Почему в разных уголках мира используют собственный тип розеток, и можно ли это изменить

Пожалуй, любой путешественник, который отправляется на другой континент, обязан позаботиться о наличии переходника для кабеля. А всё потому, что на другом конце планеты обычно стоят совсем другие по форме розетки, и пользоваться своими гаджетами по-другому он попросту не может. Но больше всего занимает вопрос о том, реально ли сделать так, чтобы во всём мире были одни и те же розетки?
Всё непросто с розетками по миру, оказывается - уж больно они разные. /Фото: moya-planeta.ru
Несмотря на то, что технологии передачи электричества по всему миру особо не отличаются, период электрификации проходил всё-таки в разных условиях. Особенно это проявилось в дизайне мелких деталей, нужных для появления электропитания. Например, в разных странах инженеры создавали собственные модификации гаджетов, для которых нужен ток, и розетки в итоге по виду тоже получались разными.
На каждом континенте история электрификации была своя - вот и розетки отличаются. /Фото: iphones.ru
Другой причиной, почему вид розеток для штепселей настолько отличается, стала разница в имеющихся на разных континентах нужных материалов. Ярким примером является история трехштекерной вилки, которую в начале сороковых годов прошлого века придумали англичане. Фишка её конструкции - в использовании короткого плавкого предохранителя, а ведь таким образом британцы сокращали использование и так дефицитной во время войны меди.
Разработка Соединённого Королевства выделилась в отдельный, британский тип розетки. /Фото: estravel.ee
Не менее интересным является ещё один исторический фактор - разные страны и континенты как будто специально не замечали разработки других регионов, зато пытались создать собственную инфраструктуру для электрификации. В результате появилось больше десятка различных вариантов розеток. Более того, несколько классификаций дают неодинаковое количество их видов: так по информации редакции novate.ru, две наиболее известные предлагают идентифицировать либо 12 вариантов розеток, либо вообще 15.
Вариант классификации розеток на 12 видов. /Фото: moya-planeta.ru
Впрочем, есть и две самые популярные унификации розеток: европейская и американская. Ключевые различия в них, помимо дизайна, ещё в частоте тока и напряжении. Ещё более странной является ситуация в некоторых странах, когда в одном регионе показатели будут отличаться от другого - к примеру, такую ситуацию можно наблюдать на территории Бразилии или Японии. Поэтому при подготовке к путешествию в конкретное государство, важно изучить все эти показатели, чтобы случайно не уничтожить любимый гаджет.
Гаджеты для европейской розетки далеко не везде будут работать. /Фото: elmontazh24.ru
Нельзя сказать, что подобные различия устраивают всех - делались попытки создать общемировой стандарт для розеток. Более того, по данным редакции novate.ru, специалисты давно спроектировали универсальный вариант розетки. Вот только с внедрением их пока что наблюдаются проблемы: во-первых, перед их установкой нужно унифицировать напряжение и частоту тока во всех странах, что упирается в большие деньги, а во-вторых, замена розеток - дело добровольное, и тут всё может упереться в банальное человеческое нежелание что-то менять.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии