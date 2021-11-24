Легендарные археологи-авантюристы начала ХХ века, приключениям которых позавидовал Индиана Джонс

Американский искатель приключений Рой Чэпмен Эндрюс и Харрисон Форд в роли Индианы Джонса.
Когда в 1981 году на экраны вышел первый фильм об Индиане Джонсе, то интерес к археологии возрос многократно. То, что ранее ассоциировалось с бесконечным откапыванием керамических черепков, сквозь призму приключений внезапно превратилось в нечто увлекательное и захватывающее. Несмотря на то, что современные археологи скептически относятся к действиям, которые происходят в фильме, история знает несколько имен мужчин и женщин той же профессии, чью жажду приключений можно сравнить с Индианой Джонсом.
Действия в фильмах о приключениях Индианы Джонса в основном разворачиваются в 1930-1940-х годах. Именно в то время археология была покрыта завесой тайны и мистики, поскольку такие отдаленные места, как джунгли Индийского субконтинента или пустыне Сахара, считались чрезвычайно отдаленными и опасными.
Перси Фосетт
Перси Фосетт - британский исследователь, географ, археолог. | Фото: samlib.ru.
Перси (Персиваль Харрисон) Фосетт был британским географом, топографом, археологом и подполковником. Он прославился своими экспедициями в Южной Америке. Всю свою жизнь Фосетт пребывал в твердом убеждении, что где-то в дебрях Амазонки находится затерянный город, который исследователь назвал «Z».
В 1925 году Перси Фосетт собрал экспедицию и вместе с сыном отправился на поиски таинственного города. К несчастью, никто не вернулся обратно. На поиски Фосетта несколько раз оправляли экспедиции, но безрезультатно.
Путевые записки перси Фосетта были использованы Артуром Конан Дойлем при написании романа «Затерянный мир». | Фото: diletant.media.
Некоторые из приключений отчаянного исследователя были увековечены писателем Артуром Конан Дойлем, который использовал путевые записки географа при написании романа «Затерянный мир».
Лоуренс Аравийский
Лоуренс Аравийский - британский офицер и археолог. | Фото: abc.net.au.
Томас Эдвард Лоуренс, больше известный как Лоуренс Аравийский – личность действительно уникальная. Он был британским офицером, археологом. С детства Лоуренс интересовался древними замками на юге Англии, где он жил. Будущий путешественник изучал историю и археологию в оксфордском Колледже Иисуса.
Лоуренс Аравийский - британский офицер и археолог. | Фото: upload.wikimedia.org.
В 1909 году Томас Эдвард Лоуренс отправился в одиночку по местам пребывания крестоносцев в Сирии. Он прошел пешком расстояние в 1600 км, постепенно изучая по пути арабскую культуру и язык.
Лоуренсу Аравийскому пришлось оставить свои археологические изыскания, т. к. на Ближнем Востоке началась война, в которой он принял непосредственное участие и сыграл немаловажную роль
Гертруда Белл
Гертруда Белл - британская путешественница, археолог, шпионка. | Фото: chert-poberi.ru.
Гертруда Белл – еще одна отчаянная искательница приключений из этого списка. Британская писательница, шпионка, археолог занималась исследованиями на Ближнем Востоке. На раскопках Кархемиша в Сирии она познакомилась с Лоуренсом Аравийским. Они стали хорошими друзьями, т. к. оба старались лучше понять арабский мир.
Гертруда Белл также выступала за независимость Ирака под властью короля Фейсала I. Она была основательницей Багдадского археологического музея (ныне Национальный музей Ирака).
Рой Чэпмен Эндрюс
Рой Чэпмен Эндрюс - американский палеонтолог, искатель приключений. | Фото: vision.ipromix.de.
Рой Чэпмен Эндрюс был не совсем археологом, а, правильнее сказать, натуралистом и палеонтологом. Сотрудник Американского музея естественной истории Дуглас Престон как-то сказал о нем:
«Эндрюс, предположительно — тот самый реальный человек, с которого впоследствии срисовали киногероя Индиану Джонса. Эндрюс был совершенный актёр: создал образ и безупречно его сыграл и прожил, ни шагу от него не отступая. Рой Чепмен Эндрюс: знаменитый исследователь, охотник за динозаврами, образец англо-саксонских доблестей, меткий стрелок, сражавшийся с монгольскими разбойниками».
Рой Чэпмен Эндрюс - американский палеонтолог, искатель приключений. | Фото: chrisdevonshire-ellis.com.
Наибольшую известность Эндрюсу принесли экспедиции в пустыне Гоби в Монголии в 1920-х годах. Там ему выпало сражаться в разбойниками, бандитами. В тот период те территории были наиболее опасными для иностранцев, т. к. Монголия и Китай были децентрализованы, отчего наблюдались постоянные беспорядки. Но такая ситуация буквально притягивала туда авантюристов, преступников, революционеров, безнадежных романтиков и прочих искателей острых ощущений.
Эндрюс был известен своим бесстрашием, умением лихо обращаться с огнестрельным оружием. А ещё этот палеонтолог первым обнаружил остатки яйца динозавра.
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