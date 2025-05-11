Идеи украшения участка садовыми ширмами

Иногда на участке хочется сделать разграничения на зоны и скрыть одну от другой. Что-то не вписывается в общий стиль или наоборот, когда хочется сделать что-то защищённое от любопытных глаз для отдыха и уединения.







Для этого существуют разнообразные природные садовые ширмы, которые помогут сделать участок ещё более функциональным и при этом красивым.

Оригинальный вариантБез помощи таких ширм невозможно представить себе уединённый отдых. При правильном подходе они будут не только отгораживать часть участка, но и создадут эксклюзивный декор. Расслабиться на полностью открытой площадке некоторым бывает непросто, потому такие ширмы станут настоящим спасением. Они способны выполнять и практическую функцию, отгораживать компостные ямы, необлагороженные углы участка и грядки, когда хозяева считают их непривлекательными. Если раньше ширмы могли быть выполнены только из дерева или представляли собой специальные конструкции, обвитые вьюном, то сегодня садовый дизайн пошёл куда дальше. Появилось множество разнообразных моделей садовых ширм, разнящихся по форме и материалу, а также отличающиеся долговечностью. Каждый найдёт что-то под свой вкус и стиль участка.ЗеркальнаяСамое главное при покупке садовой ширмы — это правильно подобрать материал, цвет отходит на вторую роль, поскольку разнообразие оттенков поражает воображение. И материал для такой стенки крайне важен, она точно станет самостоятельным элементом ландшафтного дизайна. Она может выполнять роль как центрального элемента, например, оранжевая или красная на фоне зелёного сада, либо каменная или из натурального дерева, чтобы вписываться в природную и экологическую концепцию. На такую ширму можно будет повесить горшки или кашпо с цветами, либо расположить рядом вазы с растениями, например, имеющие длинные листья, такие как мискантус. Также очень красиво яркие цвета будут смотреться рядом с тисами или другими видами хвойных растений. А ещё они вполне подойдут для разграничения пространства в беседке, если там расположена зона отдыха и летняя кухня, рабочее пространство и место для детских игр.Своими руками тоже можно сделать красивые вещиПлетёные перегородки или сбитые интересным образом из деревянных балок будут смотреться выигрышно. Это могут быть тонкие панели, интересные варианты ажурного плетения, а также выполнены просто из упругих веток или лозы. Необязательно набивать планки горизонтально или вертикально, можно расположить их плотно, но в хаотичном порядке, выкрасив в яркий цвет. Главное, не превратить такую ширму в ещё один забор прямо посреди участка. Ширмы этого типа будут отлично выполнять свою функцию, но при этом не станут сплошной, непроницаемой стеной и не будут при этом сжимать пространство. Особенно, если сделать их больше вертикальными, убрать ширину и вместо одной длины, поставить несколько узких ширм. Они отлично будут смотреться как с мебелью из плетёного ротанга, словно одна коллекция. На маленьких участках визуальное расширение пространства и все способы избежать его загромождения очень важны, слишком большие ширмы могут испортить весь вид. Слишком большую перегородку, в целом, может быть некуда поставить, она займёт всё место и пройти к какой-то части участка станет просто невозможно.Настоящий лабиринтДля тех, кто не хочет выбирать более натуральные материалы, существуют и иные варианты, например, ширмы из стройматериалов. Это может быть алюминий, он долговечный и его легко купить, можно подобрать более дешёвый вариант на рынке и смастерить ширму самому. Но более красиво, конечно, будет смотреться матовое стекло, оно и скроет от любопытных глаз, и при этом оставит свободу для доступа солнечного света. А для тех, кто не хочет заморачиваться и желает потом просто украсить ширму рисунком или засадить растениями, можно взять обычный поликарбонат, при должном подходе, например, правильном выборе опор для ширмы из дерева или крашенного под него железа он тоже будет смотреться очень стильно и современно. Но никто не запрещает совмещать разнообразные материалы, всё завит от фантазии, физических и материальных возможностей. Созданные ширмы вполне можно дополнить декоративными кошками, пустить по ним немного вьющихся растений, которые будут обильно цвести, или разукрасить. Такого точно ни у кого не будет, в саду появится настоящая изюминка и отдыхать за такой ширмой тоже будет в радость.И дровник, и ширмаХороший вариант — это железные ширмы, имеющие деревянные рамы, самый классический и долговечный вариант для улицы, не обязательно для сада, при желании её можно разместить и на открытой веранде. Она защитит от ветра и дождя. А саду она придаст больше современности, солнечные же лучи, что будут проникать через прорези в железе, будут создавать очень уютную атмосферу на закате. Но важно, чтобы дерево этих ширм не соприкасалось с землёй и не начало гнить. Но в целом дерево всё равно для большей защиты стоит покрыть лаком, так ширма прослужит намного дольше. Ширма может быть и раздвижной, если снабдить разные её крылья петлями, так можно будет менять форму и добавлять глубины и рельефности в дизайн, пускать разнообразные тени по земле. Любой элемент играет в итоге важную роль в создании уникального стиля.Очень необычнаяНо никто не запрещает сделать что-то, чего не найти в журналах и на сайтах о ландшафтном дизайне, что-то уникальное. Очень интересный и практичный вариант — это дровник — ширма. Чтобы дрова не намокли ему можно сделать крышу и одну из стенок, куда чаще бьёт дождь, снег и ветер, сделать цельной, а вторую открытой, там и расположить место отдыха. Пока дрова свежие они будут источать аромат и помогать расслабиться, для большей красоты среди них можно сразу сделать небольшое окошко для доступа воздуха и света, сложив поленья определённым образом. А можно сделать проще и повесить старые, уже неиспользуемые шторки для ванной, главное, чтобы на них не было плесени и подтёков, чтобы не портить внешний вид участка. Если не хочется чтобы шторы разлетались, к низу стоит всего лишь привязать груз. А можно просто натянут между несколькими столбами джутовую верёвку или яркий шнур, тем самым сделав дешёвый, но приятный вариант. Ширма из ткани, также натянутой на деревянную раму или между двух опор хороший вариант, не требующий для создания много времени и денежных средств. Её вполне можно смастерить своими руками очень быстро.Уютный уголокИ конечно же, как можно обойтись без идеи сделать живую ширму из растений, самый красивый и декоративный подход. Это могут быть как пальмы в кадках, так и высокие растения, те, что подходят для создания живой изгороди, большие кусты, низкорослые деревья с пышной кроной и так далее. Конечно, лучше всего будет смотреться плетистая роза, особенно в период своего цветения, к тому же будет невероятный аромат. Ежевика, кстати, тоже способна стать красивой живой изгородью и натуральной ширмой, если посадить её в большой длинный контейнер, а если он к тому же будет на колёсиках, такая ширма станет более мобильной. Композиции в саду, при желании, легко обретут новую форму и вид в зависимости от сезона. Чем ярче будут цветы у вьющихся растений, тем лучше, они будут радовать глаз и станут центральным акцентом в садовой композиции, к тому же именно через них ничего не будет видно. Важно только вовремя растения поливать.По ним можно пустить вьющиеся растенияЛианы — тоже отличный выбор, они неприхотливы, а многолетние виды не нуждаются в высадке каждый сезон. Клематис, жимолость, девичий виноград и плющ очень подходят для того, чтобы сделать себе уютный и красивый уголок. К сожалению, однолетние лианы не могут переносить холода и именно поэтому не способны расти несколько лет подряд. Такие композиции уместно будет украсить садовыми фигурами, окошками, высокими вазонами. Можно рядом расставить стулья и столы, так любой обед на свежем воздухе превратится в праздник.Вариант из растений