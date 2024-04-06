Африканец, который спас Америку от мора, и другие рабы, вошедшие в историю

Африканец, остановивший оспу в Америке, и другие рабы, вошедшие в историю.

Африканец Анисим

Кадр из фильма *Амистад*.

Римлянин Патрик

Святой Патрик с трилистником как символом Святой Троицы в руке.

Мексиканка Малиналь

Донья Марина оказалась не только замечательной переводчицей, но и искусной переговорщицей.

Эпиктет и Диоген Синопский

Эпиктет был также хром и ничуть этим не тяготился.