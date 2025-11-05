С нами не соску...
Вещи в интерьере, которые вам давно пора отвезти на дачу

Когда интерьер нуждается в апгрейде, возникает вопрос — куда же деть предметы, которые еще сохранили приличный внешний вид, но в доме им уже не место? Дизайнер интерьеров Анастасия Жукова подсказала нам, что из домашнего интерьера прекрасно впишется в дачную атмосферу — не спешите выбрасывать эти вещи!



Вещи в интерьере, которые вам давно пора отвезти на дачу

Салфетки из кружева

Сегодня подложки на стол и глянцевые поверхности мебели делают из самых разных материалов, чаще — из пластика или дерева. Но любители ретро-стиля до сих пор хранят пару салфеток, скатертей и подложек с кружевом. В городском интерьере подобная вещь будет смотреться крайне неуместно, особенно если вы завершили ремонт и полностью обновили дизайн квартиры. Весь кружевной текстиль можно смело паковать в дачные коробки, а уже за городом создавать настоящий деревенский вайб с его помощью.

Ванна

Старая ванна может отправиться к вам на дачу и прослужить еще несколько лет. Анастасия: «Нет, использовать по назначению на даче старую ванну у вас едва ли получится. При этом вы легко приспособите ее под клумбу или в качестве небанальной детали садового интерьера». Можно не стесняться и проявить всю свою фантазию.

Вещи в интерьере, которые вам давно пора отвезти на дачу

Посуда

Мамин сервиз с чашками и чайником в цветочек тоже подлежит переезду. Подобная посуда не впишется в городской квартире, конечно, если вы не создаете винтажный дизайн намеренно. Наш эксперт рекомендует поискать дома и другую посуду, которая бы отличалась по дизайну друг от друга, все это легко вписать в дачную атмосферу, особенно если вы любите приглашать друзей и соседей вечером на свою веранду.

Навесные полки и вешалка-стойка

Несколько лет назад мягкие навесные полки были невероятно популярны, да что там — они удобны и компактны. И все же сегодня навесные полки и портативные вешалки устарели по всем фронтам. Анастасия: «Вешалку-стойку можно прекрасно вписать в интерьер деревенского дома, современные вешалки будут смотреться инородно».
