Дуэлянты-мазохисты: Странное и кровавое развлечение студентов XIX века

Одна из самых странных немецких традиций, следы которой сегодня еще можно встретить на лицах пожилых немцев – это мензурное фехтование. Такие поединки происходили обычно между представителями различных студенческих братств, однако, от настоящих дуэлей они отличались тем, что причинами их становились совсем не вражда или ссора, а зачастую весьма надуманные предлоги. Основной же их целью было стремление самоутвердиться и, как это ни странно, заполучить шрамы на своем лице. Что же представляло собой мензурное фехтование?
Мензурное фехтование
Мензурным фехтованием называют бои, проводимые на ограниченном пространстве. Название происходит от латинского «mensura» – «мера, измерение». В качестве оружия в таких поединках использовали «шлегер», представляющий собой рапиру с узким длинным клинком. Этот вид фехтования, зародившийся в 16-м веке, стал особо популярным в 19 веке в Германии и Австрии, как один из видов студенческих развлечений. Особенно славился своими дуэльными традициями немецкий город Гейдельберг с его старейшим университетом.
В середине 19 века изменились правила ведения поединков - они стали более жесткими. Бойцы надевали кожаные доспехи, защищающие грудь, плечи, шею, глаза защищали очками с металлической сеткой. Голова же фехтовальщика оставалась открытой – именно она и являлась целью для нанесения ударов.
перед дуэлью
Расстояние между дуэлянтами тщательно отмеряли, так, чтобы они могли, не сходя с места, свободно обмениваться ударами.
Во время поединка дуэлянты должны были стоять неподвижно напротив друг друга, отступать и уклоняться корпусом от ударов было запрещено. Для нанесения ударов разрешалось задействовать только кисть руки, что позволяло производить только рубленые удары, опасные колющие исключались.
Да и сильные рубленые удары ввиду ограниченного пространства между дуэлянтами тоже нанести было сложно, поэтому полученные раны чаще всего были неглубокими и не приводили к серьезным увечьям.
Нередко после первой раны поединок завершался, и дуэлянты, довольные, расходились.
Такие поединки служили испытанием силы духа, мужества и стойкости. Так что полученные раны зачастую были даже важнее победы. По негласной традиции в XIX веке каждый студент за время обучения должен был хотя бы один раз принять участие в таком поединке. Характерные шрамы от шлегеров долгое время, вплоть до середины XX века, служили отличительным признаком людей, обучавшихся в германских университетах.
Подобные отметины «украшали» лица многих немецких офицеров Третьего Рейха и получены они были, в большинстве своем, вовсе не на войне.
Обергруппенфюрер СС Эрнст Кальтенбруннер, оберштурмбанфюрер CC Отто Скорцени, штурмбаннфюрер СС Кристиан Тихсен
Шрамы на лице считались очень почетными в студенческой среде и добавляли авторитета их обладателям.
Иметь на лице подобные шрамы было настолько престижно, что некоторые студенты, у которых по каким-то причинам их не было, специально разрезали себе лицо с помощью острой бритвы. А чтобы рана подольше не заживала и шрам выглядел более эффектным, края раны расслаивали, некоторые даже вживляли в рану конский волос…
На одной из карикатур того времени был изображен отчисленный из университета студент, который сокрушался: «Была бы на моей роже хотя бы одна порядочная борозда! Никто ведь теперь не поверит в мое академическое образование!»
Хотя летальный исход в таких поединках практически был исключен, тем не менее, они были очень опасными. Из-за большого количества полученных дуэлянтами увечий, мензурное фехтование несколько раз запрещали.
Запрет 1895 года продержался совсем недолго, около пяти лет, а запрет, введенный в 1933 году, действовал 20 лет. В 1953 году мензур частично легализовали, но создавшаяся ситуация была довольно парадоксальной - участие в поединках наказывалось штрафом, но при этом уклонение от вызова на дуэль считалось позором.
Хотя повальное увлечение мензурным фехтованием осталось в прошлом, оно и поныне распространено среди немецких студентов, но в более гуманном виде и в гораздо меньших масштабах. Однако не перевелись еще смельчаки, готовые сразиться по старинке…http://funhere.ru/?p=18411
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