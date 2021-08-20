5 ошибок водителей, которые пытаются уменьшить расход топлива

1. Езда на нейтрале

При движении с бугра на включенной передаче расход топлива практически равен нулю. | Фото: motorlifeit.files.wordpress.com

2. Топливные присадки

| Фото: sto-drayv.com.ua Эти присадки изначально созданы для очистки деталей двигателя от нагара.| Фото: sto-drayv.com.ua

3. Октановое число

Каждый двигатель рассчитан на работу на бензине с определенным октановым числом. | Фото: primamedia.gcdn.co

4. Стиль езды

Медленная езда не всегда означает экономию топлива. | Фото: garenta.com.tr

5. Шины

Давление в шинах - крайне важный показатель для расхода топлива. | Фото: assets.autobuzz.my