Необычная история лайнера Queen Mary: рекорды, волны-убийцы и мистика

Трансатлантический лайнер Queen Mary/ Фото: queenmary.com
В сентябре 1933 в истории морского флота Великобритании произошло грандиозное событие, а именно – спуск на воду лайнера Queen Mary, который был назван именем Марии Текской, супруги короля Георга V. Этот трансатлантический лайнер сумел поставить рекорд по скорости пересечения Атлантического океана, так как ему удалось завершить рейс всего за 4 суток.
1. История строительства
Строительство корабля на верфях корпорации John Brown & Company/ Фото: masterok.livejournal.com
Работы по созданию гигантского корабля Queen Mary велось на вервях корпорации John Brown & Company в Шотландии под конец 30-х гг. XX века. Проект получил название 534 и проектировался как главный конкурент для суперлайнеров Германии и Франции, которые уже успешно бороздили океанские просторы.
Планировалось, что новый корабль сможет выполнять регулярные рейсы между Великобританией и США, двигаясь по маршруту Ливерпуль – Нью-Йорк совместно с другими судами Cunard-White Star Line. Как и другие корабли шотландского концерна, лайнер был назван женским именем, хотя по началу создатели хотели именовать его «Королева Виктория». Но по поручению короля Георга V его назвали в честь жены Марии.
Над конструированием нового роскошного лайнера трудились 3,5 года. Бюджет, выделенный на строительство, превысил 2 078 491 фунт стерлингов. До момента спуска на воду, инженеры были вынуждены предпринять меры по углублению русла реки Клайд, поскольку судно просто не соответствовало допустимому водоизмещению для этой глубины.
Вооружение Queen Mary/ Фото: korabley.net
Когда произошло торжественное событие, и корабль все-таки был спущен на воду, персонал Cunard-White Star Line начал комплектовать его к будущим рейсам и приступил к первым испытаниям. Показатель водоизмещения достигал 79 тыс. тонн, тогда как длина борта превышала 310 метров.
Громадина приводилась в движение 4-вальной установкой на основе 24 котлов и четырех турбин. Суммарная мощность достигала 158000 кВт. Лайнер Queen Mary мог передвигаться с рекордной по меркам того времени скоростью в 32,9 узла (60,8 км/ч).
Первый рейс «Королевы Марии» состоялся в мае 1936 года. На его борт село 1849 человек, при том, что допускалась перевозка до 2139 человек. Значительную часть маршрута корабль преодолел на максимальной скорости, и лишь после ухудшения видимости из-за сильного тумана ход пришлось немного снизить. Для преодоления расстояния между Саутгептоном и Нью-Йорком судну потребовалось 6 суток.
Уже спустя полгода лайнер удостоился престижной награды – Голубой ленты Атлантики. Данный титул получают те транспортные суда, которые могут пересечь Северную Атлантику с рекордной скоростью.
2. Критика и популярность
Многие считали внешний вид лайнера несколько устаревшим/ Фото: shipshub.com
По мнению некоторых экспертов и критиков, внешний вид корабля казался слегка устаревшим. При этом подобные замечания никак не повлияли на популярность и интерес публики к этому произведению судостроительного искусства даже на фоне более современных французских и немецких конкурентов.
В оформлении интерьера преобладали черты направления арт-деко. За счет внушительных размеров на корабле Queen Mary находились бассейны, читальный зал, музеи, учебные классы для детей, салоны красоты, теннисные площадки и даже участки для выгула питомцев. Столовая для пассажиров первого класса занимала самую большую площадь из всех перечисленных объектов, а под «grand salon» отвели три этажа лайнера.
Более того, здесь даже появилась отдельная площадка для последователей иудаизма, где они могли читать молитвы, что ранее не встречалось на других лайнерах. Таким жестом британцы показали свою активную борьбу с антисемитскими идеями, которые всячески продвигались в Германии.
Одна из кают Queen Mary/ Фото: queenmary.com
Осенью 1939 года корабль начал свой путь по привычному курсу в Нью-Йорк, но на момент прибытия в порт пассажиры узнали о начале войны. Изначально судно находилось в порту, но уже весной 1940 года правительство решило превратить его в транспорт для военных целей и использовать для доставки военных из Новой Зеландии и Австралии в Великобританию.
Пока продолжались военные действия, корабль называли «Серым призраком» из-за новой расцветки в темно-серых тонах. Также на судне появились зенитные установки и ряд кабельных обмоток, которые снижали намагниченность корпуса. Столь примитивное решение позволило снизить уязвимость к магнитным минам нацистской Германии.
Также в период Второй мировой войны произошли изменения в оформлении интерьера судна. Чтобы увеличить его вместимость, военные убрали все декоративные элементы и мебель. Как стало известно после, в ходе переделок было убрано свыше 10 000 м ковров и больше 220 контейнеров с ювелирными украшениями, картинами и прочими предметами искусства.
