Уловки, благодаря которым можно забыть о ежедневной уборке, а в доме всё равно будет порядок

Согласно исследованиям, беспорядок напрямую влияет на наше состояние. Ученые выяснили, что мозгу нравится порядок, а из-за пребывания в постоянном бардаке истощаются наши когнитивные ресурсы и снижается способность концентрироваться.

Но бывает и так, что в доме вроде бы чисто, а все равно что-то не то: нет идеальной картинки. Скорее всего, в этом виноват визуальный шум: предметы и обстановка, которые загружают наш мозг и не дают ему расслабиться.

Мы узнали, какие привычные предметы обихода создают ощущение вечного бардака в квартире, даже если вы только что закончили уборку.



Выбросите все лишнее

Используйте нейтральные цвета для хозяйственных предметов

Декантируйте

Отклеивайте кричащие этикетки

Лишнее — в шкаф и на закрытые полки

Губки и емкости спокойных оттенков

Прячьте провода

Упростите декор стен и вертикальных поверхностей

Используйте зеркала с осторожностью

Выбирайте подходящий текстиль

Большую часть хлама и визуального шума создают предметы, которыми мы практически не пользуемся или пользуемся редко. От подобных вещей нужно избавляться. Чтобы выявить такие предметы, используйте лайфхак с лентой. Пройдитесь по квартире и приклейте на все сомнительные предметы изоленту. Если вещь понадобилась, снимите ленту и используйте предмет. Через некоторое время оцените, какие предметы не пригодились. Может, с ними пора расстаться?Даже если дома дизайнерский ремонт и цветовая гамма подобрана идеально, всегда найдется вещь, которая выбивается из общей картины.Как правило, это предметы, которые мы покупаем не задумываясь: кошачий лоток, детский горшок, постельное белье. Постарайтесь, чтобы такие предметы были нейтральных цветов: бежевые, серые, белые.Термин «декантирование» обычно употребляют химики. Он обозначает отделение жидкости от осадка. В более узком смысле это означает практику, когда покупки перекладываются из оригинальной упаковки в другие банки или контейнеры. Если в интернете вы видите идеальную кухню, где все крупы и специи разложены по красивым баночкам, значит, хозяйка этой кухни декантировала покупки. Декантирование — самый эффективный способ избавиться от визуального шума.С декантированием, конечно, придется повозиться, а с этим способом все гораздо проще. Если баночка сама по себе выглядит хорошо, можно просто отклеить с нее яркую, кричащую этикетку. Легче всего это сделать с помощью фена или средства для снятия лака. К тому же симпатичную баночку можно будет использовать повторно.Предметы, которые явно создают визуальный шум и которые нельзя преобразить, мы попросту убираем на закрытые полки и в шкафы. Постарайтесь создать как можно больше негативного пространства: это место, свободное от мебели, декора и любых других предметов. В дизайне оно расценивается как чистый холст или «воздух», позволяющий глубже чувствовать цвета, контрасты и границы объектов за счет объединения элементов в композицию и привлечения к ним внимания.Помимо горшков и лотков, одноразовые вещи или предметы, которые необходимо постоянно заменять, тоже должны быть нейтральных цветов. Поэтому старайтесь выбирать щетки, губки, средства для мытья посуды неярких оттенков.В доме, как правило, куча электрических приборов — стало быть, и проводов тоже полно. Конечно, желательно изначально расположить предметы так, чтобы все провода были скрыты. Но если такой возможности нет, используйте зажимы, стяжки и зарядные станции. Также некоторые провода можно прикрыть декоративными элементами, например ковриками.Стены, как и столешницы, тоже могут быть загружены. Большое количество рамок, плакатов и магнитов создает визуальный шум. Вместо того чтобы развешивать украшения по всему дому, выберите отдельную поверхность, на которой сгруппируйте фотографии или, к примеру, магниты.Порой лишних предметов нет, сантехника и пол чистые, а ощущения порядка не возникает. Тогда обратите внимание на поверхности в доме. Зеркала и глянец — это красиво и способствует зрительному расширению пространства. Этот трюк срабатывает, когда в доме идеальный порядок. Но если напротив зеркала лежит куча вещей, оно удвоит их количество. Поэтому будьте осторожны с глянцевыми потолками и зеркальными поверхностями.Важно обратить внимание и на текстиль: как и в случае с пластиковыми предметами обихода, желательно также отдавать предпочтение спокойным, неярким оттенкам. Подушки, полотенца, шторы и даже поверхность гладильной доски должны не конфликтовать с интерьером, а только лишь дополнять или оттенять его.