Советская пищевая реклама
Предлагаю перенестись во времена, когда реклама не была столь хитрой и навязчивой, как сегодня. Времена, когда ещё не существовало такого понятия как «целевая аудитория», а главный мэсседж был сформулирован просто и понятно – «Требуйте всюду!»
Под катом экспонаты юрского периода маркетинга из Рыбинского музея советской пищевой рекламы…
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