Чтобы избежать повреждения деталей из древесины, их покрыли кожей, а для посадки военных на судне установили множество лавок. Таким образом Queen Mary смог доставлять до 15 000 военных, не учитывая членов экипажа.
3. Неудачи и опасные происшествия
Открытка с лайнером Queen Mary/ Фото: pinterest.com
И хоть по меркам своего времени лайнер Queen Mary выглядел весьма надежным и высокотехнологичным изобретением, его путешествия не всегда были гладкими. К примеру, осенью 1942 года корабль на полной скорости столкнулся с легким крейсером HMS Curacoa, что привело к крушению последнего и гибели 239 членов экипажа.
При этом, согласно приказу высшего руководства страны, переделанный лайнер должен был продолжить путь и не делать никаких остановок, чтобы исключить риск поражения авиацией вермахта или субмаринами. Из-за этого судно отправилось дальше даже с поврежденной носовой частью. На тот момент на борту лайнера размещались командиры 29-й пехотной дивизии США и около 1000 солдат.
Летом 1943 года Queen Mary доставлял 16 683 пассажиров (с учетом военных и обслуживающего персонала). Это стало рекордным значением по одновременному размещению пассажиров на борту судна.
Рубка управления кораблем/ Фото: knowhow.pp.ua
В тысячах километрах от шотландского побережья забитый людьми лайнер попал в сильную борю и встретил на своем пути опасную волну-убийцу высотой около 28 м. Позже об этом рассказывал доктор Норвал Картер, находившийся на корабле. Он писал своей семье, что лайнер буквально чуть не опрокинулся, а после эксперты сделали вывод, что уровень крена достигал 52 градусов. Если бы крен был больше еще на 3 градуса, плачевного исхода избежать не удалось бы.
Вскоре, вдохновившись успехом Queen Mary, американский писатель Пол Гэллико написал роман «Приключения «Посейдона», где рассказывал о трансатлантическом лайнере, которому так и не удалось выстоять перед ударами волны-убийцы, чем он отличался от реально существующего британского корабля. Кстати, отдельные сцены из фильма по мотивам романа снимались на борту «Королевы Марии».
4. Послевоенное время
После войны лайнер все так же перевозил пассажиров между Великобританией и США/ Фото: tiny-sailors-world.fandom.com
Когда война подошла к концу, история британского корабля началась с новой страницы. Его обратно переоборудовали в трансатлантический лайнер для перевозок пассажиров из Великобритании в США. Через 6 лет после Второй мировой войны он курсировал по уже знакомому маршруту, позволяя владельцам зарабатывать невероятные суммы денег.
Когда в мире начала популяризоваться коммерческая авиация, дальнейшая судьба пароходного судоходства оказалась под угрозой, а уже в середине 70-х такой бизнес вовсе начал приносить убытки. В случае с Queen Mary проблема усугублялась еще и достаточно большим возрастом корабля, поэтому все больше людей начали интересоваться авиаперевозками, игнорируя услуги компании.
Последний рейс корабля имел место в 1967 году/ Фото: finance.yahoo.com
Уже в 1967 году лайнер «ушел на покой». Его выставили на продажу через аукцион, и будущими счастливыми обладателями культового корабля стали бизнесмены из Калифорнии, отдавшие за него 3,5 млн долларов США.
1000-й и финишный рейс корабля завершился в сентябре 1967 года. По официальной статистике, с момента спуска на воду лайнер доставил больше 2,1 млн пассажиров и покорил свыше 6,1 млн км морских просторов. После прибытия в порт Лонг-Бич корабль защитили специальным барьером.
Вскоре его переоборудовали в туристическую достопримечательность, где находились рестораны, музеи, отель и всевозможные ивент-точки. Для повышения безопасности посетителей часть оборудования утилизировали, а именно – пропеллеры и паровые котельные установки.
5. Домыслы и мистика
Говорят, коридоры и каюты корабля полны мистики/ Фото: knowhow.pp.ua
На данный момент когда-то невероятный лайнер Queen Mary является поводом для сотен мифов и домыслов о мистических событиях. Туристы делятся историями, что слышали, как кто-то смеется в опустошенных каютах, а также о звуках воды из бассейнов, которые давно были спущены. Еще есть истории о встречах с призраком мастера, погибшего в машинном отсеке после его возгорания. Имеются также слухи о криках людей, погибших ходе военных действий.
Наибольшей популярностью среди постояльцев водного отеля пользуется каюта 3-го класса под номером В-340. Однажды ее сняли с бронирования из-за многочисленных жалоб по поводу паранормальной активности. Сейчас же комната, наоборот, весьма популярна среди любителей пощекотать нервишки. Также в нейтральной обстановке корабля теперь можно увидеть различные аксессуары для связи с потусторонним миром – например, прозрачный шар, карты Таро и «говорящая доска».
Посещения лайнера Queen Mary очень популярны, причем не только из-за роскошных интерьеров в винтажном стиле, но и из-за ощущения невероятной мощи когда-то огромного корабля с большой историей.
