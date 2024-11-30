Почему в разных уголках мира используют собственный тип розеток, и можно ли это изменить

Всё непросто с розетками по миру, оказывается - уж больно они разные. /Фото: moya-planeta.ru

На каждом континенте история электрификации была своя - вот и розетки отличаются. /Фото: iphones.ru

Разработка Соединённого Королевства выделилась в отдельный, британский тип розетки. /Фото: estravel.ee

Вариант классификации розеток на 12 видов. /Фото: moya-planeta.ru

Гаджеты для европейской розетки далеко не везде будут работать. /Фото: elmontazh24.ru