Как появился и почему стал популярен легендарный «Тройной» одеколон



Как появился, и почему стал популярен легендарный «Тройной» одеколон
Одеколон на протяжении многих десятилетий сопровождает любителей вкусно пахнуть. Однако далеко не всякая туалетная вода остаётся в истории. И уж точно мало какой парфюм может похвастаться таким необычным путём, который получил знаменитый «Тройной» одеколон.
Имея уже не одну сотню лет истории, он завоевал огромную популярность, особенно на отечественных просторах, причём не только за счёт своего запаха, который ни с чем не спутаешь, но и удивительной многофункциональностью.

Уникальный парфюм с интересной историей. /Фото: osssr.ru

История появления этого легендарного одеколона традиционно начинают ещё с германских земель. Однако его популяризация, в то числе в Российской империи, связывается с именем Наполеона Бонапарта. Причём изначально данное вещество вообще не было парфюмом, а позиционировалось как лекарственный препарат. Более того, он считался чуть ли не панацеей, потому что им предполагалось лечить огромное количество болезней: от простых порезов до послеродовых осложнений. И так продолжалось, пока Наполеон не приказал рассекретить рецепт вещества, что и заставило его перепрофилировать в туалетную воду.
Наполеон - популяризатор знаменитого одеколона. /Фото: ezoterik-page.com

Кроме того, существует легенда, что сам Бонапарт оценил аромат одеколона, поэтому он и стоял у истоков распространения его вначале среди собственной армии, а затем из войск Бонапарта в годы Отечественной войны он быстро был перенят солдатами Российской империи.
В дальнейшем было налажено производство этого одеколона силами французского парфюмера, который считается первым шагом к формированию отечественной парфюмерной школы. В итоге за оставшееся дореволюционное столетие популярность «Тройного» одеколона только возрастала.
Генрих Брокар - тот самый парфюмер, запустивший производство «Тройного». /Фото: in-moskow.livejournal.com

В советские годы после национализации производств, в том числе косметических и парфюмерных изготовление одеколона не остановилось, а даже наоборот. Причём самым интересным показателем распространения «Тройного» было существование занятной городской легенды, которая гласила, что именно этот одеколон был любимым парфюмом Иосифа Виссарионовича Сталина. Считается, что причиной этой приверженности была не столько любовь вождя к запаху, сколько тот факт, что из-за болезни кожи он просто не мог использовать другие лекарства наружного применения.
Настоящая легенда советской парфюмерии. /Фото: topast.ru

К слову, столь нетривиальное название одеколона - «Тройной» - появилось не просто так. Оказывается, оно отражает особенности рецептуры, ведь в этом парфюме количество масел ровно втрое превышает их содержание в одеколоне стандартного типа - пятнадцать процентов против пяти. Но не название стало причиной исключительной популярности «Тройного» одеколона в СССР. Вся фишка этого вещества в том, что оно было не столько духами, сколько использовалось как многофункциональная жидкость для обработки порезов, растирании при простуде и даже для проведения процедуры с банками. Так что нет ничего удивительного в том, что даже сегодня этому парфюму находится место на полках магазинов.

