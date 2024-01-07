7 советов, которые избавят от домашних хлопот

Ведение домашнего хозяйства порой отнимает много сил и времени. Но что, если можно справиться с бытовыми трудностями на порядок быстрее? Наши советы помогут вам превратить каждодневную рутину в интересный эксперимент.







Наверняка, вы раньше не слышали об этих невероятных хитростях. Тем интереснее будет испробовать их на практике и узнать много нового. Например, для чего рассол следует заливать в чайник? И с помощью чего можно избавиться от скрипа дверных петель?



1. Отбеливаем тюль с помощью сахара

2. Петли больше не скрипят!

3. Как соль сможет помочь вашей обуви?

4. Быстро почистим ковёр с помощью утюга

5. Зачем рассол заливают в чайник?

6. Чёрный хлеб способен спасти замшевую обувь

7. Зачем хранить туалетную бумагу в холодильнике?

Тюль с сахаром дадут белоснежный результат!Кто-то считает тюль в интерьере пережитком прошлого. Но мы не согласны с этим мнением. Ведь тюль добавляет домашнего уюта любому помещению. Однако требует бережного ухода. Для того чтобы тюль оставался белоснежным как можно дольше, мы предлагаем воспользоваться нашим советом.После стирки следует замочить тюль в сахарном растворе. На литр горячей воды достаточно одной чайной ложки сахара. Следует выждать тридцати минут. После чего тюль достают, отжимают и развешивают сушиться. Вы удивитесь результату: тюль будет будто накрахмаленным и долгое время останется белоснежным.Мыло избавит от скрипа дверные петли!Скрип дверных петель может испортить настроение кому угодно. Особенно если слышать его ежедневно. К счастью, мы знаем, как быстро от него избавится.Все, что вам потребуется, — это кусковое мыло. Лучше всего подойдёт хозяйственное. Просто натрите им скрипучие петли, и больше они вас не побеспокоят.Соль без труда высушит вашу обувь!Промокшая обувь всегда доставляет неприятности. Особенно если вы не уверены в том, успеет ли она высохнуть до утра. Надеяться на удачу не стоит. Лучше воспользоваться нашим проверенным бытовым советом.Накалите соль на сухой сковороде в течение пары минут. Пересыпьте ее в носки, а их поместите в промокшую обувь. За ночь соль впитает всю влагу, и вы сможете без проблем вновь носить любимую пару обуви.Пятна на ковре — больше не проблема!Чистка ковра — нелюбимое занятие многих хозяюшек. Особенно когда речь идёт о пятнах, которые достаточно сложно вывести. Приходится много времени потратить на чистку вручную. Но что, если мы скажем, что ковёр можно избавить от пятна за пару минут? Невероятно? Да, но это работает.Вам понадобится кусочек хозяйственного мыла, которым стоит натереть пятно. Полотенце, которое следует постелить сверху ковра. И нагретый утюг, которым проглаживаем полотенце. Удивительно, но подняв полотенце, вы увидите, что пятно осталось на нем, а ваш ковёр абсолютно чист.Рассол устранит всю накипь!Рассол от огурцов — отличное средство не только от похмелья. Оказывается, его можно применять и в быту. Каким образом? Сейчас расскажем.Если в вашем чайнике образовалась накипь, просто залейте туда рассол и включите его. За счёт органической кислоты рассол прекрасно справляется с накипью и ржавчиной. Только не забудьте, что наливать его стоит через ситечко, чтобы в чайник попал лишь чистый рассол.Больше никаких пятен на замшевой обуви!Замшевая обувь требует особого ухода. Многие хозяюшки даже намерено отказываться от обуви из данного материала из-за сложности чистки. Но мы точно знаем, как быстро и легко устранить пятна с замшелой обуви.Вам потребуется лишь кусочек чёрного хлеба. Лучше всего, если он будет немного черствым. Натрите хлебом пятно в течение пары минут, и оно исчезнет у вас на глазах.Избавим холодильник от лишних запахов!Туалетная бумага незаменима в домашнем хозяйстве. Ее также используют вместо салфеток и бумажных полотенец. Но есть и более полезное применение туалетной бумаги в быту.Она отлично заменяет специальные поглотители запахов для холодильника. Туалетная бумага впитает все неприятные запахи гораздо быстрее и эффективнее. Просто поместите ее в холодильник, и вы навсегда забудете про неприятные запахи.