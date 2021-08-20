5 ошибок водителей, которые пытаются уменьшить расход топлива

Каждый водитель желает уменьшить расход топлива своего автомобиля. Однако многие в попытке сократить его совершают ошибки, которые только увеличивают показатели расхода. Сегодня мы вместе попытаемся разобраться в этих ошибках, чтобы вы, наши читатели, их не совершали.
1. Езда на нейтрале
При движении с бугра на включенной передаче расход топлива практически равен нулю. | Фото: motorlifeit.files.wordpress.com
Многие водители ошибочно полагают, что пуская машину с бугра накатом, они уменьшают расход топлива. На самом деле – это заблуждение, которое пришло к нам в наследство от старых карбюраторных машин. На них действительно дешевле было катиться на нейтрале. Однако с начала 70-х годов карбюраторы стали оснащать специальным устройством – экономайзером принудительноuо холостого хода. Он отключает подачу топлива при отпущенной педали газа и оборотах выше полутора тысяч – на режиме движения с бугра с включенной передачей. На машинах с инжектором эту же функцию выполняет компьютер. В итоге получается, что при движении с бугра на включенной передаче расход топлива практически равен нулю. А для поддержания холостого хода (при езде накатом) автомобиль потребляет около 1,5 л/100 км.
2. Топливные присадки
Эти присадки изначально созданы для очистки деталей двигателя от нагара. | Фото: sto-drayv.com.ua
Реклама нас годами уверяла, что если залить волшебную присадку в бак, то можно получить просто сумасшедшую экономию на топливе. На самом деле эти присадки изначально созданы для очистки деталей двигателя от нагара. Кроме моющего эффекта ничего другого ждать от них не стоит.
3. Октановое число
Каждый двигатель рассчитан на работу на бензине с определенным октановым числом. | Фото: primamedia.gcdn.co
Еще одно заблуждение: «Чем выше октановое число бензина, тем лучше и экономичнее работает двигатель». Каждый двигатель рассчитан на работу на бензине с определенным октановым числом. Если его значения будут ниже или выше - это одинаково плохо скажется на роботе мотора.
4. Стиль езды
Медленная езда не всегда означает экономию топлива. | Фото: garenta.com.tr
Многие водители, пытаясь сэкономить топливо, ездят очень медленно. Так, при движении по городу они занимают крайнюю правую полосу и едут на второй-третьей передаче. Однако это не самый экономичный режим. Гораздо эффективней будет ехать, как ни странно, с интенсивным разгоном в 2/3 педали, как можно раньше переходя на повышенную. Разогнавшись до скорости потока (самая правильная и безопасная скорость движения в городе) нужно включить как можно более высокую передачу. Это и будет самым эффективным режимом.
5. Шины
Давление в шинах - крайне важный показатель для расхода топлива. | Фото: assets.autobuzz.my
Многие водителя забывают, насколько сильно давление в шинах влияет на расход. Покрышки со слишком низким давлением создают повышенное сопротивление качению, тем самым довольно серьезно увеличивая потребление топлива.
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