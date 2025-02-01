Советы, как защитить обувь от дорожной соли

Зимой часто можно заметить на кожаных сапогах белые разводы, появление ржавчины на металлической фурнитуре и видимую деформацию ткани. Все эти неприятности вызывает соль, которой посыпают тротуары для избавления от гололеда.

И чтобы сапоги окончательно не «развалились», их нужно защитить от реагентов.

1. Теплой водой удаляем соль

2. Сушка с помощью бумажных полотенец

3. Создаем защитный слой

4. Наносим обувной крем

5. Выравниваем ворс

Как защитить новые сапоги

Сделать это можно в домашних условиях...Во всех российских городах и крупных деревнях дороги, тротуары и придомовую территорию посыпают специальными реагентами, которые способны за несколько часов превратить лед в мокрый снег или воду. Правда, такие противогололедные средства также пагубно влияют на нашу обувь. Стоит небольшому количеству химического вещества попасть на ткань, как на ней проявляются белые полосы, а металлические украшения покрываться ржавчиной. Сапоги, пропитанные такой солью, быстро выходят из строя. Поэтому в зимние месяцы обувь нуждается в особенной подготовке к прогулке. И если на ваши сапоги уже попала соль, то нужно выполнить следующие действия:Сапоги удобно мыть обычной губкой для посудыИтак, если ваша обувь уже успела пострадать от реагентов, то после прогулки ее сразу же нужно помыть. Делать это нужно незамедлительно, поскольку засохшую соль полностью удалить уже не получится. Моем сапоги с помощью мягкой щеточки в теплой воде. Особенно хорошо нужно промыть места, которые промокли от реагентов. Для мытья можно использовать специальные моющие средства для обуви. Затем хорошо пропитываем кожаную обувь хлопковой ткань и вытираем насухо металлические аксессуары.Убираем обувь в теплое место, чтобы ткань слегка просушилась. Во время сушки нужно следить, чтобы не появились новые белые разводы. Если же они проявились, то пару необходимо снова вымыть, но уже с добавлением в воду уксусной кислоты. На 1 литр воды нужно добавить 1 чайную ложку столовой уксусной эссенции.Старые газеты идеально подходят для сушки обувиПосле того как обувь полностью очищена от дорожной «химии», ее нужно хорошо просушить. Но делать это нужно медленно, чтобы не нарушить форму. Сушка на батареи или с помощью электрической сушилки в этом случае не подойдет.Берем листы бумаги, салфетки или бумажное полотенце и набиваем внутрь каждого сапога, чтобы придать им оригинальную форму. Если от пары остались картонные колодки, то лучше досушивать на них. Съемные стельки можно просушить отдельно. Надевать обувь нельзя, пока она полностью не станет сухой.Обувь лучше обрабатывать профессиональной пропиткойТеперь чистые сухие сапоги необходимо хорошо пропитать водоотталкивающим спреем. Конечно, лучше воспользоваться профессиональным средством, поскольку другая пропитка домашнего приготовления не даст такого эффекта. Спрей помогает удерживать воду на поверхности, отталкивает и не дает проникать внутрь ткани, также средство пагубно влияет на бактерии и грибки.Для качественной защиты обрабатывать пару нужно один раз в неделю, если на тротуаре находится соль. После обработки нужно подождать минимум 2 часа, чтобы пропитка хорошо закрепилась. Водоотталкивающий спрей считается единственным средством, которое эффективно защищает от солевых растворов!Крем с пчелиным воском помогает в защите обуви от солиЕсли сапоги изготовлены из натуральной кожи (не нубук или замша), то пару нужно обработать финишным средством — кремом. Но наносить его можно только после того, как пропитка полностью высохнет. С помощью щеточки полируем кремом сапоги. Это поможет коже вернуть былую мягкость, эластичность и продлить срок службы. Кроме того, профессиональный крем тоже способствует отталкиванию уличной грязи и солевых растворов.Щетка с натуральной щетиной хорошо поднимает ворсЕсли сапоги изготовлены из натуральной замши или нубука, то с помощью мягкой щеточки поднимаем и выравниваем ворс после обработки. Также поднять прилипший ворс можно с помощью пара. Держим сапог над кипятком и аккуратно «расчесываем» натуральную ткань.Новые сапоги обязательно нужно пропитывать защитным спреемНо, а если ваши сапоги еще новые, то перед первым выходом на улицу их нужно лишь обработать водоотталкивающей пропиткой. Средство подбирается в соответствии с типом кожи. Новую пару лучше обработать 2 раза с интервалом не менее 2-3 часа.Двойную пропитку желательно проводить хотя бы один раз в месяц. После того как пропитка подсохнет полируем обувь кремом, в составе которого есть пчелиный воск. Такой крем помогает не впитываться влагу внутрь ткани и защищает от дорожной «химии».Если нет возможно помыть обувь, к примеру, вы находитесь на работе, то возьмите с собой обычные влажные салфетки. После прогулки по пропитанным солевыми растворами тротуарам можно будет протереть любимую пару до высыхания реагента.