты птичьего полета поразил пользователей Сетей (Сулошова, Польша). | Фото: dailymail.co.uk.
С дороги ничего особенного в одной из тысяч деревень Польши заметить нельзя (Sułoszowa).
Сулошова (польский Sułoszowa)– это, по сути, обычная деревня, которых в Польше несколько тысяч. Примечательным можно было бы считать тот факт, что населенный пункт с почти 6 тыс. жителями имеет всего одну улицу, протяженностью чуть более 9 километров, что само по себе является рекордом для страны. В случае же с деревенькой, которая с дороги ничем не отличается от соседних поселений, мировая популярность настигла после единственного снимка, опубликованного в Твиттере весной 2023 года на страничке политолога Яна Бреммера. Фото, сделанное с высоты полета дрона, вмиг стало вирусным, набрав более 6 миллионов просмотров и около 50 тыс. лайков. За сказочную красоту польскую деревню окрестили «Маленькая Тоскана», что повлекло за собой настоящий туристический бум, который и разбудил «сонный» населенный пункт.
Рядом с самым популярным селом Польши находится королевский замок Пескова-Скала (Sułoszowa).
В деревне сохранилась древняя святыня – церковь Святейшего Сердца Иисуса (Сулошова, Польша). | Фото: random-times.com.
Авторы Novate.ru предлагают разобраться, что же такого необычного могли увидеть пользователи «всемирной паутины», как в ней живется и, что такое высаживают фермеры, чтобы поля становились больше похожими на красочное лоскутное одеяло. И начнем, естественно, с истории деревни с необычной планировки.
Историческая справка: Поселение Сулошова было основано офицером-аристократом, служившим польскому королю, который в XVI веке за особые заслуги получил земли с крепостными и решил на них осесть. Учитывая выгодное месторасположение (соседство с замком Пескова-Скала, возведенном в XIV веке для короля Казимира Великого, близость к главному торговому пути Польши и всего 29 км от главного административного центра, Кракова), небольшая деревня довольно быстро разрослась и приносила не плохой доход хозяину благодаря плодородным почвам и активному развитию сельского хозяйства. Вплоть до отмены крепостного права (начало XVIII века), все работы выполняли крепостные крестьяне, являющиеся собственностью помещика, а затем многие из них остались на насиженных местах. За всю историю своего существования деревня, как и весь регион, пережили немало трагических событий, связанных с войнами и с неоднократной сменой власти, но каждый раз возрождалась и полностью восстанавливалась.
Зеленые и золотые полосы простираются насколько хватает глаз, создавая яркое «лоскутное одеяло», сотканное из полей (Сулошова, Польша). | Фото: dailymail.co.uk.
С тех пор мало что изменилось, единственное, дома стали более современными и благоустроенными, появилась современная техника, ну а в остальном местные жители, как и прежде, возделывают землю, обрастая традициями и даже ритуалами, которыми теперь интересуются туристы со всего мира.
2. Как «сонная» деревня стала региональным центром туризма
Рядом с деревней можно увидеть достопримечательность, известную как «Булава Геркулеса» (Sułoszowa, Польша). | Фото: thefirstnews.com.
Являясь частью Ойцовского национального парка, прославившегося живописной природой и причудливыми скальными образованиями, самая длинная из всех линейных деревень Польши со дня своего основания еще и входит в паломнический маршрут. Стоит упомянуть, что одной из главных достопримечательностей Парка является так называемая «Тропа орлиных гнезд», представляющая цепочку укреплений, протянувшаяся от Кракова до священного города Ченстохова (около 160 км). Она насчитывает около 400 укрепленных пещер, входивших в оборонительный пояс, призванный защитить не только известный торговый путь, но и южные рубежи Королевства Польского. Кроме того, на подъезде к деревне Сулошова можно увидеть одно из загадочных скальных образований, известных как «Булава Геркулеса», представляющее собой впечатляющий столп из известняка высотой 28 м.
Гастрономические фестивали, посвященные сбору клубники, картофеля, пшеницы и других культур, являются главными культурными мероприятиями одной из самых красивых деревень Польши (Sułoszowa). | Фото: theepochtimes.com.
Учитывая историческое прошлое и захватывающее природное окружение, неудивительно, что после опубликованного в Сети снимка местности деревни с высоты полета, здесь нет отбоя от желающих пополнить фотогалерею поистине потрясающих видов, ведь набор цветов «гобелена», сотканного из полей, постоянно меняется. Также почитателей сельской «экзотики» привлекают и культурные мероприятия, инициаторами которых являются местные жители, выработавшие множество традиций, связанных с сельскохозяйственными работами. Здесь по нескольку раз в год проводят увлекательные фестивали, куда съезжаются любители деревенского колорита и фермеры из соседних сел, чтобы представить свою продукцию и обменяться опытом.
3. Как живется в самой популярной на просторах Сети польской деревне
Разноцветные поля являются главной туристической достопримечательностью Сулошова (Польша).
Даже в межсезонье ровные ряды полей представляют собой потрясающее зрелище, которое можно увидеть лишь с высоты полета (Sułoszowa, Польша). | Фото: thefirstnews.com.
Спокойная жизнь в постоянных заботах об урожае давно уже стала привычным укладом для местных жителей. Практически каждая семья владеет собственным наделом земли, причем это не только приусадебный участок, находящийся рядом с домом, непременно расположенном на улице с названием Олькуска-Краковская. От каждого подворья отходят ровные ряды полей, на которых выращивают разные культуры: овес, пшеницу, рожь, ячмень, подсолнечник, кукурузу, травы для скота, зелень, различные овощные культуры и даже клубнику. Учитывая, что каждый вид трав, зерновых или овощных культур имеют разный период вегетации, а также фермеры практикуют севооборот, предусматривающий отдых земли, неудивительно, отчего с высоты птичьего полета вырисовывается такое разнообразие цветов и оттенков, напоминающих колоритное лоскутное одеяло.
Яркая зелень на полях – это результат нелегкого труда местных фермеров, которые не собираются покидать свою деревню (Сулошова, Польша). | Фото: theepochtimes.com.
Наличие земли предусматривает ее обработку, а это значит, что большая часть населения занимается сельским хозяйством, хотя некоторые жители имеют небольшой бизнес в туристической индустрии. Некоторые открыли магазины, организовали уютный отель, ресторан, несколько кафе, сувенирных лавок. Также в деревне имеется школа, детский сад, поликлиника и церковь, где также работают сельчане. Но, как правило, всем этим занимаются люди старшего поколения, а вот молодежь устремляется в большие города, а то и за границу, поскольку не видят никакой перспективы ни в карьерном росте, ни в развлечениях. На данном этапе развития человеческого общества, таков удел практически всех провинциальных городов, поселков и деревень в любом уголке земного шара, но жители Сулошова, которых не прельщают огни мегаполисов, надеются, что их удивительная деревня останется на плаву несмотря ни на что.
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