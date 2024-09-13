Какую мрачную тайну древних индуистских традиций хранит легендарная крепость Мехрангарх

Давным-давно жил один очень амбициозный правитель по имени Рао Джодха. Однажды он увидел невероятно величественный скалистый холм. Рао решил возвести на нём неприступную крепость. Так появился форт Мехрангарх, впоследствии он разросся до целого города. Шли века, канула в Лету могущественная династия, а крепость стоит. Её надменные стены хранят множество тайн и только красноречивые фрески нарушают это молчание, свидетельствуя о мрачном прошлом. Эхо в зинанах звучно расскажет легенды былых времён. Правда же, которую хранит крепость — похожа больше на страшную сказку на ночь...
История крепости
Форт Мехрангарх.
Рао Джодха был потомком всесильной династии Гурджара-Пратихара. Они правили Северной Индией. Персидские завоеватели вынудили их мигрировать в Марвар. В новых владениях был весьма уединённый высокий скалистый холм, который окружали лишь раскалённые пески пустыни. Лучшего места для неприступной крепости и не придумать. Кроме того, это место находилось в непосредственной близости к караванному торговому пути, который вёл из Дели в Гуджарат.
Династия Гурджара-Пратихара.
Крепость и город Джодхпур, который разросся вокруг.
Название крепости берёт своё начало от двух слов на санскрите – «михир» (солнце) и «гарш» (крепость). Династия с древних времён поклонялась Сурье, божеству-Солнцу в индуизме. В этом свете становится понятно, почему Рао Джодха назвал своё детище Крепостью Солнца. Не обошлось и без мрачной легенды, которая на самом деле является чистой правдой. Во время заложения фундамента крепости своей мечты правитель столкнулся с противодействием местного отшельника, которого почитали святым. Его имя было Чидиявале Баба, ибо он любил кормить птиц и ухаживать за ними. Он был чрезвычайно разгневан происходящим и проклял возводящийся форт, сказав: «Пусть твоя обитель вечно будет мучима жаждой!».
В здешнем климате засухи в порядке вещей.
Махараджа испугался, пал в ноги святому и умолял его отменить проклятие. Тот сказал, что это уже не в его силах. Есть лишь один способ: нужно принести человеческую жертву. Живой человек должен быть вмурован в стену форта. Из свиты правителя вызвался один благородный человек по имени Раджарам Мегвал. Он и был похоронен здесь заживо в 1459 году. Внутри крепости есть мемориал из песчаника, где высечены его имя, дата захоронения и все остальные подробности.
Крепость Мехрангарх внутри.
В будущие века крепость неоднократно захватывали. Сначала другие индусы, потом арабы, моголы. Крепость перестраивалась, вместо храмов вырастали мечети. Затем форт Мехрангарх опять отвоевали индусы. Вместо мечетей вновь были возведены индуистские храмы. Очередное обновление постигло эти стены в 19 веке. Махараджи больше не желали жить в крепости, предпочитая более комфортабельные дворцы. В 20 веке здесь был открыт муниципальный музей.
Мрачная традиция
Роскошные покои отзываются эхом древних легенд.
Сати - это устаревшая древнейшая индуистская традиция. Согласно ей вдовы сжигались заживо на погребальном костре вместе с телом умершего супруга. Сотни жён и наложниц бросали в адское пламя во имя этой варварской традиции. Лишь с приходом к власти Британской империи этот закон был отменён в 1829 году. Только этот обычай настолько укоренился в индуистском обществе, что несмотря на запрет всё продолжалось по-прежнему.
Лишь в 1987 году Парламент Индии принял Закон о предотвращении сати. Практика добровольного или принудительного сожжения, или захоронения заживо вдовы заменялась какой-либо другой церемонией. Можно было создать благотворительный фонд, построить храм или провести какое-нибудь торжественное религиозное мероприятие.
Руки сати
Руки сати.
Молчаливые стены крепости Мехрангарх хранят огромное количество историй сати. Например, в 1731 году шесть жён и 58 наложниц Махараджи Аджита Сингха погибли в результате акта сати. Но один случай был здесь навсегда увековечен в 1843 году. В сооружении семь ворот, и самые внутренние из этих ворот называются Лоха Пол или Железные ворота. На них до сих пор сохранились 15 крошечных отпечатков ладоней. Они остались после смерти Махараджи Ман Сингха. Названные руками сати, они были оставлены супругами махараджи, прыгнувшими в погребальный костёр после украшения малиновой стены в качестве памятника.
Стена стала свидетелем исполнения жестокого ритуала.
Только представьте: десятки женщин, одетых во все свои лучшие, свадебные наряды. Они несут масляные лампы и прижимают свои покрытые киноварью руки к стене, прежде чем броситься в объятия огненной смерти. Кто были эти женщины? Что происходило в этот момент в их головах? Были ли они жёнами, наложницами, рабынями? Они пошли добровольно или их бросили в огонь силой? Это была массовая истерия? На все эти вопросы сложно сегодня найти ответы. Или люди просто не желают их принять?...
Кто были эти женщины и что они чувствовали в последний момент жизни?
Проклятие Мехрангарха
У форта Мехрангарх весьма бурное прошлое.
История форта была бурной и кровавой с самого начала. В этом свете неудивительны слухи о том, что это место проклято. Особенно убедительно они выглядят на фоне целой серии жутких происшествий, которые происходили здесь постоянно. Махараджа Рао Ганга погиб здесь под воздействием опиума. С огромного вала часто поскальзываются и падают туристы, разбиваясь на смерть. Памятник не приветствует любителей экстремального селфи. Самый вопиющий случай произошёл в 2008 году - сотни людей погибли в давке в храме Чамунда Деви на территории форта.
Вид с балкона.
Тёмное прошлое крепости Мехрангарх продолжает манить туристов со всего мира, несмотря ни на что. Гордая и неприступная, она стойко хранит все свои секреты, которые так стремятся разгадать любопытные. Богатейшие арсеналы и величественные галереи всё также ослепляют царской роскошью. Здесь витает дух былой, мрачной и в то же время блистательной эпохи. Самым ярким впечатлением от цитадели, безусловно, будут руки сати. Легендарная индуистская традиция во всём своём адском великолепии.
Величаво взирая на окружающее, молчаливая крепость продолжает безмолвно хранить все свои мрачные тайны.
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