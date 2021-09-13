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Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок

Согласно исследованиям, беспорядок напрямую влияет на наше состояние. Ученые выяснили, что мозгу нравится порядок, а из-за пребывания в постоянном бардаке истощаются наши когнитивные ресурсы и снижается способность концентрироваться.
Но бывает и так, что в доме вроде бы чисто, а все равно что-то не то: нет идеальной картинки. Скорее всего, в этом виноват визуальный шум: предметы и обстановка, которые загружают наш мозг и не дают ему расслабиться.
Мы узнали, какие привычные предметы обихода создают ощущение вечного бардака в квартире, даже если вы только что закончили уборку.

Выбросите все лишнее


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок

Большую часть хлама и визуального шума создают предметы, которыми мы практически не пользуемся или пользуемся редко. От подобных вещей нужно избавляться. Чтобы выявить такие предметы, используйте лайфхак с лентой. Пройдитесь по квартире и приклейте на все сомнительные предметы изоленту. Если вещь понадобилась, снимите ленту и используйте предмет. Через некоторое время оцените, какие предметы не пригодились. Может, с ними пора расстаться?

Используйте нейтральные цвета для хозяйственных предметов


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок

Даже если дома дизайнерский ремонт и цветовая гамма подобрана идеально, всегда найдется вещь, которая выбивается из общей картины.
Как правило, это предметы, которые мы покупаем не задумываясь: кошачий лоток, детский горшок, постельное белье. Постарайтесь, чтобы такие предметы были нейтральных цветов: бежевые, серые, белые.

Декантируйте


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок

Термин «декантирование» обычно употребляют химики. Он обозначает отделение жидкости от осадка. В более узком смысле это означает практику, когда покупки перекладываются из оригинальной упаковки в другие банки или контейнеры. Если в интернете вы видите идеальную кухню, где все крупы и специи разложены по красивым баночкам, значит, хозяйка этой кухни декантировала покупки. Декантирование — самый эффективный способ избавиться от визуального шума.

Отклеивайте кричащие этикетки


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок
С декантированием, конечно, придется повозиться, а с этим способом все гораздо проще. Если баночка сама по себе выглядит хорошо, можно просто отклеить с нее яркую, кричащую этикетку. Легче всего это сделать с помощью фена или средства для снятия лака. К тому же симпатичную баночку можно будет использовать повторно.

Лишнее — в шкаф и на закрытые полки


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок

Предметы, которые явно создают визуальный шум и которые нельзя преобразить, мы попросту убираем на закрытые полки и в шкафы. Постарайтесь создать как можно больше негативного пространства: это место, свободное от мебели, декора и любых других предметов. В дизайне оно расценивается как чистый холст или «воздух», позволяющий глубже чувствовать цвета, контрасты и границы объектов за счет объединения элементов в композицию и привлечения к ним внимания.

Губки и емкости спокойных оттенков


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок
Помимо горшков и лотков, одноразовые вещи или предметы, которые необходимо постоянно заменять, тоже должны быть нейтральных цветов. Поэтому старайтесь выбирать щетки, губки, средства для мытья посуды неярких оттенков.

Прячьте провода


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок
В доме, как правило, куча электрических приборов — стало быть, и проводов тоже полно. Конечно, желательно изначально расположить предметы так, чтобы все провода были скрыты. Но если такой возможности нет, используйте зажимы, стяжки и зарядные станции. Также некоторые провода можно прикрыть декоративными элементами, например ковриками.

Упростите декор стен и вертикальных поверхностей


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок

Стены, как и столешницы, тоже могут быть загружены. Большое количество рамок, плакатов и магнитов создает визуальный шум. Вместо того чтобы развешивать украшения по всему дому, выберите отдельную поверхность, на которой сгруппируйте фотографии или, к примеру, магниты.

Используйте зеркала с осторожностью


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок

Порой лишних предметов нет, сантехника и пол чистые, а ощущения порядка не возникает. Тогда обратите внимание на поверхности в доме. Зеркала и глянец — это красиво и способствует зрительному расширению пространства. Этот трюк срабатывает, когда в доме идеальный порядок. Но если напротив зеркала лежит куча вещей, оно удвоит их количество. Поэтому будьте осторожны с глянцевыми потолками и зеркальными поверхностями.

Выбирайте подходящий текстиль


Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок

Важно обратить внимание и на текстиль: как и в случае с пластиковыми предметами обихода, желательно также отдавать предпочтение спокойным, неярким оттенкам. Подушки, полотенца, шторы и даже поверхность гладильной доски должны не конфликтовать с интерьером, а только лишь дополнять или оттенять его.
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