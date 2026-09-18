Что делать если дерево слишком высокое

Выращивая плодовые деревья, каждый из нас рано или поздно сталкивается с тем, что дерево становится слишком высоким и ветвистым в центральной его части.



В таком случае необходимо заняться его обрезкой, а также формированием кроны, хотя, конечно, начинать придавать ей правильную форму лучше на более ранних этапах, ведь так вы не потеряете урожай: он будет на доступной высоте, а также не затенен разросшейся кроной.

Понижение дерева — это укорачивание верхушки или верхушек на определенную высоту. У плодовых также необходимо выполнять кронирование, то есть уменьшать и крону в объеме. Необходимо учитывать, что процесс это не быстрый и занимает он обычно 3-4 года, особенно если речь идет о вишне, ведь если обрезать дерево слишком сильно, оно может заболеть.Первым делом необходимо определиться с тем, что в кроне лишнее, и освободить центр. Для этого определяем ветки с наименьшими потенциалом, то есть те, что отходят от центра и пересекаются со внешними ветками.Или оказываются зажатыми между соседними ветвями. Помните о том, что все срезы должны быть ровными.Таким образом мы расчищаем центр и задаем дереву программу расти в стороны и вниз, а не в центр и вверх. Если же вы обрежете боковые ветви, то зададите дереву прямо противоположную программу. Кроме того, центральная часть — это также центр силы и роста, и после такой обрезки, сила пойдет также и на формирование боковых ветвей.Также может возникнуть необходимость дерево собственно и понизить, то есть убрать самый верхний ярус в первую очередь центральной части. Однако не переусердствуйте и помните, что формирование дерева — процесс, требующий времени, даже в случае с яблонями и грушами, которые более устойчивы к обрезке, чем вишня.